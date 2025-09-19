Đỗ Thị Hải Yến viên mãn bên chồng, kể cuộc gặp nghệ thuật đáng nhớ tại Pháp

Đỗ Thị Hải Yến sinh năm 1982, từng tham gia nhiều phim như Mùa hè chiều thẳng đứng (2000), Chuyện của Pao (2005), Chơi vơi (2008), Cánh đồng bất tận (2010)... Năm 2012, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Calvin Tài Lâm. Gần 10 năm qua, Hải Yến ít đóng phim, dành thời gian cho gia đình.

Ở tuổi 43, nữ diễn viên hài lòng khi có tổ ấm viên mãn, ông xã luôn sát cánh trong việc nuôi dạy 3 con đồng thời thấu hiểu và ủng hộ mọi việc cô làm. Đặc biệt, hai vợ chồng có chung tình yêu dành cho nghệ thuật.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đỗ Thị Hải Yến nói: “Tôi thấy hạnh phúc vì có một người bạn đời không chỉ yêu thương mà còn luôn ủng hộ, đồng cảm với những rung cảm của tôi dành cho nghệ thuật”.

Đỗ Thị Hải Yến tận hưởng cuộc sống, dành tình yêu cho nghệ thuật (Ảnh: Alain Le Kim).

Với nữ diễn viên, nghệ thuật không phải là thứ để chiêm ngưỡng từ xa, mà là dòng chảy song hành cùng đời sống. Cô và ông xã có chung niềm đam mê sưu tầm tranh ảnh, thường xuyên cùng nhau tìm hiểu về giới hội họa.

Gần đây, vợ chồng Đỗ Thị Hải Yến có chuyến đi đáng nhớ đến Paris (Pháp). Tại đây, họ gặp gỡ nhiếp ảnh gia Alain Le Kim - con trai danh họa Lê Phổ.

Đỗ Thị Hải Yến chia sẻ, ông Alain Le Kim đích thân dẫn vợ chồng cô đến thưởng thức nhiều tác phẩm của danh họa Lê Phổ, chia sẻ những câu chuyện chưa từng được biết đến về quá trình sáng tác và cuộc đời của cố danh họa.

Nhiếp ảnh gia không chỉ đóng vai trò người hướng dẫn, mà còn trở thành người bạn tâm giao, cùng vợ chồng Hải Yến trò chuyện hàng giờ về nghệ thuật Đông Dương, về mối quan hệ giữa ký ức và hiện tại trong từng tác phẩm.

Đỗ Thị Hải Yến và ông xã bên bức tranh nổi tiếng của danh họa Lê Phổ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chuyến đi là khi vợ chồng Hải Yến được chiêm ngưỡng “La Cour d’école à Hanoï” (Trường học ở Hà Nội) - bức tranh khổ lớn nhất của Lê Phổ còn tồn tại tại Pháp, hiện được lưu giữ trong sảnh Cư xá Đại học quốc tế Paris.

Tác phẩm sơn dầu có kích thước khoảng 2,05mx4,41m, được họa sĩ Lê Phổ vẽ từ năm 1929 khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (tiền thân của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam).

Bố cục hài hòa giữa tinh thần Á Đông và kỹ thuật hội họa phương Tây trong bức tranh đã khiến Hải Yến xúc động. Theo cô, đó là minh chứng sống động cho vẻ đẹp của một giai đoạn vàng son của hội họa Việt Nam.

Nữ diễn viên bên nhiếp ảnh gia Alain Le Kim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiếp ảnh gia Alain Le Kim bày tỏ sự xúc động: “Vợ chồng Hải Yến thật sự dành trọn tình yêu và nhiệt huyết cho nghệ thuật. Niềm say mê khám phá quá trình sáng tạo của họ khiến mỗi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi luôn đầy hứng khởi và mang lại niềm vui trọn vẹn”.

Đặc biệt, ông còn đích thân cầm máy, ghi lại bộ ảnh của Hải Yến và ông xã tại Paris. Qua ống kính của Alain, Đỗ Thị Hải Yến toát lên vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng.

Chia sẻ về trải nghiệm này, Hải Yến nói thêm: “Được nhiếp ảnh gia Alain dẫn đi xem những tác phẩm của cố danh họa Lê Phổ là một may mắn lớn. Với chúng tôi, đó không chỉ là chuyến tham quan, mà là cuộc trò chuyện sâu lắng với lịch sử, với di sản và với chính cảm xúc của mình. Chúng tôi tìm thấy ở Alain một người bạn đồng điệu - cùng nhìn nghệ thuật như một phần linh hồn của cuộc sống”.