Danh ca Khánh Ly về Huế dịp kỷ niệm ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Chiều 28/2, tại Công viên Trịnh Công Sơn, dọc bờ Bắc sông Hương (phường Phú Xuân, thành phố Huế), diễn ra chương trình nghệ thuật Chiều trên quê hương tôi, nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày sinh của cố nhạc sĩ. Đây là hoạt động phục vụ cộng đồng, không bán vé, do Quỹ văn học nghệ thuật Trịnh Công Sơn tổ chức.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ đã có hành trình lâu dài với nhạc Trịnh như Đức Tuấn, Hà Lê, Giang Trang, Tấn Sơn, Quang Thành, Quỳnh Phạm, Cẩm Vâm, đặc biệt là danh ca Khánh Ly, người đã gắn bó với nhạc Trịnh gần như suốt sự nghiệp.

Danh ca Khánh Ly cùng gia đình Trịnh Công Sơn và các ca sĩ tham gia chương trình bên cạnh bức tượng đồng của cố nhạc sĩ (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, có rất đông khán giả, các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ ở Huế đến Công viên Trịnh Công Sơn để theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt này.

Danh ca Khánh Ly không trực tiếp biểu diễn ca khúc nào do sức khỏe không đảm bảo, nhưng sức hút của nữ danh ca 82 tuổi vẫn rất lớn.

Chia sẻ cảm xúc cá nhân, ca sĩ Khánh Ly xúc động tri ân khán giả Huế và gia đình Trịnh Công Sơn vẫn luôn yêu thương, tạo điều kiện để bản thân có mặt tại chương trình trong dịp kỷ niệm 87 năm ngày sinh cố nhạc sĩ.

Bà cho biết bản thân không tham dự chương trình với tư cách ca sĩ, mà đến Huế như một người con, em trong gia đình.

Khi đứng cạnh bức tượng bằng đồng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dựng bên bờ sông Hương, ca sĩ Khánh Ly xúc động: "Tôi nghĩ Huế yêu tôi, Huế không bỏ tôi, anh Sơn không bỏ tôi".

Chương trình âm nhạc kỷ niệm ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn ra bên bờ sông Hương (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ban tổ chức, chương trình nghệ thuật Chiều trên quê hương tôi được xây dựng như một hành trình cảm xúc, dẫn dắt người nghe đi qua những tầng sâu khác nhau của thế giới Trịnh Công Sơn.

Nhiều ca khúc nổi tiếng đã được các ca sĩ trình bày, như Hãy yêu nhau đi, Để gió cuốn đi, Nối vòng tay lớn, Mưa hồng, Hạ trắng, Nắng thủy tinh, Ca dao mẹ, Vườn xưa, Biết đâu nguồn cội, Tuổi đời mênh mông,...

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, cho biết mảnh đất cố đô không chỉ là nơi Trịnh Công Sơn cất tiếng khóc chào đời, mà còn là nơi đã nuôi dưỡng một tâm hồn âm nhạc lớn, những suy tư về thân phận con người, về tình yêu, hòa bình và về quê hương được kết tinh thành những ca từ đi cùng năm tháng.

Mỗi chương trình âm nhạc Trịnh diễn ra ở Huế không đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà luôn mang ý nghĩa của một cuộc trở về với nguồn cội văn hóa, ký ức đô thị, trở về với những giá trị nhân văn bền vững.

Chương trình không được tổ chức trong một nhà hát khép kín, mà ở một không gian mở, nơi thiên nhiên, con người, âm nhạc gặp nhau trong một trạng thái hài hòa.

Nữ danh ca Khánh Ly hội ngộ nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Hải, Công viên Trịnh Công Sơn bên dòng Hương thơ mộng, từ lâu đã trở thành một thiết chế văn hóa mềm của đô thị Huế, nơi âm nhạc không bị giới hạn bởi sân khấu, công chúng không chỉ là người nghe mà còn là một phần của không gian nghệ thuật.

Việc đưa âm nhạc Trịnh trở lại không gian công cộng là một lựa chọn mang tính biểu tượng. Bởi âm nhạc của ông vốn sinh ra từ đời sống, từ những con đường, hàng cây, mái trường, dòng sông và những phận người rất Huế.

Khi những giai điệu được cất lên giữa một công viên mở, âm nhạc trở thành một sinh hoạt văn hóa cộng đồng, điều mà các đô thị di sản trên thế giới luôn hướng tới.

Chương trình còn góp phần khẳng định một hướng đi quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa của Huế, đưa di sản vào đời sống, biến di sản thành nguồn lực cho phát triển, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho cộng đồng.