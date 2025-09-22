Gia đình nghệ sĩ Dương Khắc Linh và Trung Ruồi đi tìm những “Sứ giả Trung Thu”

Giữa dòng chảy hiện đại, phép màu Trung thu vẫn được thắp sáng

Hành trình của gia đình nghệ sĩ Dương Khắc Linh trong chương trình “Đẹp +84” sẽ đưa khán giả về làng lồng đèn truyền thống Phú Bình. Tại đây, các thành viên sẽ được gặp gỡ truyền nhân đời thứ ba của nghề làm lồng đèn là gia đình anh Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Trọng Thành.

Anh Nguyễn Trọng Bình là người đã phục dựng thành công nhiều sản phẩm lồng đèn cổ xưa như đèn con cua luộc, đèn cá hóa rồng.

Gia đình Dương Khắc Linh đến thăm nhà nghệ nhân làm đèn lồng truyền thống (Ảnh: Kinh Đô).

Không chỉ dừng lại ở những giá trị truyền thống, “Đẹp +84” còn dẫn dắt khán giả đến với không gian đậm chất dân gian của "Khởi đăng tác khí" - nơi những người trẻ đang tiếp nối hành trình gìn giữ nét đẹp Trung thu bằng đôi bàn tay và óc sáng tạo.

Nhóm "Khởi đăng tác khí" chia sẻ nhiều sản phẩm truyền thống không có hiện vật gốc, mà chỉ có thể phục dựng lại từng chi tiết, công đoạn thông qua tranh, ảnh. Những tác phẩm khó chỉ riêng phần dựng khung đã mất 6 tháng, nghệ nhân phải mày mò, nghiên cứu, thay đổi các nguyên vật liệu khác nhau.

Lắng nghe từng câu chuyện của các nghệ nhân truyền thống và cảm nhận tinh thần cùng sự nhiệt huyết của nhóm nghệ sĩ trẻ, gia đình nghệ sĩ Dương Khắc Linh cho biết càng thêm trân trọng sự tâm huyết của họ khi luôn hết mình gìn giữ những giá trị truyền thống.

Hành trình khám phá tiếp tục với bố con diễn viên Trung Ruồi khi dừng chân tại căn nhà của nghệ nhân Phạm Văn Quang - người đã có hơn 40 năm "thổi hồn" vào khuôn bánh Trung thu giữa lòng phố cổ Hà Nội.

Sau những giây phút tìm hiểu từng công đoạn chọn gỗ, khắc gỗ để tạo ra khuôn bánh truyền thống, bố con nghệ sĩ còn được nghệ nhân Quang giải thích về cách thưởng thức sự tinh tế của món bánh truyền thống khi nhâm nhi cùng trà mạn. Từng chiếc bánh nướng, bánh dẻo nhỏ bé gói ghém trọn vẹn hương vị, tinh hoa của sản vật nền văn hóa lúa nước.

Nghệ nhân Phạm Văn Quang đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề (Ảnh: Kinh Đô).

Những trải nghiệm đầy cảm xúc của gia đình Dương Khắc Linh và bố con Trung Ruồi đã được MC Đức Bảo cùng các khách mời nổi tiếng như MC Hạnh Phúc, Đặng Thu Hà, nghệ nhân tò he Đặng Văn Hậu và đầu bếp Lưu Huỳnh Châu chia sẻ lại với khán giả qua những thước phim đáng nhớ của “Đẹp +84”.

Tại trường quay, trẻ thơ háo hức khám phá mâm cỗ, đồ chơi truyền thống, còn người lớn trầm ngâm ôn lại chuyện cũ, để một lần nữa sống lại những giây phút diệu kỳ, nơi "phép màu" của đêm trăng rằm mãi mãi tỏa sáng.

“Đẹp +84” số đặc biệt mang đến nhiều điều thú vị về Trung thu (Ảnh: Kinh Đô).

Phép màu được truyền thừa và tiếp nối nhờ những “Sứ giả Trung thu”

Từ những câu chuyện của các nghệ nhân gạo cội đến sự sáng tạo của những người trẻ, giá trị truyền thống Trung thu không hề mai một mà đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Chính nhờ những "Sứ giả Trung thu" thầm lặng, nét đẹp văn hóa được bảo tồn, tiếp nối qua các thế hệ mai sau.

Những nghệ nhân được tôn vinh là “Sứ giả Trung thu” (Ảnh: Kinh Đô).

Thông qua hoạt động đầy ý nghĩa này, Kinh Đô muốn gửi gắm thông điệp: “Sứ giả Trung thu” không chỉ giới hạn ở những nghệ nhân hay những người nổi tiếng. Chỉ cần trân trọng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, bất cứ ai cũng có thể trở thành “Sứ giả Trung thu”, để góp phần nối dài và giữ gìn những phép màu của đêm trăng rằm.

Với sứ mệnh gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, suốt 27 năm qua, thương hiệu bánh Trung thu Kinh Đô đã không ngừng triển khai nhiều chiến dịch ý nghĩa. Tiếp nối thành công của chiến dịch "Trọn một ngày sum vầy - Sáng mãi chuyện đêm trăng", mùa trăng này, Kinh Đô tiếp tục lan tỏa những điều kỳ diệu bằng chiến dịch “Sứ giả Trung thu”.

Kinh Đô không ngừng lan tỏa giá trị tốt đẹp suốt bao mùa trăng (Ảnh: Kinh Đô).

Để đưa những câu chuyện ý nghĩa đến gần hơn với đông đảo khán giả, Kinh Đô đã hợp tác chiến lược cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), cho ra mắt các tập phát sóng đặc biệt trong chương trình “Đẹp +84”. Những chiến dịch truyền thông sáng tạo, bền bỉ qua nhiều năm là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Kinh Đô trong việc tôn vinh và lan tỏa những giá trị truyền thống đến mọi thế hệ.

Hai tập đặc biệt trong chương trình “Đẹp +84” phát sóng vào ngày 18-19/9 trên VTV hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc ấm áp mùa trăng rằm trong lòng mỗi khán giả.