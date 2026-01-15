Danh ca Tuấn Ngọc ly hôn vợ kém 14 tuổi

Một nguồn tin xác nhận với phóng viên Dân trí, vợ chồng ca sĩ Tuấn Ngọc - Thái Thảo đã ly hôn từ tháng 7/2025 theo phán quyết của Tòa Thượng thẩm bang California (Mỹ).

Nguồn tin cho biết, ca sĩ Thái Thảo là người đệ đơn ly hôn với lý do hai vợ chồng tồn tại những khác biệt không thể dung hòa. Hiện hai nghệ sĩ chưa lên tiếng về thông tin này.

Danh ca Tuấn Ngọc và vợ Thái Thảo đã ly hôn (Ảnh: Chụp màn hình).

Danh ca Tuấn Ngọc nên duyên cùng ca sĩ Thái Thảo từ lần biểu diễn chung năm 1991. Năm 1994, hai nghệ sĩ về chung một nhà, sau đó chính thức đăng ký kết hôn năm 2003.

Sau khi lập gia đình, ca sĩ Thái Thảo tập trung vun đắp tổ ấm và ngừng ca hát từ năm 2004. Hai vợ chồng có với nhau 3 người con gái, hiện không theo nghệ thuật.

Vợ chồng Tuấn Ngọc - Thái Thảo thời thập niên 1990 (Ảnh: Tư liệu).

Danh ca Tuấn Ngọc từng chia sẻ, nhiều năm qua, vợ ông ở nhà quán xuyến tổ ấm, chấp nhận hy sinh đam mê âm nhạc.

Ông bày tỏ lòng biết ơn dành cho bạn đời: "Ca sĩ không biểu diễn là một thiệt thòi, không tránh khỏi những lúc buồn tủi, nhớ nghề. Tuy nhiên, gia đình nên có một người xông xáo đối ngoại, làm trụ cột kinh tế, một người tề gia nội trợ. Việc nhà cũng khó khăn không kém gì việc ra ngoài kiếm tiền".

Về phía ca sĩ Thái Thảo, bà hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi năm 2002, bà nói về duyên phận làm vợ một nghệ sĩ nổi tiếng.

Theo Thái Thảo, bà không bao giờ cảm thấy tủi thân khi chứng kiến danh tiếng của người thân, ngược lại thấy tự hào. Trong mắt Thái Thảo, chồng là thần tượng trong cả trong âm nhạc và cuộc sống.

"Nghề nào cũng thế, có người trong gia đình giỏi giang, được nhiều người trân trọng là một điều vô cùng đáng quý. Cho dù anh Tuấn Ngọc không là ca sĩ, mà là một người thợ điện được cả xóm yêu mến, tôi vẫn cảm thấy rất vui", ca sĩ Thái Thảo từng cho hay.

Thời còn mặn nồng, khi không bận rộn đi diễn, danh ca Tuấn Ngọc cùng vợ tập yoga, làm vườn, tận hưởng tuổi xế chiều bình yên.

Những năm gần đây, cuộc sống riêng của danh ca Tuấn Ngọc được giữ kín. Lần gần nhất ông và vợ cũ xuất hiện công khai cùng nhau là tại một bữa tiệc sinh nhật năm 2020.