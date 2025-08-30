Diễn viên phản diện cơ bắp nhất của "Mưa đỏ" đổi hình tượng trong phim mới

Phim điện ảnh Bịt mắt bắt nai của đạo diễn Hoàng Thơ vừa ấn định ngày ra rạp là 26/9, đồng thời công bố dàn diễn viên trẻ gồm Bích Ngọc, Lương Gia Huy, Dũng Bino, Thái Trà My.

Sự xuất hiện của Lương Gia Huy lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Anh đang được quan tâm với vai Hoàng trong phim Mưa đỏ, được mệnh danh là “phản diện cơ bắp nhất phim”.

Lương Gia Huy khoe cơ bắp trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Lương Gia Huy bước ra từ cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015, được chọn tham gia Nam vương Đại sứ Hoàn vũ 2017. Anh từng góp mặt trong một số phim truyền hình như Ước mình cùng bay, Sugar baby... Sở hữu gương mặt đẹp, thân hình "6 múi" nam tính, mỹ nam mới của màn ảnh Việt khiến khán giả chờ đợi cho vai diễn tiếp theo.

Trong tác phẩm lần này, Lương Gia Huy vào vai chủ homestay tên Long, có vợ là Ngọc (Bích Ngọc). Anh bị Trang (Thái Trà My) nghi ngờ là kẻ đã hãm hại mình nên cô luôn âm thầm điều tra để tìm ra sự thật.

Lương Gia Huy nói đây là vai diễn hoàn toàn khác với các dạng nhân vật mà anh từng đảm nhận trước đây. Đặc biệt, với việc xuất hiện liên tiếp hai phim điện ảnh, anh mong khán giả có thể đón nhận cả hai vai diễn của mình.

Lương Gia Huy và Bích Ngọc trong hậu trường (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Bích Ngọc, vai vợ của Long, chính là nữ diễn viên Gen Z mang nét đẹp thuần khiết, từng được yêu mến qua vai Út Trong của phim điện ảnh Đất rừng phương Nam cùng loạt phim Cậu Vàng, Hương vị tình thân, Hạnh phúc bị đánh cắp, Lưới trời…

Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, câu chuyện của Bịt mắt bắt nai mang đến màu phim khác biệt với góc khuất hôn nhân và tình ái, cùng sự phức tạp trong nội tâm của mỗi nhân vật.

Đây vốn là sở trường của đạo diễn Hoàng Thơ, người từng làm nên tên tuổi với loạt phim truyền hình như Thế lực ngầm, Về quê cưới vợ, Nỗi đau của hạnh phúc, Vũ điệu giữa bầy sói… Đạo diễn mong muốn tạo ra một bộ phim mà khi xem xong, khán giả bị ám ảnh bởi câu chuyện, chủ đề lạ nhưng thực tế.