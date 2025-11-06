Đêm hòa nhạc mang dấu ấn Thanh Xuan Valley và Musique de Salon

Những màn trình diễn thăng hoa của dàn nhạc Musique de Salon, Giám đốc Âm nhạc - Nhạc sĩ Đức Trí và các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam tạo nên trải nghiệm nghệ thuật dành riêng cho cộng đồng tại Thanh Xuan Valley.

"Chuyện của Thanh Xuân Vol.2 - Mùa đẹp nhất": Nghệ thuật giao hòa cùng phong cách sống

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thời gian và thiên nhiên nguyên bản - những chất liệu quý giá góp phần kiến tạo nên miền an trú Thanh Xuan Valley, “Chuyện của Thanh Xuân Vol.2 - mùa đẹp nhất” là sự giao hòa giữa những giá trị nghệ thuật vượt thời gian và chuẩn mực sống cao cấp.

Mỗi sự kiện “Chuyện của Thanh Xuân” đều mang đến những trải nghiệm trọn vẹn nghe - nhìn - cảm xúc, với sự đồng hành của những đối tác hàng đầu (Ảnh: BIM Land).

“Sự kết hợp giữa Thanh Xuan Valley và Musique de Salon là sự tương đồng về đẳng cấp, sự đồng điệu về cảm xúc để tạo nên món quà nghệ thuật xứng tầm dành tặng cộng đồng người thanh xuân (cư dân sinh sống tại Thanh Xuan Valley)”, bà Nguyễn Hương Giang - Giám đốc thương mại Khối Thương mại bất động sản BIM Land, đại diện chủ đầu tư - chia sẻ.

BIM Land cùng Musique de Salon và Giám đốc âm nhạc - Nhạc sĩ Đức Trí đã kiến tạo một đêm nghệ thuật dành riêng cho cộng đồng cư dân tại Thanh Xuan Valley (Ảnh: BIM Land).

“Chuyện của Thanh Xuân Vol.2” quy tụ nhiều nghệ sĩ như Quốc Thiên, Thùy Chi, Lân Nhã, Bùi Lan Hương và Hà An Huy, với hơn 20 tác phẩm được tuyển chọn dựa trên nguồn cảm hứng về thiên nhiên và con người tại vùng đất Thanh Xuan Valley.

Tất cả được khoác lên lớp hòa âm mới mang dấu ấn riêng của Giám đốc âm nhạc - Nhạc sĩ Đức Trí, trong đó có những bản phối được “may đo” tinh tế cho “Chuyện của Thanh Xuân”.

Dàn nhạc giao hưởng Musique de Salon với sự hòa âm của 40 nghệ sĩ gạo cội, trong đó có những tên tuổi hàng đầu Việt Nam như giám đốc âm nhạc Đức Trí, Dũng Đà Lạt (guitar), Quốc Bình (drums), Thanh Tân (bass), Hồng Kiên (saxophone), Hoàng Yến (flute)...

“Chuyện của Thanh Xuân Vol.2 - Mùa đẹp nhất” mang đến tiêu chuẩn âm thanh - kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, tạo cảm hứng để các nghệ sĩ thăng hoa cảm xúc trên sân khấu (Ảnh: BIM Land).

Trong khi đó, BIM Land và đội ngũ sáng tạo của Đạo diễn Dương Mai Việt Anh, góp phần nâng tầm mỗi màn trình diễn bằng nghệ thuật thị giác, ánh sáng và sân khấu ấn tượng, chạm đến trái tim khán giả bằng những biểu tượng mang đậm dấu ấn Thanh Xuan Valley.

Hòa quyện trong cảm xúc thăng hoa của dàn nghệ sĩ, hơn một nghìn khán giả đã nán lại đến tận phút cuối để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc âm nhạc.

“Mỗi nghệ sĩ đều mang đến một nguồn năng lượng khác biệt và cuốn hút. Không chỉ âm nhạc, thiết kế sân khấu, ánh sáng và hình ảnh cũng tạo nên một tổng thể đầy cảm xúc, khiến tôi không thể rời mắt suốt đêm diễn", một khán giả chia sẻ sau chương trình.

Cộng đồng người thanh xuân gắn kết bằng những trải nghiệm xứng tầm

Đêm hòa nhạc “Chuyện của Thanh Xuân Vol.2 - Mùa đẹp nhất” nằm trong chuỗi sự kiện đặc quyền “Chuyện của Thanh Xuân” được BIM Land xây dựng như một biểu tượng phong cách sống của cộng đồng cư dân tại Thanh Xuan Valley.

Từ sự kiện “Chuyện của Thanh Xuân Vol.1 - Bốn mùa thanh xuân” với câu chuyện về tâm huyết ươm mầm và kiến tạo một miền an trú giữa thung lũng thông reo, cho đến đêm hòa nhạc “Chuyện của Thanh Xuân Vol.2 - Mùa đẹp nhất”, nơi BIM Land gắn kết cộng đồng cư dân ưu tú bằng những khoảnh khắc thăng hoa cùng âm nhạc.

Bùi Lan Hương lần đầu tiên trình diễn “Dư âm” cùng dàn nhạc Musique de Salon (Ảnh: BIM Land).

Ở đó, mỗi không gian nghệ thuật đều được bài trí tinh tế, nhằm tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên thung lũng nguyên bản, với ánh sáng, âm thanh và hương thơm dịu dàng, tạo nên bởi những cây thông, thảm cỏ và loài hoa tự nhiên, mang đặc trưng của Thanh Xuan Valley.

Giữa không gian ấy, cộng đồng người thanh xuân như được khơi mở những cảm hứng, để cùng trò chuyện, kết nối và chia sẻ cảm nhận sau mỗi sự kiện nghệ thuật đặc quyền.

Màn kết ấn tượng trong “Chuyện của Thanh Xuân Vol.2” khi Quốc Thiên, Lân Nhã, Hà An Huy cùng hòa giọng trong “Mãi mãi” (Ảnh: BIM Land).

“Sau hai sự kiện, tôi ấn tượng với những cảm xúc trọn vẹn mà ‘Chuyện của Thanh Xuân’ đem đến. Chương trình là sự giao hòa giữa giá trị nghệ thuật vượt thời gian và đẳng cấp về chuẩn mực sống cao cấp. Tôi rất mong chờ những sự kiện tiếp theo của Thanh Xuan Valley”, một cư dân đã tham dự cả hai sự kiện “Chuyện của Thanh Xuân” chia sẻ.

Trong tương lai, chuỗi sự kiện “Chuyện của Thanh Xuân” hứa hẹn sẽ còn tiếp nối, trở thành một dấu ấn văn hóa đặc trưng của cộng đồng người thanh xuân, khẳng định vị thế và cá tính riêng biệt của điểm đến Thanh Xuan Valley trên bản đồ bất động sản cao cấp tại Việt Nam.