Đạo diễn "Tử chiến trên không" trở lại, làm phim về nữ biệt động Sài Gòn

Sau thành công của phim điện ảnh Tử chiến trên không, Điện ảnh Công an Nhân dân tiếp tục bắt tay cùng đạo diễn Hàm Trần thực hiện dự án mới mang tên Nữ biệt động Sài Gòn.

Tác phẩm tiếp tục khai thác dòng phim hành động lấy cảm hứng từ lịch sử, với sự tham gia của ê-kíp từng thực hiện nhiều dự án đình đám trước đó.

Nữ biệt động Sài Gòn dự kiến khởi chiếu vào dịp 30/4/2027. Dự án đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Hé lộ poster (áp phích) phim Nữ biệt động Sài Gòn (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1970, giai đoạn kháng chiến bước vào thời kỳ cam go và khốc liệt, bộ phim được hé lộ sẽ mang đến không khí căng thẳng với các màn đấu trí, hành động nghẹt thở. Bên cạnh yếu tố kịch tính, câu chuyện còn khai thác chiều sâu cảm xúc, xoay quanh tình thân trong hoàn cảnh chiến tranh nghiệt ngã.

Trung tâm của Nữ biệt động Sài Gòn là cuộc hội ngộ của hai chị em ruột thất lạc giữa khói lửa chiến tranh. Ngày gặp lại cũng là lúc họ đối diện sự thật nghiệt ngã, một người trở thành điệp viên nằm vùng, người còn lại là nữ du kích gan dạ. Đứng giữa ranh giới sinh tử, khi hai bên chiến tuyến lại là máu mủ ruột thịt, lựa chọn của họ trở thành câu hỏi xuyên suốt, đẩy mạch phim lên cao trào.

Phim bước đầu hé lộ dàn nhân vật chính với những tính cách rõ nét. Giang là nữ điệp viên thuộc lực lượng an ninh mật, nổi bật bởi sự điềm tĩnh, tinh tế và khả năng chờ đợi thời cơ. Ẩn sau vẻ lạnh lùng là tình yêu thương sâu sắc dành cho em gái.

Ở phía đối lập, Gấm là nữ trinh sát vũ trang hoạt động tại vùng giải phóng và các tuyến giáp ranh. Nhân vật được xây dựng với hình ảnh mưu trí, gan dạ, sẵn sàng tiên phong trong những trận đánh nguy hiểm. Sự liều lĩnh của Gấm không bộc phát mà được tính toán kỹ lưỡng, thậm chí khiến nhiều đồng đội phải dè chừng.

Nữ biệt động Sài Gòn do Hàm Trần đảm nhận vai trò đạo diễn (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tuyến phản diện có sự xuất hiện của nhân vật Luân - Trưởng ty Cảnh sát tỉnh Bến Tre. Nhân vật này được khắc họa là người đầy tham vọng, đặt lợi ích cá nhân lên trên mọi giá trị đạo đức. Dù có gia đình làm “vỏ bọc”, Luân vẫn là tay chơi khét tiếng, sử dụng quyền lực và vẻ ngoài hào hoa để thao túng những người xung quanh.

Bên cạnh đó còn có Nhung - một thành viên của lực lượng biệt động - mang đến màu sắc khó lường. Với vẻ ngoài hoạt bát, tự do, nhân vật này có thể chuyển trạng thái nhanh chóng, trở nên lạnh lùng và nguy hiểm, khiến ngay cả đồng đội cũng khó đoán định.

Một nhân vật khác là C8 là người toát lên sự điềm tĩnh và bản lĩnh. Khi bước vào nhiệm vụ, anh gần như gạt bỏ hoàn toàn cảm xúc cá nhân, tập trung tuyệt đối vào mục tiêu. Chính sự quyết đoán này giúp C8 trở thành nhân tố được cấp trên tin tưởng.