Một phần công viên Trịnh Công Sơn bị quây kín bằng tôn, chờ chỉnh trang

Công viên Trịnh Công Sơn, một không gian xanh rộng 6,2ha trải dài gần 1km dọc bờ Bắc sông Hương, phường Phú Xuân, thành phố Huế, đang trải qua quá trình chỉnh trang toàn diện sau nhiều năm bị lấn chiếm và tồn đọng các vấn đề về quy hoạch.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án công viên và tuyến đường mang tên cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được khởi công từ năm 2007. Để thực hiện, chính quyền thành phố Huế đã thu hồi hơn 74.000m2 đất, di dời hàng trăm hộ dân tại các phường Phú Cát và Phú Hiệp cũ.

Phần kéo dài về phía hạ lưu sông Hương của công viên Trịnh Công Sơn hiện được quây kín bằng hàng rào tôn, chờ chỉnh trang (Ảnh: Cao Tiến).

Đến tháng 4/2011, tuyến đường chính thức được đặt tên Trịnh Công Sơn, và khu công viên kéo dài từ ngã ba sông đào Đông Ba đến hạ du sông Hương cũng được người dân gọi tên tương tự.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, công viên này đã bị biến thành "phố nhậu" với hàng loạt quán ăn uống kinh doanh trái phép, hoạt động tấp nập cả ngày lẫn đêm. Bên cạnh đó, hai hộ dân vẫn chưa đồng ý phương án đền bù, di dời, khiến nhà cửa của họ nằm lọt thỏm giữa những lùm cây dại trong công viên.

Hàng rào bằng tôn được dựng lên dọc công viên Trịnh Công Sơn từ năm 2023 đến nay (Ảnh: Cao Tiến)

Ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế, cho biết vào năm 2023, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tháo dỡ toàn bộ các hàng quán lấn chiếm và dựng hàng rào tôn dọc khu đất.

Thành phố đang xây dựng phương án chỉnh trang phần bị quây kín của công viên, bao gồm cả việc di dời hai hộ dân còn lại.

Riêng khu vực trung tâm công viên Trịnh Công Sơn, đoạn sát sông Đông Ba, đã được thành phố Huế đầu tư chỉnh trang, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và xây dựng đường dạo bộ.

Tháng 2/2024, nhân kỷ niệm 85 năm ngày sinh Trịnh Công Sơn, một bức tượng đồng cao 1,7m, rộng 1,6m, dài 2,3m, nặng 500kg đã được đặt tại đây, trở thành điểm thu hút người dân và du khách.

Bức tượng đồng và bia đá khắc ca khúc Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được đặt trong khu công viên bên dòng sông Hương (Ảnh: Cao Tiến).

Ngày 22/9, một tấm bia đá khắc ca khúc nổi tiếng "Nối vòng tay lớn" đã được dựng lên bên cạnh bức tượng đồng. Theo người thân của cố nhạc sĩ, "Nối vòng tay lớn" là một trong những "di sản để đời" mang giá trị phổ quát về hòa bình và đoàn kết nhân loại.

Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế cho biết, việc dựng bia đá tại công viên mang tên nhạc sĩ nhằm tri ân, tưởng niệm và vinh danh một người con tài hoa của Huế, đồng thời góp phần tôn tạo thêm những công trình di sản Trịnh Công Sơn tại cố đô.