Đời tư trái ngược của hai Nghệ sĩ nhân dân mang quân hàm Đại tá

NSND Trần Nhượng lận đận tình duyên, sống 1 mình ở tuổi 74

NSND Trần Nhượng sinh năm 1952 tại Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng), ông mang quân hàm Đại tá, giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Kịch Công an Nhân dân trước khi nghỉ hưu.

NSND Trần Nhượng ở tuổi 74 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nói về cơ duyên theo nghiệp diễn, NSND Trần Nhượng cho phóng viên Dân trí biết, học xong cấp 3, ông đăng ký thi vào khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) nhưng không đỗ. Lúc ấy Đoàn ca múa kịch Hải Hưng tuyển diễn viên, ông đã thi và trúng tuyển. Sau đó, ông chuyển công tác từ Hải Dương (cũ) lên Hà Nội và hoạt động trong Đoàn kịch Công an nhân dân (tên gọi trước kia của Nhà hát Kịch công an nhân dân).

Nam diễn viên gạo cội ghi dấu ấn với khán giả qua hàng loạt vai diễn phản diện trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Vệt sáng ngược, Ai giận ai thương, Đêm hội Long Trì, Chủ tịch tỉnh, Người phán xử, Sinh tử, Bão ngầm, Đấu trí…

Với khả năng hóa thân xuất sắc, ông thường được giao những vai diễn gai góc, phức tạp, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem.

Diễn xuất của Trần Nhượng thành công đến nỗi, khán giả thấy ông xuất hiện trên phim sẽ nghĩ ngay tới một nhân vật phản diện, một lãnh đạo biến chất... Tuy nhiên, khác với hình ảnh trên phim, ngoài đời, NSND Trần Nhượng là một người hiền lành, chân thật.

"Tôi dễ tin người lắm. Cả tin nên hay bị lừa, có khi mất đến trăm triệu đồng. Trên phim, tôi làm trùm nọ, trùm kia nhưng ở khu phố này, chưa từng nói to tiếng, quát tháo ai. Ra ngoài đường, tôi được khán giả từ người lớn đến trẻ nhỏ xin chụp ảnh cùng. Tôi thân thiện và gần gũi với tất cả mọi người...", NSND Trần Nhượng nói.

NSND Trần Nhượng đã nghỉ hưu được 7 năm. Ở tuổi 74, ông vẫn miệt mài đi diễn, đóng phim… Không giống với người khác thường có tâm lý nghỉ hưu là nghỉ ngơi, an nhàn, ông lại làm việc gấp 10 lần so với trước.

Trần Nhượng thừa nhận, mình là kiểu người không thể không làm việc và cứ lủi thủi một mình. "Công việc giúp tôi vơi bớt nỗi cô đơn và tinh thần trở nên vui vẻ, thoải mái hơn...", NSND Trần Nhượng nói.

Nam nghệ sĩ cho biết, ở tuổi ngoài 70, ông mang đủ thứ bệnh: Tiểu đường, dạ dày trào ngược, thoát vị đĩa đệm, mỡ máu, gan nhiễm mỡ... Các con cũng lo cho nam nghệ sĩ, nhưng NSND Trần Nhượng là người độc lập, không muốn phụ thuộc hay làm phiền ai.

"Có lần đi khám ở viện 198, xách 2 túi thuốc to về, người quen còn trêu: “Uống thế này thì chết à?”. Tôi nói: “Không, uống để chữa bệnh chứ!”. Sức khoẻ của mình thì mình tự biết, cứ đi theo bác sĩ, tin tưởng điều trị.

Nói là bệnh vậy thôi chứ tôi vẫn đủ sức lái xe đi diễn ở các tỉnh, từ Lào Cai đến Hải Phòng, Quảng Ninh... Một tuần có khi đi 4-5 lần, mỗi chặng vài trăm cây số", NSND Trần Nhượng tâm sự.

Trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân, NSND Trần Nhượng hiện sống một mình. Ngoài thời gian cho công việc, khi trở về cuộc sống đời thường, ông thích chăm sóc vườn tược, cây cối.

Ông từng nuôi 5-6 con gà, rồi chim chóc nhưng thấy vất vả nên giờ chỉ trồng cây. Nam nghệ sĩ gạo cội cũng có một mảnh đất nhỏ ở Yên Bái cũ (nay là Lào Cai). Khi rảnh rỗi, ông sẽ lên trồng cây, nuôi cá Koi.

