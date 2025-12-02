Gìn giữ, lan tỏa giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thế giới

Ngày 2/12, Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Đại học Quốc gia Saint Petersburg (Liên bang Nga) giai đoạn 2025-2030, diễn ra tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khẳng định rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục và nghiên cứu giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Nhiều năm qua, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Đại học Quốc gia Saint Petersburg đều đảm nhiệm sứ mệnh cao quý trong việc gìn giữ, nghiên cứu, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử, đặc biệt là các giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những nỗ lực bền bỉ của hai đơn vị đã đóng góp tích cực vào việc tăng cường sự hiểu biết, giao lưu nhân dân và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để hai đơn vị triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất; đồng thời khuyến khích mở rộng các hoạt động trao đổi chuyên môn, nghiên cứu, giao lưu học thuật và chia sẻ tri thức, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi bên, phù hợp với đặc thù và thế mạnh của từng đơn vị.

Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030 được tin tưởng sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho nhiều chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả; lan tỏa sâu rộng hơn những giá trị trường tồn của di sản Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga.

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng cho biết, nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, lần đầu tiên sau 10 năm xây dựng quan hệ hợp tác giữa trường Đại học Quốc gia Saint Petersburg và Khu Di tích Phủ Chủ tịch, hai đơn vị đã thống nhất ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030.

Trường Đại học Quốc gia Saint Petersburg là nơi có Viện Hồ Chí Minh đầu tiên và duy nhất ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, là một trung tâm khoa học, giáo dục đào tạo và văn hóa mang tầm vóc thế giới với bề dày lịch sử được thành lập từ năm 1724.

Với sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, nhà trường đã khẳng định vị thế là trung tâm chuyên gia hàng đầu của Nga.

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khẳng định, đây là bản ghi nhớ hợp tác mang giá trị kép, vừa góp phần tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên bình diện thế giới, vừa thúc đẩy hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học giữa hai bên.

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng và ông Sergey Andryushin - Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ Quốc tế Đại học Quốc gia Saint Petersburg - ký kết bản ghi nhớ hợp tác (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Segey Andryushin - Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ Quốc tế Đại học Quốc gia Saint Petersburg - bày tỏ rằng, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị nhằm gìn giữ tốt hơn di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần vào sự phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho nước Nga và nhân dân Liên Xô tình cảm đặc biệt sâu nặng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định vai trò to lớn của Cách mạng Tháng Mười đối với con đường cứu nước của mình; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhân dân Liên Xô đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ vô tư, chí tình trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước.

Tình cảm ấy đã trở thành di sản tinh thần vô giá, đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga, tiếp tục được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác là bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai đơn vị, góp phần thắt chặt tình cảm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga trong thời đại mới.