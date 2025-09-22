"Én Bạc" MC Thu Hà nói lý do đi du học giữa lúc sự nghiệp phát triển

Sau một thời gian làm nghề, tên tuổi Thu Hà gắn liền với sự chuyên nghiệp, duyên dáng trong nhiều chương trình, từ chính luận đến giải trí. Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, nữ MC từng đoạt giải Én Bạc 2023 lại quyết định đi du học khiến nhiều người tò mò.

Lý giải về điều này, Thu Hà bày tỏ, cô tin rằng tri thức là hành trang bền vững nhất, là cách để bản thân không bị tụt lại trước sự thay đổi không ngừng của thị trường showbiz.

MC Thu Hà dẫn chương trình chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam mới đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, cô vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành giảng viên, một hoài bão ấp ủ từ khi còn là sinh viên Luật.

“Tôi vốn xuất thân từ ngành Luật và luôn ấp ủ giấc mơ được học cao hơn để trở thành giảng viên trong tương lai. Công việc MC cho tôi sự trải nghiệm, sự ảnh hưởng và một vị trí nhất định, nhưng với tôi, tri thức mới là hành trang bền vững.

Tôi chọn du học thạc sĩ Luật tại Pháp vì muốn trang bị cho mình nền tảng học thuật quốc tế, để sau này không chỉ đứng trên sân khấu nghệ thuật, mà còn có thể đứng trên bục giảng, truyền cảm hứng và lan tỏa kiến thức đến thế hệ trẻ”, nữ MC tâm sự.

Thu Hà sẽ lên đường du học Thạc sĩ Luật tại Pháp vào đầu năm 2026. Trước những lo ngại về việc bị lãng quên trong nghề, nữ MC khẳng định cô không rời bỏ nghệ thuật. Cô cho biết sẽ đi về giữa 2 nước để vừa hoàn thành việc học, vừa duy trì sự nghiệp dẫn chương trình.

Với kiến thức chuyên môn và sức ảnh hưởng sẵn có, nữ MC tin cô có thể kết hợp cả hai vai trò.

Đáng nói, MC Thu Hà chia sẻ thông tin sẽ đi du học không lâu sau khi cô vừa hoàn thành vai trò người dẫn chương trình đêm chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam mới đây.

Nữ MC cho biết, từ sau giải thưởng Én bạc, cơ hội làm việc trong lĩnh vực MC mở rộng hơn. Tuy nhiên, thay vì chạy theo số lượng, cô ưu tiên những chương trình có giá trị, được đầu tư nghiêm túc và có thể truyền cảm hứng cho khán giả.

Nữ MC quan niệm tri thức là người bạn đồng hành dài lâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn lại dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp, Thu Hà không giấu được sự hạnh phúc khi nhắc đến giải Én Bạc tại cuộc thi Én Vàng 2023. Giải thưởng này chính là sự công nhận cho tài năng và sự nỗ lực của cô.

Cô chia sẻ, cuộc thi là một thử thách lớn, giúp cô vượt qua sự tự ti về ngôn ngữ hình thể - một yếu tố mà trước đó cô chưa tự tin. Thu Hà nhận ra rằng một MC đa năng cần có sự kết hợp hài hòa giữa khả năng dẫn dắt và ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm.

"Tôi tin rằng một MC có tài năng, có thực lực luôn biết cách phấn đấu và không sợ bị cạnh tranh. Thay vào đó, mình sẽ luôn có cơ hội xứng đáng ở những chương trình lớn", Thu Hà khẳng định.