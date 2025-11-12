Doãn Quốc Đam: "Tôi không thấy thiệt thòi khi Nam tiến đóng vai phụ"

Sau thời gian dài gắn bó với mảng phim truyền hình phía Bắc, Doãn Quốc Đam gây bất ngờ khi lần đầu tham gia dự án điện ảnh miền Nam với nhiều cảnh hành động kịch tính.

Dù không đảm nhận vai chính, nhân vật của Doãn Quốc Đam vẫn góp phần tạo nên nhịp độ và cao trào cho mạch phim.

Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi như cá gặp được nước. Đây là lần đầu tiên tôi được đóng một bộ phim hành động đúng nghĩa, đúng với niềm đam mê của mình. Hy vọng khán giả ủng hộ để tôi có thêm cơ hội hợp tác cùng các dự án phía Nam".

Tạo hình của Doãn Quốc Đam trong "Truy tìm long diên hương" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nam diễn viên cho biết môi trường làm việc giữa hai miền không có nhiều khác biệt, song anh ấn tượng với cách ê-kíp miền Nam chăm sóc, hỗ trợ diễn viên rất chu đáo. Anh nhận lời tham gia dự án khi đang quay một phim truyền hình ở Hà Nội, nên lịch di chuyển và làm việc khá căng thẳng.

Trước câu hỏi liệu có thấy "thiệt thòi" khi chỉ đóng vai phụ trong một dự án điện ảnh, Doãn Quốc Đam phản hồi phóng viên Dân trí: "Chưa bao giờ tôi thấy thiệt thòi vì đóng vai phụ. Ở Hà Nội, tôi tham gia nhiều dự án, có vai chính, có vai phụ, thậm chí từng đóng quần chúng với mức thù lao rất rẻ. Tôi đi từng bước, nuôi dưỡng đam mê đường dài nên không tự ái với bất cứ điều gì.

Với tôi, vai phụ cũng có câu chuyện, tâm tư riêng. Vai chính hay phụ đều đáng được đầu tư như nhau, vì không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ".

Doãn Quốc Đam trong buổi giao lưu với truyền thông (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về quyết định Nam tiến, anh cho biết: "Đôi khi ở miền Bắc tôi chưa có dịp trải nghiệm dạng vai mình muốn, nhưng vào Nam lại được thỏa sức hơn. Đây là bộ phim hành động mà tôi đã ao ước từ lâu. Nhiều đồng nghiệp như Thanh Sơn, chị Vân Dung đều vào Nam làm việc và gặt hái thành công.

Tôi từng là người khởi xướng chuyện Nam tiến, nhưng rồi lại bị dòng phim tâm lý phía Bắc níu chân vì quá yêu nó. Giờ mới có cơ hội để thực hiện điều mình từng muốn".

Trước những so sánh về sự thành công của đồng nghiệp, Doãn Quốc Đam cười nói: "Tại sao phải áp lực? Tôi nghĩ cần có tinh thần ganh đua công bằng, nhưng không phải ganh tị. Nếu chỉ vì vai phụ mà tự ái thì người thiệt là mình. Tôi chỉ muốn được làm điều mình thích, không đặt nặng chuyện lớn nhỏ".

Khi được hỏi về ngoại hình nhân vật không "đẹp", anh bộc bạch: "Tôi ít khi để ý vẻ ngoài của vai diễn. Điều tôi quan tâm là có thể truyền tải hết hồn cốt nhân vật hay không. Nhan sắc tôi chỉ tầm trung, nên việc làm xấu mình đi một chút không đáng ngại. Tôi biết ai cũng tìm kiếm cái đẹp trong nghệ thuật, nhưng với tôi, cái đẹp nằm ở cảm xúc và sự chân thật".

Quang Tuấn và Nguyên Thảo đảm nhận vai chính trong phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Truy tìm long diên hương xoay quanh hành trình tìm lại báu vật thiêng của anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô), cùng sự đồng hành của Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài).

Từ một cuộc rượt đuổi vì lòng tham, nhóm nhân vật dần nhận ra giá trị của tình thân, nghĩa xóm và lòng trung thành. Bộ phim mang đậm hơi thở miền biển, nơi con người vẫn gìn giữ niềm tin vào điều thiêng liêng giữa sóng gió cuộc đời.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực: Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Hoàng Tóc Dài, Doãn Quốc Đam, NSND Thanh Nam, nghệ sĩ Ngân Quỳnh...