Ông cho biết, thu nhập chính của mình là khoản lương hưu Đại tá gần 20 triệu đồng/tháng. Nếu cứ ngồi yên một chỗ thì cũng ổn, nhưng ưa đi lại, thích hoạt động nên mọi chi tiêu của bản thân cũng chỉ vừa vặn, trang trải qua ngày.

Nam nghệ sĩ mang nhiều bệnh của người già, phải dùng thuốc để điều trị (Ảnh: Toàn Vũ).

Nam nghệ sĩ bộc bạch, ông miệt mài làm nghề dù đã nghỉ hưu không phải để làm giàu mà vì cái nghiệp đã ăn sâu vào máu, không được lao động nghệ thuật là không chịu nổi.

"Các con tôi đứa nào cũng khó khăn. Trọng (đạo diễn Trần Bình Trọng - PV) có hãng phim nhưng làm được đồng nào lại đổ vào sản xuất, rồi còn lo cho vợ con. Mấy đứa con gái cũng không có điều kiện. Tôi không bao giờ đòi hỏi con cái phải chu cấp cho mình.

Thỉnh thoảng, khi đóng phim cho con trai, Trọng vẫn trả cát-xê rất đàng hoàng. Tôi coi đó như một hình thức biếu bố. Nhưng chỉ vậy thôi, tôi vẫn thích tự sống bằng sức lao động của mình thay vì dựa dẫm vào con cái", nam diễn viên tâm sự.

NSND Nguyễn Hải kết hôn với bạn cùng lớp, 3 thế hệ vẫn ở chung nhà

NSND Nguyễn Hải sinh năm 1958, là Đại tá Công an nhân dân Việt Nam. Ông nguyên là Phó Trưởng Đoàn Kịch nói (Nhà hát Kịch Công an nhân dân). Trong hơn 30 năm đóng phim truyền hình, ông đều để lại dấu ấn với những vai lưu manh, tội phạm.

Một số vai diễn phản diện ấn tượng của NSND Nguyễn Hải có thể kể đến như: Vai "kẻ giết người" Trịnh Khả trong Chuyện làng Nhô, Trần Hùng Lân phim Bí mật những cuộc đời, Lý Hân trong Con nhện xanh, tướng cướp Hoàng Đạo phim Cái chết của con thiên nga, tổng giám đốc Lê Thanh trong phim Chạy án… Sau đó là lão Cấn - trùm mại dâm trong phim Quỳnh búp bê hay "Thượng tá biến chất" Trần Như Tuất của phim Bão ngầm…

Nguyễn Hải từng bị các con xa lánh khi đóng vai phản diện trên phim (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Các vai diễn này đều được Nguyễn Hải khắc họa thành công bằng lối diễn tự nhiên cùng gương mặt không cần diễn đã toát lên "chất đểu" của ông.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Nguyễn Hải cho biết, sau khi vào vai Trịnh Khả trong phim Chuyện làng Nhô, dù được các đạo diễn trong nghề đánh giá cao, nhưng ngoài đời ông đã gặp những chuyện "dở khóc, dở cười".

"Sau khi phim lên sóng, bố tôi ở quê xem phim thấy con đóng vai nông dân thành lưu manh tri thức, tính cách nham hiểm thì rất tức giận. Bố nhờ người ở quê lên Hà Nội nói với tôi rằng: "Bao nhiêu vai tử tế thì không đóng, lại đóng cái vai… thằng mất dạy, bảo nó đừng vác mặt về quê nữa". Ông nói vậy vì bị hàng xóm xì xào, lên án vai diễn của tôi.

Nếu ngày ấy có điện thoại, tôi sẽ gọi về để thanh minh và giải thích cho bố hiểu đó chỉ là những vai diễn trên phim, không phải ngoài đời tôi như thế. Sau này, bố hiểu hơn, hai bố con tôi có thể nói chuyện với nhau về phim ảnh thoải mái", ông bộc bạch.

Chuyện bi hài với gia đình nam nghệ sĩ không dừng lại ở đó. Vì Nguyễn Hải hay vào những vai giang hồ, hiểm độc nên con trai ông thường bị bạn bè trêu chọc, mắng mỏ rằng: "Bố mày là tên tội phạm", "Mày là con nhà mất dạy"… khiến con ông sợ hãi và thường xuyên... bỏ học.

