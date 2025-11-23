Đạo diễn Luk Vân áp lực khi làm phim về Công nữ Ngọc Hoa

Nữ đạo diễn chia sẻ: "Đây là một dự án rất đặc biệt, một bộ phim phức tạp, vì các nhân vật đều có thật. Ngay cả ê-kíp và bản thân tôi cũng rất áp lực. Công nữ Ngọc Hoa vẫn là người phụ nữ bí ẩn, kể cả về xuất thân. Chúng tôi chắc chắn sẽ có thêm sự tham khảo với các sử gia, nhà nghiên cứu".

Đạo diễn Luk Vân cho biết, bản thân cô rất áp lực vì "chưa từng làm phim nào lớn như Công Nữ Ngọc Hoa". "Tôi rất mong phim có thể hòa vốn, nhưng quan trọng nhất vẫn phải là nội dung hay và ý nghĩa được truyền đến khán giả", nữ đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn Luk Vân chia sẻ về "dự án lớn nhất sự nghiệp" (Ảnh: Ban tổ chức).

Về tiêu chí chọn diễn viên, Luk Vân nói cô không áp lực chuyện phải tìm kiếm những gương mặt "bảo chứng phòng vé" vì nội dung phim mới là trọng tâm thu hút khán giả đến rạp.

Nữ đạo diễn phân tích: "Các phim có doanh thu tốt gần đây đều đến từ nội dung phim thú vị, ấn tượng. Ngoài ra, khán giả đến xem có thể là vì muốn biết thêm một thông tin gì đó. Đây là một dự án lớn, chắc chắn sẽ có những diễn viên nổi tiếng, thậm chí là rất nổi tiếng.

Vai Công nữ Ngọc Hoa khá đặc biệt. Tôi muốn mở rộng casting (tuyển diễn viên - PV) ra toàn quốc để tìm kiếm những người phù hợp và tương tự với vai diễn Araki Sotaro. Chúng tôi sẽ có những gương mặt nổi tiếng nắm các vai quan trọng, nhưng đồng thời cũng sẽ để ngỏ cơ hội dành cho những người mới".

Các khách mời đến chúc mừng đạo diễn Luk Vân (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự ra đời của Công nữ Ngọc Hoa nằm trong dòng chảy chiến lược mà các chuyên gia đã thảo luận sôi nổi tại Hội thảo khoa học quốc tế về công nghiệp văn hóa vừa qua. Bộ phim được kỳ vọng giải quyết bài toán: Làm thế nào để nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh trở thành đòn bẩy thu hút khách du lịch quốc tế.

Lấy bối cảnh thế kỷ XVII, phim tái hiện mối lương duyên giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro. Đây là minh chứng sống động cho việc khai thác tài nguyên văn hóa bản địa để xây dựng sản phẩm du lịch sáng tạo, biến các giá trị lịch sử thành tác phẩm điện ảnh giàu cảm xúc.

Đơn vị sản xuất phim khẳng định đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Nhật Bản, đặc biệt là đại sứ quán. Bộ phim cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều đơn vị ở Việt Nam và Nhật Bản.

"Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp về tình yêu, hòa bình và sự gắn kết thông qua bộ phim lần này", đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Phim dự kiến bấm máy vào tháng 5/2026, với hơn 6 tháng thực hiện phần tiền kỳ và casting, dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2027.