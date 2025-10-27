Đêm nhạc Ý La Traviata - Đặc quyền chất sống tinh hoa cùng MSB

Với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), đêm nhạc không chỉ tôn vinh nghệ thuật hàn lâm, mà còn khẳng định chất sống tinh hoa - nơi âm nhạc và phong cách sống giao hòa.

MSB đồng hành cùng Nhà hát Hồ Gươm mang đến những tác phẩm hàn lâm bất hủ (Ảnh: MSB).

Opera là loại hình nghệ thuật hàn lâm tổng hòa của âm nhạc, sân khấu, thời trang và kiến trúc. Thưởng thức opera không chỉ là trải nghiệm nghe - nhìn, mà còn là một hành trình cảm xúc đòi hỏi sự tinh tế và cảm thụ sâu sắc.

Vì vậy, từ châu Âu đến Việt Nam, opera vừa là niềm yêu thích, vừa là ngôn ngữ khẳng định chất riêng của giá trị cá nhân.

Trong không gian sang trọng của Nhà hát Hồ Gươm, đêm diễn mở ra cơ hội để khán giả trải nghiệm trọn vẹn môn nghệ thuật biểu tượng của văn hóa châu Âu suốt nhiều thế kỷ.

La Traviata - Kiệt tác opera được tái hiện trên sân khấu Việt Nam

La Traviata là vở opera ba màn của Giuseppe Verdi, với phần lời của Francesco Maria Piave, được chuyển thể từ tiểu thuyết “Trà hoa nữ” nổi tiếng của Alexandre Dumas (con). Câu chuyện xoay quanh cuộc đời hồng nhan bạc phận của nàng Violetta sống trong thế kỷ XIX, nơi phụ nữ bị đối xử khắc nghiệt.

Lãng mạn nhưng bi thương, mối tình ngang trái của nàng kỹ nữ Violetta và chàng quý tộc trẻ Alfredo đã làm thổn thức biết bao trái tim bởi sự hòa quyện giữa âm nhạc, cảm xúc và tính nhân văn sâu sắc.

Vở Opera La Traviata xoay quanh cuộc đời “hồng nhan bạc phận” của nàng Violetta (Ảnh: MSB).

Vở diễn được Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB) - cánh chim đầu đàn của nghệ thuật hàn lâm nước nhà dàn dựng công phu, mang hơi thở đương đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần tác phẩm gốc.

La Traviata quy tụ nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn, nghệ sĩ Đỗ Vũ Lan Nhung, nghệ sĩ Trịnh Thanh Bình, nghệ sĩ Nguyễn Trường Linh… cùng các nghệ sĩ từ dàn hợp xướng Belcanto và dàn nhạc giao hưởng VNOB.

Trên nền nhạc trác tuyệt của Verdi, những giai điệu bất hủ như Libiamo ne’ lieti calici (Hãy cùng nâng ly vang ca) hay Addio del passato (Lời vĩnh biệt quá khứ) được cất lên, đưa khán giả chìm đắm trong thế giới cảm xúc.

Các cảnh cao trào, từ bữa tiệc rực rỡ ánh đèn đến phút giây chia ly đầy nước mắt, được dàn dựng tinh tế, mang lại một trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc và đậm chất Ý.

Vở diễn được Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB) - cánh chim đầu đàn của nghệ thuật hàn lâm nước nhà dàn dựng công phu (Ảnh: MSB).

Nâng tầm phong cách sống qua trải nghiệm nghệ thuật tinh tế

La Traviata - biểu tượng của nghệ thuật hàn lâm, là bước tiếp nối đầy ý nghĩa trong chuỗi sự kiện âm nhạc "Thanh âm tinh hoa" do MSB đồng hành. Lời mời tham gia buổi trình diễn không chỉ là một lời mời tham dự, mà là một đặc quyền và dấu ấn tinh tế riêng biệt mà MSB mang đến cho khách hàng.

Trong không gian sang trọng, nơi âm nhạc hòa quyện với ánh sáng và cảm xúc, mỗi khoảnh khắc là sự thưởng thức nghệ thuật, đồng thời cũng khẳng định lời tri ân của MSB dành cho những người đã tin tưởng và đồng hành cùng ngân hàng trên hành trình vươn tới những giá trị vượt trên sự mong đợi.

MSB là đơn vị đồng hành cùng chuỗi sự kiện âm nhạc "Thanh âm tinh hoa" bắt đầu từ tháng 4 (Ảnh: MSB).

Đối với MSB, nghệ thuật hàn lâm là biểu tượng của sự tinh tế, là cầu nối giữa những tâm hồn yêu cái đẹp và những giá trị văn hóa vượt thời gian. Việc mang đến tác phẩm La Traviata và chuỗi sự kiện "Thanh âm tinh hoa" là cách MSB thể hiện cam kết trong việc mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ngoài giới hạn của một dịch vụ tài chính đơn thuần.

MSB không chỉ cung cấp những sản phẩm ưu việt, mà còn mở ra một không gian giao thoa văn hóa, nơi mỗi người có thể lắng lại, tạm gác những bộn bề cuộc sống, để sống trong khoảnh khắc đỉnh cao của nghệ thuật và cảm nhận sự thăng hoa của những giá trị tinh thần.

Đây là triết lý “Beyond Banking (Hơn cả một ngân hàng)” MSB đang theo đuổi - một hành trình không chỉ hướng đến tài chính mà còn vươn tới những trải nghiệm sống phong phú và đầy ý nghĩa.

Với triết lý Beyond Banking, MSB không chỉ hướng đến tài chính mà còn vươn tới những trải nghiệm sống phong phú và đầy ý nghĩa (Ảnh: MSB).

Qua 6 đêm nhạc hàn lâm từ tháng 4 đến nay, MSB đang tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu tiên phong, gắn liền với văn hóa và nghệ thuật. Ngân hàng không chỉ nâng tầm phong cách sống, mà còn góp phần tạo dựng một cộng đồng nơi mỗi cá nhân có thể chia sẻ và tôn vinh những giá trị tươi đẹp của cuộc sống.