Giáng Son: "Tết với tôi là những đêm 30 cắm hoa cùng mẹ"

Những ngày cuối năm, khi không khí xuân bắt đầu len qua từng con phố, Giáng Son cho biết chị thường tự dành cho mình một khoảng lặng để nghĩ về Tết. Với nữ nhạc sĩ, Tết không gắn với sự náo nhiệt mà là những khoảnh khắc rất đỗi đời thường bên gia đình.

“Không khí rộn ràng của mùa xuân, những sắc hoa đặc trưng của Hà Nội mỗi khi Tết về hiện lên rất rõ. Nó gợi cho tôi nhiều ký ức xưa cũ về tuổi thơ, về những đêm 30 Tết cùng mẹ cắm hoa thược dược, violet, lay ơn trong nhà”, chị chia sẻ.

Theo nữ nhạc sĩ, hoa ngày xuân không chỉ để làm đẹp không gian sống mà còn mang ý nghĩa tinh thần, như một lời chúc an lành và đủ đầy cho năm mới.

Gửi gắm lời chúc đầu năm, chị bày tỏ: “Mỗi người là một đóa hoa riêng biệt, tạo nên một vườn hoa đầy màu sắc của cuộc sống. Mong rằng mùa xuân đến, ai ai cũng an lành, tươi thắm như hoa, rạng ngời những nụ cười hạnh phúc”.

Nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ về ký ức đêm 30 Tết và cảm hứng sáng tác trong dịp xuân về (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau thành công của những ca khúc viết về Hà Nội trước đây, Giáng Son thừa nhận chị từng băn khoăn khi tiếp tục khai thác đề tài mùa xuân. Viết về Tết không dễ, bởi đó là ký ức chung của nhiều người. “Đôi lúc, tôi tự hỏi mình còn có thể viết gì mới về Hà Nội, về hoa, về Tết...”, nữ nhạc sĩ bộc bạch.

Theo Giáng Son, điều khiến chị muốn viết tiếp chính là cảm giác mỗi người cũng giống như một đóa hoa. Mùa xuân không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, mà còn là dịp để con người làm mới chính mình.

Từ những ký ức đêm 30 Tết cắm hoa bên mẹ và cảm xúc về một Hà Nội chậm rãi mỗi độ xuân về, Giáng Son đã thực hiện MV Hà Nội những sắc hoa mùa xuân như một cách cụ thể hóa những hoài niệm ấy bằng hình ảnh và âm nhạc. Ca khúc được phổ từ bài thơ Hoa Hà Nội của Dương Quyết Thắng, do Trần Thu Hà thể hiện. MV do Minh Quốc dàn dựng, lấy bối cảnh Hà Nội xưa.

Hình ảnh chủ yếu xoay quanh một ngôi nhà cổ, điểm xuyết các loài hoa quen thuộc dịp Tết như đào, thược dược, violet. Ê-kíp chọn cách thể hiện giản dị, tập trung vào không gian và cảm xúc thay vì dàn dựng cầu kỳ.

Nhạc sĩ Giáng Son và ca sĩ Trần Thu Hà trong quá trình thực hiện MV “Hà Nội những sắc hoa mùa xuân” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Là người thể hiện ca khúc, Trần Thu Hà cho biết chị tìm thấy nhiều đồng cảm trong sáng tác lần này. Từng có nhiều năm đón Tết xa nhà, nữ ca sĩ nói Tết với chị là một “khoảng lặng rất đẹp”.

“Tết không hẳn để dừng lại, mà để mình thở sâu hơn. Là lúc nhìn lại những điều đã qua, chấp nhận những điều chưa trọn vẹn và nhẹ nhàng bước tiếp”, Trần Thu Hà chia sẻ.

Với nữ ca sĩ, hạnh phúc ngày Tết đôi khi rất giản dị: Một bữa cơm đủ mặt người thân, hay khoảnh khắc đứng trên sân khấu và thấy khán giả lặng đi vì một câu hát quen thuộc.