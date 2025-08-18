GS.TS Từ Thị Loan được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa

Ngày 17/8, Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng Việt Nam (Hiệp hội) đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong chiến lược góp phần gìn giữ, lan tỏa và phát triển các giá trị văn hóa cộng đồng trong xã hội hiện đại.

GS.TS. Từ Thị Loan (áo dài xanh) được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo đó, Hiệp hội được thành lập theo Quyết định số 677/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, với tư cách là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc, tập hợp các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục giá trị truyền thống tốt đẹp... nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững.

Tại đại hội, Hiệp hội đã thông qua Điều lệ hoạt động, bầu Ban Chấp hành gồm 15 thành viên, Ban Kiểm tra 3 thành viên, Ban Thường vụ 5 thành viên.

Đồng thời, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu gồm: GS.TS Từ Thị Loan - Chủ tịch Hiệp hội; các Phó Chủ tịch là TS. Văn Đình Ưng, thạc sĩ Trần Thị Hằng Nga.

Theo GS.TS Từ Thị Loan, văn hóa cộng đồng Việt Nam được xây dựng trên nền tảng của tính cộng đồng và tính thống nhất trong đa dạng, bao gồm văn hóa làng bản và văn hóa dân tộc.

Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng Việt Nam là tổ chức xã hội hoạt động trên phạm vi toàn quốc, nhằm kết nối các cá nhân, tổ chức, chuyên gia, cơ quan quản lý về văn hóa cộng đồng trong tổng hòa các giá trị tinh thần, phong tục, tập quán, nghi lễ, truyền thống và cách ứng xử của một cộng đồng cư dân được hình thành, duy trì và phát triển trong suốt quá trình lịch sử.

Nhờ đó, nhiều xã, phường, làng, bản, quê hương đã và đang hình thành, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn minh của nhân dân và phát triển du lịch địa phương.

Tuy nhiên, còn rất nhiều cơ sở đang cần có sự quan tâm, hướng dẫn để củng cố và phát triển.

Vì thế, trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ tổ chức các hoạt động mang tính phong trào văn hóa chung trên phạm vi cả nước và khu vực gắn với các sự kiện lớn của đất nước và vùng miền.

Đồng thời, Hiệp hội cũng kết nối các hoạt động văn hóa cộng đồng với du lịch, với các hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh quê hương đất nước; hợp tác quốc tế để phát triển văn hóa cộng đồng, lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới, tổ chức giao lưu với các đơn vị văn hóa nước ngoài khi có điều kiện.

Hằng năm, Hiệp hội sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cộng đồng Việt Nam, góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam.