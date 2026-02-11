Diễn viên Phương Bình và vợ: Hơn 30 năm chịu cảnh "Ngưu Lang - Chức Nữ"

Nghệ sĩ Phương Bình (SN 1966) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình miền Nam qua hàng trăm vai diễn. Trên màn ảnh, ông mang đến sự duyên dáng, mộc mạc, còn phía sau ánh đèn sân khấu là một cuộc đời nhiều ngã rẽ, thăng trầm.

Nghệ sĩ Phương Bình bên vợ, con và cháu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhớ lại hành trình đã trải qua, Phương Bình cho biết, năm 1993 là cột mốc quan trọng. Khi đó, ông đang có công việc ổn định tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Trà Vinh (cũ), song ngọn lửa đam mê nghệ thuật vẫn âm ỉ.

Ông thuyết phục vợ rời quê lên TPHCM, nhưng vợ nhất quyết ở lại. Cuối cùng, ông xếp hai bộ quần áo vào ba lô, rời quê lên TPHCM tìm lại sân khấu, để lại phía sau lá thư xin lỗi vợ đầy day dứt.

Chia sẻ về lựa chọn đầy mạo hiểm này, nam nghệ sĩ thừa nhận ông đã đắn đo rất nhiều. Tuy nhiên, đam mê sân khấu, tiếc nuối công sức gia đình đầu tư cho ăn học nhiều năm mà không được làm đúng nghề, ông đã quyết tâm lên TPHCM lập nghiệp.

Ban đầu, vì lo lắng cho tương lai và muốn gia đình êm ấm, bà xã ông ngăn cản. Nhưng khi thấy chồng ra đi vì đam mê quá lớn, bà cũng đành nén nỗi buồn, rơi nước mắt chấp nhận để ông đi tiếp con đường đã chọn.

Vợ chồng nam nghệ sĩ và cháu nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kể từ đó, hơn 30 năm trôi qua, vợ chồng nghệ sĩ Phương Bình sống trong cảnh “Ngưu Lang - Chức Nữ”: Ông bám trụ thành phố đóng phim, còn vợ con ở lại quê nhà Trà Vinh (nay là Vĩnh Long).

Suốt hành trình 34 năm gắn bó, nam nghệ sĩ và vợ chỉ thực sự gần nhau khoảng 2 năm. Trong thâm tâm, ông luôn dành sự trân trọng tuyệt đối cho người vợ tào khang - người một mình gánh vác việc nuôi con, chăm lo gia đình, trở thành điểm tựa vững chắc để ông yên tâm sống trọn với nghề.

Nghệ sĩ Phương Bình trong phim mới "Thời gian ơi xin chậm lại" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Gần đây, nghệ sĩ Phương Bình trở lại với khán giả qua bộ phim Thời gian ơi xin chậm lại của đạo diễn Nguyễn Thành Vinh thuộc series Phim ngắn cuối tuần. Trong phim, ông vào vai người cha già tóc bạc, chân đau, ngày ngày lặng lẽ mong con xa quê trở về sum họp.

Theo nam nghệ sĩ, bộ phim mang thông điệp dành cho những người đã bước sang tuổi xế chiều, thường mang theo nỗi tiếc nuối về những ước mơ thời trẻ chưa kịp thực hiện. Qua vai diễn, ông muốn nhắn nhủ đến con cháu rằng, khi còn trẻ, nếu có ước mơ thì hãy cố gắng thực hiện để về già không phải hối tiếc.

Ông đặc biệt tâm đắc với kịch bản vì phản ánh đúng tâm lý của cha mẹ ngoài đời: “Cha mẹ không cần tiền bạc hay quà cáp cao sang, chỉ cần thấy con cái trưởng thành, hạnh phúc và ngày Tết cả nhà tập trung đầy đủ là đã đủ vui rồi”.

Giờ đây, ở tuổi 60, điều nghệ sĩ mong mỏi nhất cũng giản dị như vậy: Con cháu sống ấm êm, hạnh phúc, gia đình được sum vầy.

Dù đã sống ở TPHCM hơn 30 năm, nghệ sĩ Phương Bình vẫn luôn hướng tâm hồn về miền Tây quê nhà. Với ông, mỗi dịp đón Tết miền quê luôn để lại nhiều cảm xúc, đầy ắp nghĩa tình.

Nghệ sĩ kể, dù khó khăn thế nào, bàn thờ gia tiên của người miền Tây vẫn phải sửa soạn bình hoa vạn thọ và trái dưa hấu. Ngày trước, dưa hấu chỉ có vào dịp Tết nên rất quý. Nhà khá giả thì quây quần gói bánh tét, bạn bè tụ họp vui chơi. Chợ hoa quê không rực rỡ như đường hoa thành phố, bà con chỉ ghé vườn mua vài nhành hoa lẻ về cắm, đủ để trang hoàng nhà cửa đón ông bà.

Chính không khí quây quần, dọn dẹp nhà cửa và tình cảm láng giềng ấy đã bồi đắp nên tâm hồn người nghệ sĩ giàu cảm xúc.

Sau bao năm mưu sinh vất vả, từ vá xe, mở quán nhậu đến sống đời ở trọ, nay đã có căn chung cư trả góp làm chốn nương tựa cho con cháu, nghệ sĩ Phương Bình vẫn khẳng định: Nếu được chọn lại, ông vẫn chọn con đường nghệ thuật, bởi cái “nghiệp” đã ngấm vào máu thịt, không thể nào dứt ra.