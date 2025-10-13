Điều ít biết về diễn viên nhí Gia Nghĩa đa tài "Gió ngang khoảng trời xanh"

Trên sóng phim giờ vàng trên VTV, Gia Nghĩa - cậu bé sinh năm 2016 - là một trong những gương mặt diễn viên nhí đang nhận được sự quan tâm.

Cậu bé tham gia nhiều dự án phim truyền hình, với tần suất dày đặc và khả năng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Dù còn nhỏ tuổi, Gia Nghĩa cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng vai diễn, thường mang đến những phân đoạn chạm đến cảm xúc người xem.

Gia Nghĩa trong một cảnh phim "Gió ngang khoảng trời xanh" (Ảnh: VFC).

Ngay trong năm nay, Gia Nghĩa cùng lúc xuất hiện trong 2 bộ phim truyền hình giờ vàng: Cầu vồng ở phía chân trời và Gió ngang khoảng trời xanh.

Ở Cầu vồng ở phía chân trời, diễn viên nhí vào vai con trai của nhân vật Oanh (do Anh Đào thủ vai), ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên và nét hồn nhiên đúng tuổi.

Còn trong Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng, Gia Nghĩa đóng con trai của nhân vật Mỹ Anh (Phương Oanh).

Ở vai diễn này, diễn viên nhí cho thấy sự tiến bộ khi thể hiện được chiều sâu tâm lý, khắc họa chân thực nỗi sợ hãi và tổn thương của một đứa trẻ bị bạo hành và bắt nạt.

Trong phim, hình ảnh cậu bé gào khóc, kêu cứu trong tuyệt vọng, rồi òa khóc nức nở khi được mẹ cứu, áy náy vì nghĩ mình là nguyên nhân khiến mẹ đau lòng, đã khiến nhiều khán giả xúc động.

Chỉ sau 12 giờ đăng tải, trích đoạn này từng thu hút hơn 5,6 triệu lượt xem. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ trước diễn xuất chân thực, cảm xúc của Gia Nghĩa - điều hiếm thấy ở một diễn viên nhí.

Đây không phải lần đầu tiên Gia Nghĩa khiến khán giả xúc động. Cậu bé sinh năm 2016 bắt đầu được chú ý từ vai Long - con trai của nhân vật Hà (Lan Phương) và Thành (Doãn Quốc Đam) - trong Gia đình mình vui bất thình lình (2023).

Dù lần đầu đóng phim, Gia Nghĩa đã thể hiện cảm xúc tự nhiên, chân thật đến mức khiến NSND Lan Hương - người cùng tham gia phim - rơi nước mắt trong một cảnh quay.

Từ vai diễn đầu tay này, cậu bé nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn săn đón và tiếp tục góp mặt trong các phim Vui lên nào anh em ơi, Cầu vồng ở phía chân trời và Gió ngang khoảng trời xanh.

Gia Nghĩa và Phương Oanh tại sự kiện họp báo phim (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Diễn xuất của cậu bé chinh phục những nghệ sĩ gạo cội. NSND Lan Hương từng nhận xét: “Gia Nghĩa là bạn nhỏ có khả năng diễn xuất tốt nhất mà tôi từng gặp. Trong các phân đoạn cảm xúc, bé phản ứng rất tinh tế, không hề máy móc, khiến ai cũng yêu mến và nể phục”.

Trong khi đó, diễn viên Thanh Sơn chia sẻ: “Gia Nghĩa khiến tôi bất ngờ, bởi một cậu bé lại có thể diễn chân thực đến vậy”.

Diễn viên Phương Oanh cũng từng dành nhiều lời khen "con trai màn ảnh" 9 tuổi: “Hai mẹ con có nhiều cảnh tâm lý nặng, nhưng Gia Nghĩa luôn nhập vai sâu, cảm xúc và tinh tế hơn cả mong đợi".

Gia Nghĩa đến với nghệ thuật rất sớm. Khi mới 3 tuổi, cậu bé đã bộc lộ năng khiếu qua những đoạn video do mẹ chia sẻ trên mạng xã hội - còn chưa ngồi vững nhưng đã biết nhún nhảy theo nhạc, bắt chước động tác vũ đạo.

Gương mặt sáng và biểu cảm tự nhiên giúp Gia Nghĩa nhanh chóng nhận được nhiều lời mời chụp hình, quay quảng cáo và trình diễn thời trang.

Ngoài ra, Gia Nghĩa còn thể hiện năng khiếu ở nhiều lĩnh vực khác như MC, dancer, ca sĩ và đặc biệt là DJ Kid - một lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng, cá tính và sự tự tin cao. Dù còn nhỏ, Gia Nghĩa đã sớm bộc lộ tinh thần khám phá và không ngại thử thách bản thân trong những môi trường mới.