Diễn viên 9X bị ngã bầm người khi vào vai trai đểu phim "Gia đình trái dấu"

Bộ phim Gia đình trái dấu đang chiếu trên VTV3 thu hút sự chú ý của khán giả khi khắc họa câu chuyện gia đình công chức sau sáp nhập.

Bên cạnh dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh, NSƯT Tiến Minh... phim còn ghi nhận sự cố gắng của dàn diễn viên trẻ, mang lại màu sắc tươi mới cho tác phẩm.

Tuấn Thành (trái) và Thái Vũ ở hậu trường phim "Gia đình trái dấu" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong hành trình trưởng thành, Dương (Quỳnh Trang) đã gặp Tuấn (Thái Vũ), một thiếu gia đẹp trai, ấm áp và Khải (Tuấn Thành), một vị khách công khai tán tỉnh cô, dùng nhiều chiêu trò để kéo cô về dự án của mình.

Trong phim, Dương không may bị rơi vào bẫy của Khải. Lợi dụng sự ngây thơ của Dương, Khải đã đưa cô tới những nơi mới. Tuy nhiên Dương không hề hay biết Khải này đã bỏ thuốc mê vào ly nước của mình.

Sau khi bị "lột mặt nạ", nhân vật Khải vẫn có thái độ làm phiền, uy hiếp Dương khiến khán giả rất bức xúc. Thậm chí có nhiều người đã vào trang cá nhân của Tuấn Thành để tỏ thái độ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Tuấn Thành cho biết, các clip ghi lại đoạn trích trong phim có anh và Quỳnh Trang được nhiều Fanpage chia sẻ, có clip ghi nhận hơn 300.000 lượt xem và nhiều bình luận trái chiều.

"Khán giả bình luận ở Fanpage rồi vào cả trang cá nhân của tôi để "ném đá". Họ bảo nhìn mặt tôi ghét quá, ra ngoài đường chỉ muốn "đấm" khiến tôi khá sốc. Bố mẹ tôi còn bảo, nhìn con ngoài đời hiền lành, sao lại vào vai đểu thế", Tuấn Thành nói.

Nam diễn viên cho biết thêm, khi quay cảnh vật lộn với Quỳnh Trang ở khu nghỉ dưỡng, anh bị ngã, va vào tủ và giường nên bị bầm tím một bên tay. Dù đau, Tuấn Thành vẫn hoàn thành phần quay của mình và bạn diễn.

Tuấn Thành tiết lộ, trước đây anh thường đóng các vai hiền lành nên khi được ê-kíp mời vào vai Khải "sở khanh" trong Gia đình trái dấu, anh đồng ý ngay. Bên cạnh đó, Tuấn Thành còn vào vai Chương trong phim chính luận Lằn ranh đang phát trên VTV.

"Vai diễn này là một dạng tội phạm lầm lì, lạnh lùng, cắt đầu cua, người xăm trổ... Đây cũng là một trải nghiệm mới trong diễn xuất của tôi. Khi được làm việc với các diễn viên chuyên nghiệp trong phim, tôi rất vui vì được học hỏi thêm", nam diễn viên cho hay.

Tuấn Thành nói, ngày nhỏ anh đã có một niềm đam mê đặc biệt và tình yêu mãnh liệt đối với nghề diễn viên. Năm 2015, anh thi và trở thành thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Nam diễn viên tham gia nhiều dự án phim của VTV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi tốt nghiệp, Tuấn Thành được cố NSND Hoàng Dũng lựa chọn làm nhiếp ảnh gia riêng. Cũng chính nhờ cơ duyên này mà anh được va chạm, tiếp xúc với sân khấu, truyền hình, được "cây đa, cây đề" trong làng phim Việt chỉ dạy và truyền lửa về nghệ thuật.

Khi có kỹ năng diễn xuất, Tuấn Thành bắt đầu tham gia các loạt phim trên YouTube để rèn luyện kỹ năng diễn xuất trước ống kính. Sau đó, anh góp mặt trong các bộ phim truyền hình như: Lựa chọn số phận, Trở về giữa yêu thương, Thông gia ngõ hẹp…