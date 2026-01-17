Giới trẻ háo hức trải nghiệm Việt phục miễn phí tại TPHCM

Bảo tàng Y học cổ truyền Việt Nam (TPHCM) tổ chức chương trình miễn phí Việt phục phục vụ khách tham quan đến 14/2, tạo không gian trải nghiệm rộn ràng mùa Tết.

Hoạt động thu hút đông đảo bạn trẻ và cả du khách quốc tế đến chụp ảnh, thử trang phục truyền thống và tìm hiểu thêm về nét phục sức của các triều đại Việt Nam.

Bảo tàng chuẩn bị sẵn với nhiều kiểu dáng Việt phục, phục vụ khách tham quan xuyên suốt chương trình.

Không gian kiến trúc gỗ và vật dụng y học truyền thống tạo phông nền đậm chất xưa cho ảnh Việt phục.

Những bộ áo ngũ thân và áo tấc với phom dáng thanh lịch là lựa chọn phổ biến vì dễ mặc và lên hình đẹp.

Một số du khách quốc tế tỏ ra thích thú khi được khoác thử trang phục truyền thống Việt Nam ngay giữa lòng TPHCM.

Nhiều nhóm bạn rủ nhau đến trải nghiệm, biến bảo tàng thành điểm hẹn văn hóa cuối tuần.

''Khoác Việt phục khiến mình cảm nhận rõ nét đẹp văn hóa truyền thống. Trang phục đa dạng, dễ mặc và giúp tụi mình tự tin hơn khi chụp ảnh'', bạn Kim Ngân (Biên Hòa) chia sẻ.

Bảo tàng có nhiều góc sáng đẹp, giúp tôn lên họa tiết và phom dáng của các loại Việt phục khi lên hình.

Sức hút của chương trình cho thấy Việt phục không còn là trang phục xa lạ mà ngày càng được người trẻ đón nhận. Bảo tàng kỳ vọng hoạt động này sẽ góp phần đưa văn hóa mặc truyền thống trở lại đời sống theo cách gần gũi và tự nhiên hơn.

Thực hiện: Ánh Dương