Điểm lại thành tích thi sắc đẹp của mỹ nhân Việt năm 2022

Những năm gần đây, Việt Nam cử nhiều đại diện tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế và cũng gặt hái nhiều thành tích đáng nể. Đáng nói nhất là vương miện Hoa hậu Trái đất năm 2018 của Phương Khánh, Hoa hậu Hòa bình năm 2021 của Thùy Tiên và Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018 của H'Hen Niê.

Sau gần hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm 2022, người đẹp Việt lại nô nức tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Sự đầu tư của các mỹ nhân Việt cùng ảnh hưởng của truyền thông khiến các đấu trường hoa hậu quốc tế nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả nước nhà.

Kim Duyên giành Á hậu 2 tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 (Ảnh: MSI).

Kim Duyên là người đẹp đầu tiên của Việt Nam tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế trong năm 2022 và mang về thành tích ấn tượng. Cô xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2022. Đây cũng được xem là vị trí cao nhất Việt Nam từng đạt được ở sân chơi nhan sắc này.

Tuy nhiên, vì tính chất và quy mô tổ chức không quá hoành tráng, chiến thắng của người đẹp sinh năm 1995 không tạo được sự "bùng nổ" cho làng hương sắc nước nhà. Trước đó, cô từng đại diện Việt Nam dự Hoa hậu Hoàn vũ 2021 và lọt Top 16 chung cuộc.

Sau Kim Duyên, người đẹp Đỗ Thị Hà đại diện Việt Nam chinh chiến tại Hoa hậu Thế giới và cũng xuất sắc ghi tên vào Top 13 chung cuộc. Vị trí này được đánh giá phù hợp với bản lĩnh, sự cố gắng của người đẹp gốc Thanh Hóa. Cô thành công duy trì chuỗi lọt top 5 mùa giải liên tục của đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới kể từ năm 2015.

Đỗ Thị Hà góp mặt trong Top 13 Hoa hậu Thế giới 2021 (Ảnh: MW).

Tháng 10/2022, người đẹp Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Liên lục địa 2022. Cô trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu này. Cô cũng là người đẹp thứ ba của Việt Nam giành chiến thắng cao nhất tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế sau Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh - Hoa hậu Trái đất 2018 và Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021.

Chiến thắng của Lê Nguyễn Bảo Ngọc không nằm ngoài dự đoán của các fan sắc đẹp tại Việt Nam cũng như các chuyên trang theo dõi các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Trước đêm chung kết, đại diện Việt Nam được chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán giành ngôi vị Á hậu 2 trong khi fan tại Việt Nam kỳ vọng cô giành vương miện.

Trong đêm chung kết, Lê Nguyễn Bảo Ngọc chinh phục khán giả và giám khảo nhờ phần thi ứng xử tự tin và đầy cảm hứng. Bảo Ngọc nhận được câu hỏi "Thất bại nào trong cuộc sống cho bạn nhiều bài học nhất?".

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022 (Ảnh: MIC).

Người đẹp 22 tuổi trả lời: "Việc bạn không cố gắng hết sức sẽ dẫn đến thất bại. Chính vì vậy tôi đã học được bài học rằng, khi làm bất kỳ việc gì, bản thân cũng phải cố gắng 100%, dùng tất cả gì mình có để cống hiến. Và thử thách mà tôi muốn chinh phục nhất đó là danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa. Tôi đã sẵn sàng, Việt Nam đã sẵn sàng cho danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa".

Bảo Ngọc luôn duy trì năng lượng và sự tỏa sáng cần thiết trong hành trình dự thi. Cô cũng là thí sinh có số điểm cao nhất vòng phỏng vấn kín. Với trình độ tiếng Anh IELTS 8.0, khả năng hoạt ngôn, Bảo Ngọc dễ dàng giao tiếp, thể hiện trước truyền thông.

Cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 diễn ra cùng thời điểm với Hoa hậu Hòa bình thế giới 2022. Về hiệu ứng truyền thông, Hoa hậu Siêu quốc gia có phần lép vế so với cuộc thi diễn ra cùng thời điểm. Do vậy, Thiên Ân - đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình 2022 nhận được sự quan tâm, ủng hộ của khán giả Việt nhiều hơn.

Thiên Ân lọt Top 20 Hoa hậu Hòa bình 2022 (Ảnh: MGV).

Dù được kỳ vọng nhiều nhưng Thiên Ân chỉ dừng chân ở Top 20 Hoa hậu Hòa bình 2022. Hậu cuộc thi, những ồn ào tranh cãi và nhận xét có tính miệt thị ngoại hình của chủ tịch Hoa hậu Hòa bình dành cho Thiên Ân khiến khán giả Việt dần quay lưng với cuộc thi. Dù dừng chân khá sớm nhưng Thiên Ân vẫn để lại ấn tượng đẹp trong tim khán giả. Cô còn giành thêm giải thưởng phụ Country's power of the year, giải thưởng do khán giả bình chọn.

