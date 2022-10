Đoàn Thiên Ân bật khóc khi hàng trăm người vây kín tại sân bay ngày về nước

(Dân trí) - Chiều 26/10, Đoàn Thiên Ân đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Vào 12h ngày 27/10, cô sẽ có buổi livestream đầu tiên trên fanpage Dân trí, YouTube và TikTok Dsao để trò chuyện với khán giả.

Sau khi kết thúc Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, chiều 26/10, Đoàn Thiên Ân đã trở về Việt Nam sau gần 20 ngày tham gia cuộc thi. Cha ruột của Thiên Ân cùng bạn bè, người thân của cô và rất đông người hâm mộ đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) từ rất sớm để chờ đón nàng hậu.

Người hâm mộ có mặt từ sớm, mang theo ảnh, cờ, hoa để chào đón Thiên Ân.

Khán giả xếp hàng trật tự tại sảnh sân bay.

Huỳnh Thới Ngọc Thảo - thí sinh Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - cũng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong dòng người chờ đón Thiên Ân.

Người đẹp cho biết cô đã chuẩn bị từ sớm, mang theo... bún bò (món ăn yêu thích của Thiên Ân) để chờ đón Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 trở về.

Ngọc Thảo nói: "Thiên Ân đã thay đổi về hình thể, ngoại hình và kỹ năng. Ân trở về xinh đẹp hơn và thật sự đã trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022". Cô cũng bày tỏ cô hy vọng Thiên Ân có nhiều sức khỏe để tiếp tục hành trình của mình.

Ngay khi vừa xuất hiện, Hoa hậu Thiên Ân nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ (Ảnh: Trần Đạt).

Người đẹp đến từ Long An vẫn giữ vẻ ngoài tươi tắn trong bộ váy lấp lánh, mang vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và đeo dải sash (dải băng đeo) chiến thắng tại hạng mục Country's power of the year của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.

Tại sân bay, người hâm mộ đã hô vang tên Miss Grand Việt Nam 2022 khuấy động cả sảnh sân bay. Cô liên tục trấn an mọi người để không ảnh hưởng đến an ninh sân bay.

Á hậu Quỳnh Châu, Mai Ngô… cũng có mặt tại sân bay cùng Thiên Ân.

Thiên Ân được hộ tống ra xe trước vòng vây của đông đảo người hâm mộ.

Hoa hậu vẫn nán lại để ký tặng các fan của mình.

Các fan phấn khích khi xin được chữ ký của Thiên Ân.

Vào 12h ngày 27/10, Đoàn Thiên Ân sẽ có buổi livestream đầu tiên trên fanpage Dân trí, YouTube và TikTok Dsao để giao lưu, trò chuyện với khán giả. Mời quý vị đón xem!