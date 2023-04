Đi kiện hàng trăm vụ, tài tử thu về 1,1 triệu USD

Nhân vật Ji Chunsheng được khắc họa trong bộ phim sitcom I Love My Family là một người lười biếng, chỉ thích nằm ườn cả ngày (Ảnh: SCMP).

Hình ảnh về nhân vật Ji Chunsheng xuất hiện trong bộ phim sitcom Hoa ngữ I Love My Family (Tôi yêu gia đình - 1993) đã được sử dụng trong nhiều chiến dịch quảng cáo. Dù vậy, không ít công ty sử dụng hình ảnh nhân vật Ji Chunsheng mà không xin phép, vì vậy, nam diễn viên Cát Ưu đã đứng ra kiện các công ty này vì vi phạm bản quyền.

Tại Trung Quốc, Cát Ưu (hiện 65 tuổi) là một diễn viên có tiếng. Thời điểm này, ông bỗng được nhắc tới nhiều trên mạng xã hội khi công chúng được biết rằng Cát Ưu đã thu về 7,59 triệu tệ (tương đương 1,1 triệu USD; tức khoảng 26 tỷ đồng) khi theo đuổi và giành chiến thắng trong hàng trăm vụ kiện liên quan tới vấn đề bản quyền.

Nhân vật Ji Chunsheng được khắc họa trong bộ phim sitcom I Love My Family là một người lười biếng, chỉ thích nằm ườn cả ngày, không muốn nỗ lực theo đuổi bất cứ công việc gì. Điều bi hài là kể từ năm 2016, khi một bộ phận giới trẻ Trung Quốc quan tâm tới lối sống "nằm bẹp" (từ bỏ những nỗ lực trong công việc và cuộc sống, thoái lui trước áp lực), nhân vật Ji Chunsheng bỗng gây sốt trở lại.

Chính lúc này, nhiều thương hiệu đã sử dụng hình ảnh nhân vật Ji Chunsheng do nam diễn viên Cát Ưu vào vai để đưa vào các hình ảnh quảng cáo, nhằm tiếp cận với giới trẻ theo cách thức hài hước, bắt đúng thị hiếu và đề cập tới một phong cách sống đang khiến nhiều người trẻ quan tâm, bàn luận.

Hình ảnh nhân vật Ji Chunsheng nằm bẹp trên ghế sofa đã từng là hình ảnh lan truyền trên mạng để minh họa cho lối sống "nằm bẹp" thụ động. Đối với những công ty sử dụng hình ảnh của nam diễn viên Cát Ưu mà không xin phép các bên liên quan, sau khi bị nam diễn viên kiện ra tòa, họ thường được tòa án yêu cầu lên tiếng xin lỗi và trả khoản tiền bồi thường cho nam diễn viên.

Việc Cát Ưu giành chiến thắng trong hàng trăm vụ kiện liên quan tới vấn đề bản quyền đã khiến nhiều cư dân mạng nhận định rằng ông quả là người "nằm im cũng kiếm ra tiền".

Sinh ra ở Bắc Kinh hồi năm 1957, nam diễn viên Cát Ưu bắt đầu tham gia diễn xuất từ thập niên 1980 và trở nên nổi tiếng tại Trung Quốc trong thập niên 1990.

Ông đã xuất hiện trong một số phim điện ảnh được thực hiện bởi những đạo diễn tài danh của Trung Quốc, chẳng hạn như phim To Live (Phải sống - 1994) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, The Dream Factory (Nhà máy trong mơ - 1997) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, Let the Bullets Fly (Nhượng Tử Đạn Phi - 2010) của đạo diễn Khương Văn.

Vai diễn trong phim To Live từng đưa lại cho nam diễn viên Cát Ưu giải Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 1994.