Diễn viên Quang Tuấn gặp tai nạn, trật mắt cá chân khi đóng cảnh hành động

Phim Truy tìm long diên hương vừa công bố tập hậu trường đầu tiên, hé lộ về các pha hành động trong phim. Đáng chú ý, cảnh quay Nguyên Thảo chở Quang Tuấn, Hoàng "Tóc Dài" và Ma Ran Đô từ nhà kho chạy ra ngoài đã xảy ra sự cố.

Theo lời kể của Nguyên Thảo, chiếc xe chở hơn 200kg nên cô phải đạp ga hết sức, nhưng khi có đà lao ra ngoài thì không thể dừng lại được.

"Tôi vừa chạy tới điểm dừng thì không còn phanh kịp, phía trước là một chiếc xe hơi. Tôi phanh lết bánh xe, đánh lái gấp, rất may là xe dừng lại cách chiếc xe hơi khoảng 100cm. Tôi chỉ tỏ ra bình tĩnh và trấn an mọi người nhưng thực tế bản thân cũng run lắm", diễn viên kể.

Cảnh quay Nguyên Thảo chạy xe (Ảnh: Chụp màn hình).

Cũng trong cảnh đó, diễn viên Quang Tuấn không may bị trật mắt cá chân khiến cả đoàn dừng quay lúc 3h sáng. Nam diễn viên kể lại, khi nhảy lên xe, chân của anh bị mắc lại và bẻ ngược vào chiếc xe. Cả đoàn đã phải dừng quay ngay lập tức và gọi nhân viên y tế đến để nắn lại chân cho Quang Tuấn.

"Đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi trên phim trường. Đóng phim hành động chắc chắn sẽ bị thương. Ngay cả bây giờ, ngón tay của tôi vẫn chưa lành hẳn vì chấn thương khi đóng phim. Khi tham gia Running Man, tôi cũng không đủ lực để có thể xé được bảng tên", Quang Tuấn tiết lộ.

Nguyên Thảo cũng nói thêm, diễn viên thường "tham" cảnh hành động, muốn tự mình thực hiện để đạo diễn có được thước phim tốt nhất, thay vì "ăn gian".

Trong phim, Nguyên Thảo đảm nhận vai Út Linh - nhân vật vừa hài hước, vừa bản lĩnh. Cô cho biết có những cảnh chỉ xuất hiện vỏn vẹn một phút trên màn ảnh, nhưng đoàn phim phải quay đến 3-4 ngày để đạt được sự hoàn hảo về nhịp và cảm xúc.

Cảnh Nguyên Thảo tát bạn diễn Đại Bảo phải quay 7 lần, khiến nam diễn viên bị ù tai, ngừng quay. Sau cảnh đó, Nguyên Thảo lập tức xin lỗi và chăm sóc bạn diễn, còn đạo diễn Dương Minh Chiến thì mỉm cười hài lòng vì “cuối cùng cũng đạt được cú tát có cảm xúc thật”.

Nguyên Thảo chia sẻ thêm: “Đạo diễn rất cầu toàn, một cảnh chỉ được chấp nhận khi đủ ba yếu tố: Biểu cảm, hành động và góc máy. Thiếu một trong ba, anh ấy sẽ yêu cầu làm lại ngay”.

Quang Tuấn tự đóng cảnh hành động (Ảnh: Chụp màn hình).

Đạo diễn Dương Minh Chiến cho biết, tác phẩm này là giấc mơ điện ảnh mà anh và các cộng sự của mình đã ấp ủ suốt nhiều năm. Với anh, cảnh hành động không đơn thuần là để phô trương kỹ thuật, mà còn là ngôn ngữ kể chuyện, giúp khán giả cảm nhận được tinh thần của bộ phim.

Phim Truy tìm long diên hương kể về hành trình tìm lại báu vật của anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô), với sự đồng hành của Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài). Từ một cuộc rượt đuổi vì lòng tham, nhóm nhân vật dần nhận ra giá trị thực sự của tình thân, tình làng nghĩa xóm và lòng trung thành.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Hoàng Tóc Dài, Doãn Quốc Đam, NSND Thanh Nam, nghệ sĩ Ngân Quỳnh... dự kiến khởi chiếu vào ngày 14/11.

Hoàng Thư