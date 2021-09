Điều kiện ly hôn khắc nghiệt của Á hậu Go Hyun Jung

Dân trí Go Hyun Jung từng hi vọng có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn khi bước chân vào một trong những gia đình giàu nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, những năm tháng làm dâu hào môn lại trở thành ký ức buồn.

Go Hyun Jung, sinh năm 1971, từng đăng quang ngôi vị Á hậu Hàn Quốc năm 1989. Cô nổi danh với loạt phim như Đồng Hồ Cát, Nữ Hoàng Seon Deok, Ngày Xuân, Daemul... Bên cạnh sự nghiệp đình đám và vẻ ngoài quyến rũ, trẻ trung khó cưỡng, Go Hyun Jung còn nổi tiếng với cuộc hôn nhân buồn, tiêu tốn giấy mực của truyền thông với cháu của nhà tài phiệt nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Go Hyun Jung là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn.

Năm 1995, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô tuyên bố kết hôn với vị đại gia Jung Young Jin - Phó Chủ tịch của tập đoàn Shinsegae, cháu trai Chủ tịch Samsung - Lee Byung Chul. Gia tộc Samsung là một trong những gia tộc giàu có nhất Hàn Quốc.

Go Hyun Jung từng hi vọng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn khi làm dâu một trong những gia đình giàu nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, những năm tháng làm dâu gia tộc Samsung lại trở thành ký ức buồn với nữ diễn viên.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Vogue, Go Hyun Jung từng kể rằng, 8 năm kết hôn là quãng thời gian địa ngục với chính cô khi cả cơ thể và tâm trí đều kiệt quệ. Cô bị xem như người giúp việc, thiếu sự cảm thông và yêu thương từ chồng.

Go Hyun Jung từng giành ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989 trước khi trở thành diễn viên.

Người đẹp nỗ lực thể hiện, thích nghi với cuộc sống nhà chồng nhưng đổi lại, cô chỉ nhận được sự khinh thường vì xuất thân không môn đăng hộ đối. Giai đoạn làm dâu trong một gia tộc giàu có khiến cô mất tự tin vào chính mình.

Cô và chồng ly hôn vào năm 2003 sau khi có hai người con chung, gồm một trai và một gái. Được biết, ký vào đơn ly hôn để đổi lấy cuộc sống tự do, Go Hyun Jung phải chấp nhận điều kiện mãi mãi không bao giờ được gặp hai con ruột.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ diễn viên nhận được 1,5 tỷ won bồi thường từ chồng cũ để đổi lấy tự do. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục với số tiền không nhỏ trong tay, Go Hyun Jung đã tìm cách hồi sinh mình. Cô dần lấy tự tin, niềm đam mê nghệ thuật và tình cảm của khán giả sau nhiều năm ngừng đóng phim.

Go Hyun Jung tâm sự rằng, giai đoạn đầu mới quay lại làng giải trí, cô cũng gặp không ít khó khăn khi gia đình chồng cũ cũng tìm cách kiềm chế cô phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, người phụ nữ bản lĩnh này đã dũng cảm đối mặt tất cả và thành công rực rỡ.

Với sự chăm chỉ và tài năng thiên bẩm, Go Hyun Jung nhanh chóng chiếm lại tình cảm của khán giả, tỏa sáng trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Cô vươn lên vị trí ngôi sao nhận thù lao "khủng" nhất làng giải trí xứ Hàn. Cựu Á hậu Hàn Quốc cũng được đánh giá là nữ diễn viên sở hữu cả sắc và tài của làng giải trí xứ kim chi.

Bên cạnh công việc diễn viên, người đẹp 50 tuổi còn mở công ty giải trí riêng, sản xuất sách, kinh doanh bất động sản và làm giảng viên đại học. Go Hyun Jung giờ đây đã thoát khỏi cái bóng của gia đình chồng cũ và có sự nghiệp riêng của mình.

