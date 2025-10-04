Giải thưởng Bùi Xuân Phái 2025 vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến

Lễ trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 diễn ra tối 3/10 tại Trung tâm triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa Nguyễn Thiện Thuật phát biểu tại lễ khai mạc Giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18" (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, ông Nguyễn Thiện Thuật cho biết, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội đã trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của Thủ đô.

“Mỗi tác phẩm, mỗi công trình, mỗi sáng kiến được vinh danh hôm nay là minh chứng cho tình yêu Hà Nội bất diệt, cho khát vọng xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn căn cốt và bản sắc”, ông Nguyễn Thiện Thuật nói.

Năm nay, Giải thưởng Lớn được trao cho nhạc sĩ Trần Tiến, vinh danh những đóng góp xuất sắc của ông trong việc sáng tác nhiều ca khúc giàu giá trị nghệ thuật và cảm xúc về Hà Nội, đồng thời góp phần quan trọng vào việc gìn giữ và phát triển văn hóa Thủ đô.

Nhạc sĩ Trần Tiến nhận Giải thưởng Lớn tại Giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội", vinh danh những đóng góp xuất sắc trong sáng tác và gìn giữ văn hóa Thủ đô (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong các sáng tác của mình, Trần Tiến khắc họa Hà Nội vừa là địa danh, vừa là không gian ký ức tuổi thơ, đồng thời phản ánh dòng chảy văn hóa dân gian Bắc Bộ. Những tác phẩm tiêu biểu như: Ngẫu hứng sông Hồng, Lữ khách sông Hồng, Phố nghèo, Ngẫu hứng phố, Mặt trời bé con, Quê nhà… tạo nên “tam giác văn hóa” gồm Sông Hồng - Phố cổ - Xứ Đoài, định hình diện mạo Hà Nội trong âm nhạc.

Dù đã rời Thủ đô hàng chục năm và chứng kiến những thay đổi từng ngày, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn giữ trong lòng tình cảm đặc biệt với Hà Nội, nơi luôn hiện hữu trong từng giai điệu ông sáng tác.

“Hà Nội đã thay đổi nhiều, nhà cao, cửa rộng, nhiều con phố mới mà tôi chưa từng biết. Đó là điều đáng mừng. Phải thay đổi theo đương đại, cả thế giới đều đã thay đổi. Nhưng trong tôi, vẫn vẹn nguyên hình bóng Hà Nội xưa như trong tranh Bùi Xuân Phái.

Chạm vào đâu, cũng run rẩy những tháng năm yêu dấu, những kỷ niệm buồn vui như những âm bản một thời”, nhạc sĩ Trần Tiến bày tỏ.

Dù đã xa quê nhiều năm, mỗi lần nghe giọng nói thân thuộc hay bước đi trên những con phố Hà Nội, nhạc sĩ Trần Tiến lại dâng lên một xúc cảm đặc biệt, như được nhắc nhở về sức sống bền bỉ của Thủ đô trong lòng người xa xứ.

Ông tin rằng không chỉ riêng mình, bất kỳ ai nghe tiếng quê nhà cũng đều rung động theo cách tương tự. Trong tâm trí ông, hình ảnh Hà Nội xưa, mái tóc đen của người con gái Thủ đô, những đôi guốc đen… luôn hiện lên, nhẹ nhàng len lỏi vào từng nốt nhạc trong các ca khúc ông sáng tác.

Các tác giả đoạt Giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18" chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao giải (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngoài Giải thưởng Lớn trao cho nhạc sĩ Trần Tiến, Ban tổ chức còn trao 4 giải thưởng ở 3 hạng mục khác.

Ở hạng mục Giải Tác phẩm, 2 tác phẩm được vinh danh gồm loạt tranh về Hà Nội trong 20 năm Xuống phố của họa sĩ Phạm Bình Chương và vở nhạc kịch Lửa từ Đất của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Loạt tranh của Phạm Bình Chương là kết quả của một hành trình dài tìm “hồn phố”, ghi lại sự biến chuyển của Hà Nội từ tĩnh lặng, cổ kính đến sôi động, hiện đại. Trong khi đó, vở nhạc kịch Lửa từ Đất được đánh giá như một bản anh hùng ca về Hà Nội những năm 1930, tái hiện hình tượng đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội.

Ở hạng mục Giải Việc làm, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (VEC) được Ban tổ chức và giới chuyên môn đánh giá là công trình mang tầm biểu tượng, trở thành “kỳ quan” mới của Thủ đô đồng thời là một thành tựu đáng ghi nhận trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

Trong hạng mục Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội, giải thưởng được trao cho Dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An (phường Tây Hồ), được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch hồi tháng 11/2024. Dự án được đánh giá là trọng điểm, góp phần nâng tầm vị thế văn hóa và nghệ thuật của Thủ đô.

Ra đời từ năm 2008, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) phối hợp cùng gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập. Giải được trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng và việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, phản ánh sâu sắc tình cảm và trách nhiệm với Thủ đô.