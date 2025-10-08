Diva Hà Trần nói lý do hát ca khúc của nhạc sĩ gen Z

Thời gian qua, Hà Trần liên tục tham gia những dự án, chương trình có sự góp mặt của nhiều người trẻ. Nữ ca sĩ cho biết, khi nhìn vào những ca sĩ trẻ, chị như thấy hình ảnh của mình ngày trước.

Việc kết hợp với giọng ca trẻ cũng không khiến Hà Trần e ngại. Theo nữ ca sĩ, người trẻ cần được tạo cơ hội để có thể phát huy năng lực của mình. Chị cho rằng khi làm việc cùng nhau, việc xảy ra tranh luận là khó tránh, bởi ai cũng có cá tính riêng nhưng quan trọng là biết lắng nghe, chia sẻ.

Mới đây, Hà Trần gây chú ý khi cùng Thùy Chi thể hiện ca khúc chủ đề trong album "Hãy nói" của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long (SN 2000). Album vẫn đang trong quá trình sản xuất, dự kiến hoàn thiện vào tháng 12.

Đỗ Hoàng Long là thành viên của ban nhạc Hoài Sa và được nhạc sĩ nổi tiếng dìu dắt trên bước đường làm nghề. Anh từng sáng tác ca khúc Ảo ảnh do Tùng Dương thể hiện cũng như tham gia sản xuất âm nhạc cho một số chương trình.

Ca sĩ Hà Trần và nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đỗ Hoàng Long cho biết, anh mong muốn cất lên “tiếng nói của gen Z” nhưng vẫn giữ chiều sâu và giá trị nghệ thuật nên đã mời 3 giọng ca hàng đầu của làng nhạc Việt tham gia album của mình gồm Hà Trần, Tùng Dương và Thùy Chi. Mỗi người đại diện cho một thế hệ, một góc nhìn khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần “dám nói, dám đối diện, dám sẻ chia”.

Ngoài ba giọng ca chính, album còn có sự góp mặt của ca sĩ Khánh Linh, Nguyễn Trần Trung Quân và Đông Hùng, tượng trưng cho những cách hát khác biệt, mang đến hơi thở hiện đại và nhịp điệu mạnh mẽ.

Album gồm 8 ca khúc, mỗi bài mang một lát cắt riêng về đời sống, cảm xúc và mâu thuẫn nội tâm mà giới trẻ đương đại đang phải đối mặt. Đỗ Hoàng Long không ngại chạm đến những chủ đề như nỗi cô đơn, tổn thương, định kiến xã hội, áp lực của sự hoàn hảo… với cách thể hiện chân thành, đầy nhân văn.

Nhạc sĩ gen Z chia sẻ: “Album được viết ra từ những vết xước, không phải để than vãn, mà để ánh sáng có chỗ đi vào. Với tôi, âm nhạc không thể thay đổi thế giới, nhưng có thể lay động và chữa lành từng con người".