Danh ca 58 tuổi sắp lên chức cha lần thứ 8 cùng vợ á hậu kém tuổi

“Chúc mừng kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta một món quà tuyệt vời. Marquito sắp làm anh”, Marc Anthony và Nadia Ferreira viết.

Trong bức ảnh được đăng tải, nữ người mẫu khoe bụng bầu, trong khi Anthony và con trai Marco đặt tay lên bụng cô đầy trìu mến.

Marc Anthony và Nadia Ferreira thông báo sắp đón đứa con chung thứ 2 nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới (Ảnh: IG).

Thông tin Marc Anthony sắp đón con thứ 8 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Danh thủ bóng đá David Beckham - người bạn thân lâu năm của nam ca sĩ - cũng gửi lời chúc mừng công khai tới cặp đôi.

Marc Anthony kết hôn với Nadia Ferreira, người mẫu Paraguay và Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2021, vào tháng 1/2023. Trước đó, anh đã có 6 người con từ các mối quan hệ cũ, em bé sắp chào đời là đứa con chung thứ 2 của Marc và người đẹp Nadia.

Nam ca sĩ có cặp song sinh Maximilian “Max” David và Emme Maribel với vợ cũ Jennifer Lopez; hai con Cristian Marcus và Ryan Adrian Muñiz với Dayanara Torres; cùng Arianna và Chase với Debbie Rosado.

Marc Anthony và Nadia Ferreira bắt đầu hẹn hò từ năm 2022, bất chấp khoảng cách tuổi tác lớn. Mối quan hệ của họ từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, song Nadia nhiều lần khẳng định cô đến với chồng bằng tình yêu chân thành và sự đồng điệu trong tâm hồn.

Marc Anthony và Nadia Ferreira đã có 3 năm hạnh phúc bất chấp khoảnh cách 31 tuổi (Ảnh: Getty).

Cặp đôi tổ chức hôn lễ hoành tráng tại Bảo tàng Nghệ thuật Pérez (Miami, Mỹ) vào cuối tháng 1/2023, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như vợ chồng Beckham, Salma Hayek, Lin-Manuel Miranda, Luis Fonsi. David Beckham đảm nhận vai trò phù rể trong đám cưới.

Marc Anthony là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ gốc Puerto Rico, được xem là một trong những nghệ sĩ Latin có sức ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Sinh năm 1968 tại New York (Mỹ), anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ cuối thập niên 1980 và bứt phá mạnh mẽ trong dòng nhạc Latin pop và salsa.

Với giọng hát giàu cảm xúc, Marc Anthony ghi dấu ấn qua hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Vivir Mi Vida, You Sang to Me, Valió la Pena, đồng thời giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có nhiều tượng vàng Grammy và Latin Grammy.

Bên cạnh âm nhạc, Marc Anthony còn hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và sản xuất, đồng thời xây dựng đế chế kinh doanh riêng. Anh là nghệ sĩ Latin có số album bán chạy hàng đầu thế giới, với hàng chục triệu bản được tiêu thụ.

Theo các ước tính quốc tế, tài sản ròng của Marc Anthony hiện vào khoảng 80-100 triệu USD, đến từ doanh thu âm nhạc, lưu diễn, hợp đồng quảng cáo, sản xuất và đầu tư.

Nadia Ferreira là người đẹp nổi tiếng trong giới thời trang (Ảnh: IG).

Không chỉ là biểu tượng âm nhạc Latin, Marc Anthony còn được đánh giá cao bởi tầm ảnh hưởng văn hóa và các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng người Mỹ Latin trên toàn cầu.

Trong khi đó, Nadia Ferreira (SN 1999) là một người mẫu kiêm nữ hoàng sắc đẹp nổi tiếng của Paraguay. Cô sở hữu ngoại hình gợi cảm, gương mặt đẹp như búp bê cùng khả năng ứng xử thông minh. Cô là Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay 2021 và Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Nadia còn là CEO của một công ty gia đình chuyên tạo cơ hội việc làm cho phụ nữ, nhất là những người bị bạo lực gia đình. Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 và từ khi công khai mối quan hệ với danh ca Marc Anthony, Nadia rất đắt show sự kiện và là gương mặt thường xuyên trên các tạp chí thời trang lớn.