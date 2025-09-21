Đức Phúc trả lời báo Nga gây sốt, tiết lộ về ê-kíp hơn 14 người hỗ trợ

Như Dân trí đã đưa tin, ca sĩ Đức Phúc giành giải Quán quân với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương, tại chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tổ chức ở sân vận động Live Arena (Moscow, Nga).

Tờ Vedomosti của Nga cho biết, trong một chương trình trên Kênh 1 - Đài Truyền hình Nga - nam ca sĩ tiết lộ dự định quyên góp một phần tiền thưởng cho tổ chức từ thiện tại Nga.

Ca sĩ Đức Phúc biểu diễn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh (Ảnh: Interfax).

"Tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật nhỏ, với số tiền nhận được từ giải thưởng, tôi muốn lập một quỹ từ thiện và quyên góp cho các hoạt động từ thiện ở Nga", tờ Ura.ru dẫn lời Đức Phúc.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi giành giải Quán quân, nam ca sĩ bày tỏ rằng, giải thưởng này là bước tiến lớn trong sự nghiệp. Chàng trai người Việt Nam không thể tưởng tượng được bản thân sẽ chiến thắng ở một cuộc thi lớn như Intervision.

"Bây giờ Phúc rất vui. Lúc nãy, Phúc hỏi bạn mình, không biết đây là giấc mơ hay sự thật? Phúc xin gửi lời cảm ơn Ban tổ chức Intervision, Ban Giám khảo và các khán giả đã ủng hộ", nam ca sĩ nói.

Ngoài quyên góp từ thiện, anh sẽ ăn mừng với cả ê-kíp đến từ Việt Nam và thực hiện các sản phẩm âm nhạc khác.

Ca sĩ Đức Phúc trả lời báo chí Nga sau khi giành vị trí Quán quân (Ảnh: Belta).

"Tất cả các thí sinh tham dự cuộc thi Intervision đều rất tài năng nên chiến thắng này được chia đều cho tất cả mọi người.

Phúc may mắn hơn một chút, nhận được nhiều tình cảm của quý vị khán giả tại Nga, Việt Nam và quốc tế. Phúc rất biết ơn những tình cảm của tất cả quý vị", ca sĩ Đức Phúc trải lòng.

Quán quân Intervision 2025 tiết lộ, đội ngũ hỗ trợ của anh có hơn 14 người. Đây là những người đã hỗ trợ, đưa ra lời khuyên giúp anh thể hiện thành công tiết mục trong đêm chung kết.

"Đây không phải là chiến thắng của riêng tôi mà là chiến thắng của tất cả những người đã tham gia hỗ trợ trong hành trình khó khăn và dài hơi này", nam ca sĩ cho biết.

Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 thu hút sự tham gia của ca sĩ đến từ 23 quốc gia.

Ca khúc Phù Đổng Thiên Vương được Đức Phúc thể hiện trong đêm chung kết do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy.

Đức Phúc giành vị trí Quán quân với tổng điểm 422, nhận cúp pha lê và giải thưởng 30 triệu RUB (hơn 9,4 tỷ đồng). Vị trí Á quân thuộc về đại diện đến từ Kyrgyzstan (373 điểm) và đứng thứ 3 là đại diện của Qatar (396 điểm).

Khán giả đánh giá Đức Phúc có sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Nam ca sĩ đầu tư trang phục, đạo cụ, phần âm thanh, ánh sáng và dàn dựng sân khấu đều chỉn chu, hoành tráng. Bài hát Phù Đổng Thiên Vương vang lên ở cuộc thi quốc tế khiến người hâm mộ xúc động về câu chuyện đậm bản sắc Việt Nam.