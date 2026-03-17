Đạo diễn huyền thoại của “Doraemon” qua đời

Công ty Ajiadō Animation Works - nơi ông từng giữ chức Giám đốc điều hành - xác nhận thông tin: “Cựu Giám đốc điều hành của chúng tôi, đạo diễn Shibayama Tsutomu, đã từ trần vì ung thư phổi. Ông đã đồng hành cùng Doraemon ở cả phiên bản truyền hình lẫn điện ảnh trong hơn 20 năm.

Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn cho loạt phim Ninja loạn thị. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của ông cho ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản”.

Đạo diễn Shibayama Tsutomu qua đời ở tuổi 85 (Ảnh: Newsen).

Sự ra đi của Shibayama Tsutomu khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng, tiếc thương. Trên nhiều diễn đàn, khán giả yêu hoạt hình đã gửi lời chia buồn, động viên gia đình cố đạo diễn.

Shibayama Tsutomu (SN 1941) là đạo diễn đứng sau nhiều tác phẩm gắn liền với ký ức tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X. Ông góp phần định hình phong cách hoạt họa gần gũi, giàu cảm xúc cho loạt phim Doraemon ngay từ những ngày đầu.

Tác phẩm cuối cùng ông đạo diễn trước khi nghỉ hưu là Doraemon: Nobita ở vương quốc chó mèo (2004). Bên cạnh Doraemon và Ninja loạn thị, ông còn tham gia sản xuất nhiều tác phẩm nổi bật khác như Nhóc Maruko, Kaiketsu Zorori.

Truyền thông Nhật Bản nhận định phong cách của Shibayama Tsutomu đã mang đến tinh thần phiêu lưu và chiều sâu cảm xúc cho Doraemon, giúp loạt phim trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của nhiều thế hệ khán giả.

Theo công ty quản lý, tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư theo nguyện vọng gia đình. Gia đình cũng từ chối nhận hoa viếng, tiền phúng điếu và các hình thức chia buồn khác. Thông tin về lễ tưởng niệm sẽ được công bố sau.