Song, điều khiến cô đau lòng nhất là không được gặp con. 11 năm qua, Go Hyun Jung chưa từng gặp lại các con. Cô chỉ hay tin tức về các con qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Các con của nữ diễn viên giờ đã hơn 20 tuổi. Con trai lớn đang học đại học tại Mỹ và con gái đã là một thiếu nữ thừa hưởng vẻ ngoài của người mẹ nổi tiếng. Người đẹp 50 tuổi từng chua xót nói rằng, để các con không quên mẹ của chúng, cô chăm chỉ đóng phim và xuất hiện thường xuyên trên tivi.

Hồi sinh một cách ngoạn mục từ một cuộc hôn nhân thất bại, bị tước đi quyền làm mẹ với hai đứa con mà mình hết mực yêu thương, Go Hyun Jung vẫn là hình mẫu của không ít phụ nữ Hàn Quốc. Cô luôn nhắn nhủ những chị em từng có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc rằng, hãy yêu bản thân mình và đừng bao giờ để người khác chà đạp.

Hiện tại, khi có được danh tiếng, sự giàu có và cả tự do trong tay, cô cũng nhìn mọi thứ bình thản và vị tha hơn. Trong khi chồng cũ Jung Yong Jin đã tái hôn thì Go Hyun Jung lựa chọn cuộc sống độc thân.

Ngôi sao nổi tiếng từng bày tỏ quan điểm khi được hỏi về người cũ: "Bỏ qua những chuyện trong quá khứ, anh ta vẫn là người tôi quen biết. Hi vọng, anh ta hạnh phúc. Anh ta và tôi sẽ còn được nhắc đến cùng nhau nhiều nên sẽ thật tốt khi cả hai đều có thể sống vui vẻ".

Go Hyun Jung hiện có cuộc sống độc thân giàu có và hạnh phúc. Có nhiều thời gian để yêu thương chính mình, Go Hyun Jung ngày càng trẻ đẹp. Mới đây, cô khiến fan trầm trồ ngưỡng mộ khi hé lộ bức ảnh thực hiện cho tạp chí W của Hàn Quốc.

Go Hyun Jung vẫn duy trì dáng vóc mướt mát và gợi cảm ở tuổi 50.

Bức ảnh mới nhất của Go Hyun Jung đang trở thành thông tin hot nhất trên cổng thông tin Naver của Hàn Quốc. Trong ảnh, nữ diễn viên diện đồ đen, búi gọn tóc khoe gương mặt thanh tú, phần cổ thon gọn và dáng vóc như người mẫu. Đôi chân dài của Go Hyun Jung cũng là điểm nhấn của bức ảnh.

Go Hyun Jung nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ khi khoe dáng vóc đỉnh cao ở tuổi 50. "Thật khó tin, cô ấy đã 50 tuổi" là một trong những bình luận phổ biến về bức ảnh mới nhất của Go Hyun Jung.

Nhiều năm qua, cô được biết tới như một trong những người đẹp "trẻ mãi không già" và khả năng "bảo trì" nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Ở tuổi 50, Go Hyun Jung vẫn duy trì được dáng vóc như thiếu nữ với các số đo cân đối, gương mặt trẻ trung và nụ cười ngọt ngào "như trẻ thơ".

Những hình ảnh trên mạng xã hội của Go Hyun Jung đều khiến fan trầm trồ vì sự trẻ trung đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên 50 tuổi.

Sắp tới Go Hyun Jung sẽ tái xuất khán giả truyền hình trong bộ phim Reflection of You, dự kiến phát sóng vào tháng 10 tới. Phim xoay quanh cuộc đời của hai người phụ nữ với hai số phận khác nhau. Một người luôn cống hiến hết mình cho những mục tiêu của bản thân và một phụ nữ mất hết hy vọng trong cuộc sống.

Bộ phim đề cập tới những vấn đề nóng hổi của xã hội như ngoại tình, sự phản bội, niềm tin, sự sụp đổ hay lòng thù hận. Trong phim, Go Hyun Jung vào vai nữ chính Jung Hee Joo, một phụ nữ lớn lên trong đói nghèo nhưng hưởng cuộc sống giàu sau khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng và xây dựng một gia đình hạnh phúc.

