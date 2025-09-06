Dấu ấn tựa game Audition tại Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

Gần 20 năm - không gian văn hóa số của giới trẻ Việt

Gần 20 năm phát triển, Audition đã vượt khỏi ranh giới trò chơi để trở thành cầu nối văn hóa, từ sàn nhảy ảo đến các sự kiện thực, góp phần lan tỏa tinh thần Việt trên toàn cầu. Ra mắt từ năm 2006, Audition đã chiếm lĩnh trái tim người chơi Việt Nam, trở thành một trong những tựa game online được yêu thích nhất. Với âm nhạc thời thượng, thời trang độc đáo và cộng đồng sôi động, Audition không chỉ mang tính giải trí mà còn tạo nên một văn hóa số đặc trưng.

Gần hai thập kỷ qua, tựa game này đã trở thành nơi lưu giữ những kỷ niệm thanh xuân, từ tình bạn, tình yêu đến những khoảnh khắc đáng nhớ bên sàn nhảy ảo và giai điệu cuốn hút.

Audition có sức hút mãnh liệt suốt 19 năm qua (Ảnh: VTC Game).

Văn hóa Việt đậm nét trong Audition

Audition là cầu nối góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với người chơi. Những bản nhạc Việt nổi tiếng, vũ đạo thời thượng được tích hợp khéo léo, mang đến trải nghiệm đậm chất Việt. Các hình ảnh như áo dài truyền thống, sàn nhảy hoa sen hay các biểu tượng văn hóa đặc trưng được tái hiện sinh động, tạo nên dấu ấn độc đáo trong lòng cộng đồng.

Các giải đấu và sự kiện trực tiếp được tổ chức trên khắp ba miền đã gắn kết người chơi, lan tỏa tinh thần giao lưu và bản sắc văn hóa Việt. Audition không chỉ là một trò chơi, mà còn là sân khấu số, nơi thế hệ trẻ tự hào thể hiện bản thân và lan tỏa văn hóa dân tộc.

Audition là sân khấu số để thể hiện văn hóa dân tộc (Ảnh: VTC Game).

Dấu ấn tại triển lãm 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm 2025, Audition góp mặt tại Triển lãm hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, nơi tôn vinh những thành tựu nổi bật của Việt Nam. Những bạn trẻ hóa thân trong trang phục đậm chất Việt, lấy cảm hứng từ nhân vật game, đã thu hút mọi ánh nhìn. Khu trải nghiệm tương tác cho phép người chơi thể hiện kỹ năng trên sàn nhảy ảo, tạo nên không khí sôi động và cuốn hút.

Sàn nhảy hoa sen ứng dụng công nghệ Holofan độc đáo đã kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại, mang đến trải nghiệm số ấn tượng. Những tiết mục nghệ thuật đậm bản sắc dân tộc không chỉ hấp dẫn mà còn tạo cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khách tham quan.

Sân khấu hoa sen trong Audition được tái hiện ở triển lãm A80 (Ảnh: VTC Game).

Màn nhảy hoạt náo Audition mang năng lượng của tuổi trẻ (Ảnh: VTC Game).

Audition gây ấn tượng khi có mặt tại Triển lãm 80 năm thành tựu của đất nước (Ảnh: VTC Game).

Sự xuất hiện của Audition tại A80 không chỉ khẳng định vị thế trong cộng đồng mà còn nhấn mạnh vai trò của game trong việc quảng bá văn hóa và sáng tạo số.

Audition và bước chuyển mình sang eSports chuyên nghiệp

Audition không chỉ dừng lại ở giá trị văn hóa mà còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực thể thao điện tử (eSports). Tựa game được công nhận là bộ môn thi đấu tại Giải vô địch quốc gia thể thao điện tử và xuất hiện trong nhiều giải đấu quốc tế.

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình từ một trò chơi cộng đồng sang một môn thể thao điện tử chuyên nghiệp, mở ra cơ hội để game thủ Việt vươn ra đấu trường thế giới.

Qua gần 20 năm, Audition đã khẳng định vị thế là không gian văn hóa số của Việt Nam. Với cộng đồng trung thành và nền tảng văn hóa vững chắc, Audition sẽ tiếp tục phát triển thông qua các giải đấu eSports và những bản cập nhật đậm chất Việt. Từ Triển lãm thành tựu Đất nước 80 năm đến các sân khấu quốc tế, Audition không chỉ là trò chơi mà còn là niềm tự hào, nơi văn hóa Việt tỏa sáng và thể thao điện tử vươn xa.