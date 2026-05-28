Dư luận Hàn Quốc vẫn chưa tha thứ cho tài tử “Nữ hoàng nước mắt”

Những ngày qua, truyền thông Hàn Quốc và châu Á đồng loạt đưa tin về bước ngoặt mới trong vụ việc xoay quanh nghi vấn Kim Soo Hyun từng hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn ở tuổi vị thành niên.

Tâm điểm chú ý là việc Tòa án Hàn Quốc hôm 26/5 đã ban hành lệnh bắt tạm giam đối với Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero, đồng thời là nhân vật có nhiều phát ngôn đối đầu với Kim Soo Hyun suốt thời gian qua.

YouTuber Kim Se Ui đã bị bắt từ ngày 26/5 (Ảnh: Naver).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, YouTuber họ Kim bị bắt với các cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun. Ngoài ra, người này còn bị điều tra về hành vi vi phạm Đạo luật đặc biệt liên quan đến tội phạm tình dục, đe dọa, cưỡng đoạt tài sản và phát tán nội dung bất hợp pháp của Hàn Quốc.

Thẩm phán phụ trách vụ việc cho biết có căn cứ để lo ngại nghi phạm tiêu hủy chứng cứ hoặc bỏ trốn. Trong khi đó, Kim Se Ui phủ nhận các cáo buộc và cho rằng bản thân đang bị “chơi xấu”.

Ngay sau khi lệnh bắt được công bố, Gold Medalist - công ty quản lý của Kim Soo Hyun - đã phát đi thông báo chính thức. Đại diện công ty khẳng định cơ quan điều tra kết luận những cáo buộc do phía Kim Se Ui đưa ra nhằm vào nam diễn viên đều là sai sự thật.

Theo Gold Medalist, các đoạn hội thoại trên ứng dụng KakaoTalk từng được công bố trong buổi họp báo năm 2025 đã bị chỉnh sửa, làm giả. Công ty cũng cho biết cơ quan chức năng xác định phía Kim Se Ui sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tạo ra các đoạn ghi âm được cho là giọng nói của cố diễn viên Kim Sae Ron.

Kim Soo Hyun từng cúi đầu xin lỗi người hâm mộ trong cuộc họp báo vào năm 2025 (Ảnh: Osen).

“Chúng tôi biết ơn sâu sắc nỗ lực của cơ quan điều tra trong việc làm rõ sự thật dựa trên các bằng chứng khách quan”, phía công ty chia sẻ. Đồng thời, họ gửi lời cảm ơn tới những khán giả đã tin tưởng và đồng hành cùng Kim Soo Hyun trong giai đoạn khó khăn.

Gold Medalist nhấn mạnh suốt thời gian qua, nam diễn viên đã nỗ lực chứng minh sự trong sạch của mình thông qua các thủ tục pháp lý. Trước đó, Kim Soo Hyun từng tuyên bố trong họp báo rằng anh sẽ tự mình làm rõ mọi chuyện thay vì yêu cầu công chúng phải tin tưởng vô điều kiện.

Vụ việc bắt đầu gây chấn động từ năm 2025 khi một người tự xưng là dì của Kim Sae Ron xuất hiện trên kênh YouTube Viện Garo Sero và tiết lộ nữ diễn viên quá cố từng có quan hệ tình cảm với Kim Soo Hyun. Người này cho rằng mối quan hệ kéo dài từ năm 2015 đến 2021, đồng thời tố nam diễn viên thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi trưởng thành.

Kênh YouTube này sau đó liên tục tung ra hình ảnh, tin nhắn và nhiều tài liệu được cho là bằng chứng chứng minh mối quan hệ tình cảm giữa hai nghệ sĩ. Tuy nhiên, phía Kim Soo Hyun bác bỏ cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên, đồng thời khẳng định cả hai chỉ có quan hệ tình cảm khi Kim Sae Ron đã trưởng thành.

Nam diễn viên cũng khởi kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero với cáo buộc phỉ báng và làm tổn hại danh dự. Đến nay, những diễn biến mới của vụ việc đang dần nghiêng về phía Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun và cố nghệ sĩ Kim Sae Ron từng có thời gian hẹn hò (Ảnh: Naver).

Tuy nhiên, bất chấp việc YouTuber Kim Se Ui bị bắt và cơ quan điều tra đưa ra kết luận có lợi cho nam diễn viên, làn sóng chỉ trích từ một bộ phận công chúng Hàn Quốc vẫn chưa lắng xuống.

Trên các diễn đàn trực tuyến và mạng xã hội, nhiều khán giả tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ. Không ít bình luận cho rằng dù không vi phạm pháp luật, Kim Soo Hyun vẫn có “trách nhiệm đạo đức” trong mối quan hệ với cố nghệ sĩ Kim Sae Ron.

Một số ý kiến chỉ trích khoảng cách tuổi tác 12 năm giữa hai nghệ sĩ, đồng thời cho rằng các tin nhắn được công bố trước đó tạo cảm giác khó chấp nhận về mặt cảm xúc. Nhiều người cho rằng “được minh oan về pháp lý” không đồng nghĩa với việc công chúng sẽ hoàn toàn tha thứ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, phản ứng gay gắt từ dư luận còn xuất phát từ yếu tố cảm xúc khi vụ việc liên quan đến Kim Sae Ron - nữ diễn viên qua đời ở độ tuổi còn khá trẻ. Điều này khiến câu chuyện vượt khỏi phạm vi pháp lý đơn thuần và trở thành chủ đề nhạy cảm về đạo đức, cảm xúc và văn hóa thần tượng tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, vẫn có một bộ phận công chúng đứng về phía Kim Soo Hyun và cho rằng nam diễn viên là nạn nhân của chiến dịch bôi nhọ kéo dài. Họ kêu gọi cơ quan chức năng xử lý nghiêm những cá nhân phát tán thông tin sai lệch gây tổn hại đến danh tiếng nghệ sĩ.

Kim Soo Hyun từng bật khóc, kêu oan trong cuộc họp báo vào năm 2025 (Ảnh: Newsen).

“Người vô tội đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng chỉ vì những thông tin chưa được kiểm chứng”, một cư dân mạng bình luận. Nhiều ý kiến khác cho rằng việc xử lý Kim Se Ui có thể trở thành tiền lệ nhằm hạn chế tình trạng tung tin thất thiệt trên mạng xã hội tại Hàn Quốc.

Dẫu vậy, giới quan sát nhận định con đường trở lại của Kim Soo Hyun sẽ không hề dễ dàng. Trước khi bê bối nổ ra, nam diễn viên thuộc nhóm nghệ sĩ nhận cát-xê cao nhất Hàn Quốc và là gương mặt đại diện của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á.

Sau scandal, nhiều dự án của anh bị đóng băng, hàng loạt hợp đồng quảng cáo bị ảnh hưởng và nam diễn viên được cho là phải đối mặt với khoản bồi thường lên tới hàng triệu USD.

Hiện, Kim Soo Hyun vẫn chưa công bố kế hoạch tái xuất. Truyền thông Hàn Quốc nhận định dù đạt được lợi thế pháp lý, nam diễn viên sẽ cần thêm thời gian để khôi phục hình ảnh và lấy lại niềm tin từ công chúng.