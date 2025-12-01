Đạo diễn Giang Thanh kể áp lực làm phim hành động, ông xã là chỗ dựa

Giang Thanh là một trong những nữ đạo diễn được chú ý vài năm gần đây của điện ảnh Việt. Cô từng gây tiếng vang với những web drama (phim chiếu mạng) hàng triệu lượt xem như: Nữ sát thủ, Giải cứu tiểu thư - Truy tìm kho báu, Thằng khờ, Siêu trợ lý, Xóm ồn ào...

Đạo diễn Giang Thanh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hai năm trở lại đây, thị trường web drama Việt Nam không còn sôi động như giai đoạn 2018-2021. Lượng người xem phân tán sang nhiều nền tảng, nhà đầu tư dè dặt hơn, quy mô sản xuất thu hẹp lại.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đạo diễn Giang Thanh thừa nhận, ngày nay, khán giả có nhiều lựa chọn về hình thức giải trí, web drama không còn là món ăn tinh thần được ưa thích hàng đầu. Tuy nhiên, trước sự thay đổi không ngừng của thị trường và sự phát triển của công nghệ, nữ đạo diễn tự trau dồi chính mình, tìm cách thích nghi để trụ vững trong nghề.

"Dù ở nền tảng nào, thị trường nào, tôi cũng luôn cố gắng mang lại sản phẩm tốt nhất cho khán giả. Để giải quyết bài toán cân bằng kinh tế và nghệ thuật, tôi thường thẳng thắn hỏi nhà đầu tư về con số chi phí họ có thể bỏ ra. Từ đó, tôi triển khai ý tưởng, thực hiện vừa đủ trong ngân sách mà không trở nên quá bay bổng", đạo diễn nói.

Trong hành trình theo đuổi nghệ thuật, Giang Thanh đối mặt với áp lực giới hạn sức khỏe, định kiến nghề nghiệp và sự cạnh tranh từ thế hệ trẻ tài năng.

"Các nữ đạo diễn thường nhận những ánh nhìn kỳ thị, yếu thế trăm bề. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc. Muốn được trân trọng thì phải chứng minh mình làm tốt hơn những điều người khác đã làm", cô nói.

Tổ ấm hạnh phúc của đạo diễn Giang Thanh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Để cống hiến hết mình với công việc, Giang Thanh có gia đình làm hậu phương vững chắc. Cô bày tỏ lòng biết ơn vì ông xã luôn san sẻ việc nhà, chu toàn việc chăm sóc con trai trong những lúc cô bận rộn. Sự thấu hiểu cũng là bí quyết giúp nữ đạo diễn và ông xã giữ tình cảm bền chặt sau một thập kỷ gắn bó.

"Tôi may mắn vì có tổ ấm tuyệt vời, có người chồng yêu thương và thấu hiểu. Số lần cãi vã của tôi và chồng có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có những lúc, ông xã thương tôi làm nghề vất vả quá, sáng đi sớm, tối về khuya, thậm chí đi quay ngày hôm sau mới về. Nhưng vì tôi trót yêu công việc rồi, nên cũng phải chấp nhận", nữ đạo diễn chia sẻ.

Nữ đạo diễn trong buổi ra mắt phim "Ba Bích" hôm 27/11 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần đây, đạo diễn Giang Thanh ra mắt phim Ba Bích - tác phẩm khai thác vấn nạn buôn người. Đây được xem là dự án đánh dấu bước chuyển mình trong tư duy làm phim, định hình rõ nhất phong cách mà nữ đạo diễn hướng tới.

Giang Thanh cho biết, cô nhiều lần xem những đoạn clip ghi lại cảnh các bậc phụ huynh nghẹn ngào, ngất lịm khi nghe tin con mất tích vì tin vào lời rủ rê “việc nhẹ lương cao”. Những câu chuyện ấy ám ảnh đạo diễn suốt thời gian dài và trở thành động lực để cô làm phim.

Ở nhân vật chính Ba Bích (Tăng Huỳnh Như đóng), Giang Thanh muốn nhấn mạnh thông điệp về người trẻ lớn lên ở khu lao động nghèo nhưng mạnh mẽ, tử tế và nghĩa hiệp. Cô tin rằng bất kể môi trường nào, vẫn có những con người nghị lực vươn lên, không để hoàn cảnh chôn vùi tương lai.

Quá trình làm phim, Giang Thanh đối diện không ít thử thách về bối cảnh phim trường, điều kiện thời tiết. Thế nhưng bằng sự quyết liệt của ê-kíp, mọi thứ vẫn hoàn thành đúng tiến độ.

Theo quan điểm của nữ đạo diễn, phim hành động không chỉ là tạo ra những cảnh hành động mãn nhãn mà vẫn cần câu chuyện, cảm xúc và chiều sâu tâm lý nhân vật.

"Tôi và ê-kíp kết hợp thêm những chi tiết giải trí, ưu tiên nhịp độ nhanh gọn. Các cảnh hành động được dàn dựng theo hướng gần gũi, để khán giả cảm nhận được sự chân thực, chứ không chỉ là xem màn trình diễn kỹ thuật", đạo diễn nói.