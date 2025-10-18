Em gái đeo vòng cổ có tro cốt của nữ diễn viên Từ Hy Viên

Tại lễ trao giải vào ngày 17/10, Từ Hy Đệ nhận giải Người dẫn chương trình xuất sắc. Đứng trên sân khấu, cô nghẹn ngào nhắc đến chị gái, Từ Hy Viên. Cô tiết lộ đang đeo chiếc vòng cổ chứa một phần tro cốt của người chị quá cố.

Từ Hy Đệ đeo vòng cổ chứa tro cốt của chị gái, nữ diễn viên Từ Hy Viên (Ảnh: Ettoday).

Nữ MC cũng cho thấy hình xăm ghi tên của Từ Hy Viên trên gáy của cô. Từ Hy Đệ thổ lộ rằng, cô muốn lưu giữ những món đồ liên quan tới chị gái như một cách tưởng nhớ ngôi sao quá cố.

Nữ diễn viên Từ Hy Viên qua đời ngay trong kỳ nghỉ cùng gia đình tại Nhật Bản vào tháng 2 vừa rồi. Cô mắc cúm mùa và biến chứng thành viêm phổi nặng. Sự ra đi đột ngột của ngôi sao Vườn sao băng khiến người thân và đồng nghiệp ngỡ ngàng.

Sau khi Từ Hy Viên mất, Từ Hy Đệ thông báo tạm dừng làm việc để tập trung giải quyết việc gia đình. Cô gắng gượng nỗi đau để trở thành chỗ dựa cho người thân và là người phát ngôn chính về những vấn đề liên quan tới Từ Hy Viên.

Theo di nguyện của Từ Hy Viên cũng như mong muốn của thành viên trong gia đình, thi thể của Từ Hy Viên được hỏa táng tại Nhật Bản và được đưa về Đài Loan an táng. Tháng 3, Từ Hy Viên được an táng tại Nghĩa trang Kim Bảo Sơn ở Đài Loan.

Từ Hy Viên vừa qua đời hồi đầu năm (Ảnh: Sina).

Từ Hy Viên được biết đến qua phim truyền hình như: Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô không đóng phim và giữ cuộc sống cá nhân kín tiếng.

Sau khi ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi vào cuối năm 2021, cô không trở lại làng giải trí, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con. Năm 2022, cô tái hôn với ca sĩ Hàn Quốc Koo Jun Yup và hậu thuẫn anh phát triển sự nghiệp tại Đài Loan.

Từ Hy Viên để lại khối tài sản ước tính 30 triệu USD. Phần tài sản của cô được chia cho các con và chồng hiện tại. Do các con của Từ Hy Viên chưa đủ 18 tuổi nên tài sản của bọn trẻ tạm thời do Uông Tiểu Phi quản lý.

Từ Hy Đệ là MC nổi tiếng của Đài Loan, gương mặt quen thuộc trong các chương trình truyền hình thực tế. Cùng với chị gái, Từ Hy Đệ từng thành lập nhóm nhạc nữ nổi tiếng tại Đài Loan trước khi chuyển sang làm người dẫn chương trình truyền hình.