Con gái Nguyễn Hải cũng xem bố đóng vai phản diện nên khi về nhà, nhìn thấy bố là tránh xa và trốn vào một góc. Bố gọi mãi mới dám đến gần.

Nam nghệ sĩ cho biết, con sợ mình nên sau này ông dành thời gian gần gũi và quan tâm để bố con hiểu nhau hơn. Sau đó, các con hiểu công việc làm phim nên thương ông nhiều hơn.

NSND Nguyễn Hải nói, những kỷ niệm về việc làm phim ảnh đó luôn là sự ám ảnh với ông, nhưng ông chấp nhận việc bị khán giả ghét vì đó là cái nghiệp của mình.

"Tôi bị chửi từ ngoài đường đến trên mạng xã hội. Thời đại công nghệ 4.0 nên giới trẻ dùng các ứng dụng rất thành thạo và "chửi" nhân vật qua mạng cũng rất nhiều. Bản thân già rồi, không phù hợp với những lời lẽ quá khích như vậy. Tôi cũng hiểu rằng, khi mình làm tốt vai diễn thì sẽ bị khán giả ghét lây từ phim ra ngoài đời", ông tâm sự.

Về hưu, NSND Nguyễn Hải bận rộn hơn. Ông thừa nhận nhiều việc gấp 5 lần khi còn đi làm.

Năm 2019 khi vừa nghỉ hưu, ông đã tham gia phim Quỳnh búp bê. Phim này đóng máy, ông tiếp tục tham gia phim Bão ngầm, sau đó là nhiều dự án phim mới cho VTC, VTV2 và một vài phim chiếu rạp cho các đạo diễn trẻ.

Ông kể: "Bên cạnh đó, tôi còn là luật sư, chuyên tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân. Tôi cũng mở một trung tâm giáo dục, thi thoảng tôi đi dạy cho các câu lạc bộ điện ảnh, một số trung tâm trải nghiệm làm phim".

NSND Nguyễn Hải nói, dù bận rộn nhưng ông luôn cố gắng dành thời gian cho vợ con, bởi với ông, gia đình luôn được ưu tiên lên hàng đầu.

NSND Nguyễn Hải và bà xã Lê Thuý Hằng - bạn cùng lớp đại học với ông (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

NSND Nguyễn Hải cho hay: "Tôi cũng tự nhủ, mình không phải là người quá cần tiền nên cũng tiết chế nhận những việc mình không thích để được ở gần với gia đình hơn. Tôi cố gắng ăn cơm cùng vợ con càng nhiều càng tốt. Đôi khi đang đi làm, tôi lại chợt nhớ: Tuần này mình chưa ăn bữa nào cùng gia đình nên cũng áy náy. Nhưng vợ tôi không trách chuyện đó".

Nguyễn Hải nói thêm rằng, trước kia ông và bà xã học chung lớp diễn viên khóa 1, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cùng NSND Minh Hòa, NSƯT Bích Thủy, NSƯT Quốc Tuấn… Sau này, vợ ông chuyển sang dạy âm nhạc nên rất thông cảm với công việc của chồng.

NSND Nguyễn Hải tự nhận mình là một người bố rất nho giáo, nghiêm túc. Ông có hai người con. Con trai lớn sinh năm 1988, con gái út sinh năm 1994, đều đã lập gia đình.

"Gia đình tôi là tam đại đồng đường (ba thế hệ ở cùng nhau - PV) ở trong căn nhà 41m2, các con lấy vợ, lấy chồng xong ở nhà tôi hết. Tôi ở tầng 2, các con ở trên tầng 3, tầng 4. Tôi có một nguyên tắc là các con, kể cả dâu, rể phải yêu thương nhau hết mực. Các cháu nội, ngoại được đối xử công bằng như nhau", ông kể lại.

Nam nghệ sĩ đang có cuộc sống bình yên bên vợ và các con, cháu (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo nam nghệ sĩ, thời gian gần đây, ông được mời đi chấm các cuộc thi sắc đẹp. Ông thấy mình còn sức khỏe, nhiệt huyết thì vẫn "cầm cân nảy mực" trong các cuộc thi được.

"Tôi nghĩ, việc ngồi ghế giám khảo tại các cuộc thi hoa hậu cũng là một trải nghiệm mới của mình. Tôi từng làm diễn viên, tiếp xúc với cái đẹp nhiều thì việc chấm cuộc thi nhan sắc cũng không có gì bỡ ngỡ", ông chia sẻ.