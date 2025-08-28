Dương Hoàng Yến nói về khoảnh khắc ngơ ngác khi lạc vào khối thiếu nhi

Tối 27/8, trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước chương trình chào mừng đại lễ Quốc khánh 2/9, ca sĩ Dương Hoàng Yến là một trong những nghệ sĩ tham gia.

Ban đầu, Dương Hoàng Yến được tập trung cùng khối nghệ sĩ và tiến vào sân khấu chính tại Quảng trường Ba Đình. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ xảy ra khi nữ ca sĩ bị lạc vào khối diễu hành của thiếu nhi dẫn đến một số biểu cảm rất hài hước.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến có vài giây ngơ ngác trên sóng truyền hình khiến khán giả tò mò (Ảnh: Cắt từ video).

Khoảnh khắc này đang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về tình huống nói trên, Dương Hoàng Yến cho biết, do đây là buổi sơ duyệt đầu tiên nên cô còn còn nhiều bỡ ngỡ.

"Đây là một vinh dự và sự tự hào nên tôi đang rất cố gắng tập trung để hoàn thiện các buổi tập tiếp theo trước khi diễu hành chính thức vào ngày 2/9 tới", Dương Hoàng Yến nói.

Dương Hoàng Yến bộc bạch cảm xúc khi được tham gia vào các sự kiện trọng đại của đất nước trong dịp đặc biệt này. Cô cho biết, những ngày này vô cùng ý nghĩa khi cô liên tục có các buổi biểu diễn lớn tại Hà Nội và TPHCM.

Nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi được tham gia diễu hành, nhất là khi được đứng trước Lăng Bác. Tôi cũng rất đỗi biết ơn khi được cất cao tiếng hát của mình cùng các nghệ sĩ khác trong các sự kiện lớn để chào mừng ngày trọng đại của đất nước".

Trong những ngày gần đây, Dương Hoàng Yến liên tục góp giọng trong những nhạc hội lớn, mang tính chất “concert quốc gia”. Cô là người hát mở màn concert Việt Nam trong tôi. Buổi biểu diễn dưới trời mưa rất to, nữ ca sĩ ướt sũng người nhưng vẫn "cháy hết mình" cùng 10.000 khán giả.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến được biết đến là một giọng ca nội lực và có kỹ thuật cao. Gần đây, cô tham gia nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dương Hoàng Yến cũng góp giọng trong concert Tự hào là người Việt Nam, chương trình ca nhạc chính luận với những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Mới đây nhất cô tham gia concert Sao nhập ngũ" tại TPHCM. Và ngày 28/8, cô biểu diễn tại lễ khai mạc Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Dương Hoàng Yến cũng cho biết tinh thần yêu nước luôn là động lực lớn trong sự nghiệp của cô. Gần đây nhất, cô ra mắt MV Tổ quốc trong ánh mặt trời.

Dương Hoàng Yến là nữ ca sĩ kiêm giảng viên thanh nhạc, SN 1991, được biết đến với giọng ca kỹ thuật tốt. Cô từng tham gia các cuộc thi âm nhạc như Sao mai điểm hẹn 2008 và The Voice 2013, đồng thời là giảng viên thanh nhạc từ năm 22 tuổi. Nữ ca sĩ đã “Nam tiến” năm 2022 và góp mặt trong các chương trình truyền hình thực tế như Sao nhập ngũ và Chị đẹp đạp gió.