Thạch Thu Thảo là đại diện của Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Trái đất 2022. Người đẹp sinh năm 2001 có hành trình dự thi không mấy thuận lợi. Trong ngày ra mắt truyền thông, người hâm mộ, đại diện Việt Nam có phần giới thiệu bằng tiếng Anh không thuyết phục.

Thạch Thu Thảo lọt Top 20 Hoa hậu Trái đất 2022 (Ảnh: Miss Earth).

Suốt hành trình dự thi, Thu Thảo không giành được giải thưởng phụ và khá mờ nhạt trước các đối thủ. Song, ở đêm chung kết, cô vẫn xuất sắc có mặt trong Top 20 chung cuộc và đây là thành tích ngoài mong đợi của khán giả dành cho người đẹp 22 tuổi.

Trong năm 2022, Việt Nam còn có giải thưởng Á hậu 4 tại Miss Globe (Hoa hậu Hoàn cầu) của người đẹp Lâm Thu Hồng. Cuộc thi này có 50 thí sinh tham dự và Thu Hồng còn giành thêm giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Lâm Thu Hồng giành giải Á hậu 4 tại Hoa hậu Hoàn cầu 2022 (Ảnh: Instagram).

Ngọc Châu và Phương Anh là hai người đẹp cuối cùng của Việt Nam tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế trong năm 2022. Họ cũng là hai ứng viên được giới mộ điệu, chuyên trang quốc tế đánh giá cao, xếp vào nhóm ứng viên sáng giá cho danh hiệu hoa hậu. Tuy nhiên, thành tích của hai người đẹp lại khiến fan bất ngờ. Họ không được gọi tên vào Top và cũng không giành bất kỳ giải thưởng phụ nào của cuộc thi.

Được đánh giá là ứng viên toàn diện nhất của Việt Nam được gửi đến Hoa hậu Hoàn vũ, mỹ nhân gốc Tây Ninh - Ngọc Châu đã có hành trình thi đấu ấn tượng. Song, tại chung kết, Ngọc Châu không thể góp mặt trong Top 16. Điều này đồng nghĩa với việc, Việt Nam mất chuỗi vào top liên tục trong 4 năm qua.

Ngọc Châu không thể lọt Top 16 Hoa hậu Thế giới 2022 (Ảnh: Instagram).

Tuy nhiên, nỗ lực của Ngọc Châu vẫn được khán giả ghi nhận. Không thể phủ nhận, đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2022 có nhiều ứng viên sáng giá, toàn diện cả về ngoại hình, kỹ năng trình diễn và kỹ năng ứng xử.

Sau đêm chung kết, Ngọc Châu có những chia sẻ trên trang cá nhân: "Châu muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người, đến những người đã luôn theo dõi và ủng hộ Châu từ những ngày đầu tiên. Châu xin lỗi vì đã không thể khiến cho hai tiếng Việt Nam được hô vang nhiều lần trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ".

"Châu biết ơn tất cả tình cảm và sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho Châu. Châu sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng những điều đó. Một hành trình tuyệt vời của thanh xuân", đại diện Việt Nam bày tỏ.

Tương tự Ngọc Châu, Phương Anh cũng khiến khán giả trong nước ngỡ ngàng khi không có mặt trong Top 15 của Hoa hậu Quốc tế 2022. Cô được xem là ứng viên mạnh cả về nhan sắc lẫn trí thức. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với người đẹp ở sân chơi này.

Phương Anh không thể góp mặt trong Top 15 Hoa hậu Quốc tế 2022 (Ảnh: MI).

Trên tài khoản cá nhân, sau cuộc thi, Phương Anh gửi lời xin lỗi khán giả, đồng thời cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ và dành tình yêu thương cho cô suốt chặng hành trình vừa qua. "Cảm ơn Hoa hậu Quốc tế 2022 đã cho Phương Anh những kỷ niệm đáng nhớ và đây sẽ là hành trình thanh xuân tươi đẹp mà Phương Anh có được trong cuộc đời mình", Á hậu Việt Nam chia sẻ.

Mỗi sân chơi nhan sắc đều có tiêu chí đánh giá và lựa chọn các ứng viên khác nhau. Đặc biệt, ở sân chơi quốc tế, sự cạnh tranh khốc liệt là điều khó tránh khỏi bởi hầu hết các quốc gia đều cử những đại diện xuất sắc tham dự với kỳ vọng giành danh hiệu cao.

Các đại diện Việt Nam tham dự những cuộc thi nhan sắc lớn nhất trong năm 2022 đều đã nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo trong suốt hành trình chinh chiến. Kết quả có thể không nhưng mong đợi của người hâm mộ nhưng sự cố gắng, tận tâm các mỹ nhân Việt "mang chuông đi đánh xứ người" vẫn đáng được ghi nhận, nâng niu.