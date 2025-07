Dàn sao opera thế giới tỏa sáng trong đêm nhạc tại Hà Nội

Tối 10/7, hòa nhạc đặc biệt The Light of Melody đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, mở màn chuỗi sự kiện nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày khánh thành nhà hát (9/7/2023-9/7/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chương trình do Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) chỉ đạo thực hiện.

Chương trình hòa nhạc đặc biệt “The Light of Melody” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm hòa nhạc có sự tham gia của 3 giọng ca lừng danh trên sân khấu opera thế giới: Marcelo Álvarez (Argentina), Kathryn Lewek (Mỹ) và Joseph Calleja (Malta). Các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn trong chương trình như: NSND Bùi Công Duy, Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Hợp xướng Phương Nam và Hợp xướng Gió Xanh.

The Light of Melody là hành trình âm nhạc đưa người nghe đi qua những tuyệt tác của các nhà soạn nhạc vĩ đại như: Verdi, Puccini, Bellini, Giordano… Một bức tranh thu nhỏ của lịch sử opera thế giới được tái hiện, giàu cảm xúc và màu sắc, từ sự lãng mạn nồng nàn của Ý, nét quyến rũ của Tây Ban Nha đến sự hùng tráng và tinh tế của âm nhạc Nga.

Marcelo Álvarez, giọng tenor hàng đầu thế giới, chinh phục khán giả bằng chất giọng nội lực và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp (Ảnh: Ban tổ chức).

Xuất hiện trên sân khấu, Marcelo Álvarez - một trong những giọng tenor được đánh giá cao nhất hiện nay - chinh phục khán giả bằng chất giọng mạnh mẽ, nội lực và phong thái biểu diễn giàu cảm xúc.

Sinh ra tại Córdoba (Argentina), Marcelo Álvarez được danh ca huyền thoại Giuseppe Di Stefano phát hiện và định hướng theo đuổi con đường opera chuyên nghiệp.

Ông ra mắt khán giả châu Âu tại Nhà hát La Fenice (Venice) với vai diễn trong vở La Sonnambula. Ban đầu, Marcelo Álvarez nổi bật ở những tác phẩm mang phong cách Belcanto và opera Pháp, sau đó dần chuyển sang những vai diễn đầy nội lực trong các tác phẩm của Verismo và Verdi.

Sự nghiệp rực rỡ đã đưa ông đến hầu hết các sân khấu danh tiếng như: Royal Opera House (London), Nhà hát Metropolitan Opera (New York), Paris Opera, Nhà hát Bayerische Staatsoper (Munich), Teatro Colón (Buenos Aires), Teatro Real (Madrid)… và được khán giả hoan nghênh tại nhiều lễ hội âm nhạc hàng đầu thế giới.

Nghệ sĩ opera nổi tiếng Kathryn Lewek (bên phải) và Joseph Calleja biểu diễn tại đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Với chất giọng nội lực, âm vực rộng và kỹ thuật điêu luyện, nữ soprano người Mỹ Kathryn Lewek để lại ấn tượng mạnh mẽ với những đoạn lên cao tinh tế, chuẩn xác.

Đặc biệt, cô nổi tiếng với Nữ hoàng bóng đêm trong The Magic Flute của Mozart - vai diễn giúp cô lập kỷ lục về số lần trình diễn tại Nhà hát Metropolitan (New York).

Không chỉ thành công với vai diễn “tủ”, Kathryn Lewek còn được ca ngợi là một trong những giọng soprano nổi bật nhờ khả năng kết nối khán giả và phong thái sân khấu cuốn hút. Cô thường xuyên xuất hiện tại các nhà hát opera và liên hoan âm nhạc danh tiếng như Salzburg Festival (Áo) hay Metropolitan Opera (Mỹ).

Trong khi đó, giọng ca Joseph Calleja mang đến phong cách biểu diễn đầy cảm xúc, khiến khán giả bị cuốn hút ngay từ những câu hát đầu tiên. Với chất giọng trữ tình đặc trưng, ông được ví như các huyền thoại Jussi Björling, Beniamino Gigli hay Enrico Caruso.

Sinh năm 1978 tại Malta, Calleja bắt đầu ca hát từ năm 16 tuổi và ra mắt sân khấu opera chuyên nghiệp ở tuổi 19 với vai Macduff trong vở Macbeth tại Nhà hát Astra (Malta). Sự nghiệp của ông nhanh chóng cất cánh sau khi giành chiến thắng tại các cuộc thi danh giá như Hans Gabor Belvedere, Caruso Competition (1998) và Operalia (1999) - cũng là năm ông ra mắt tại Mỹ trong Liên hoan âm nhạc Spoleto Festival.

Không chỉ thành công trong biểu diễn, Joseph Calleja còn phát hành nhiều album opera đa dạng và thường xuyên xuất hiện tại các nhà hát, liên hoan âm nhạc lớn trên thế giới.

NSND Bùi Công Duy, một trong những nghệ sĩ violin hàng đầu của Việt Nam mang đến phần trình diễn đầy cảm xúc, thể hiện kỹ thuật điêu luyện (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh các nghệ sĩ quốc tế, phần trình diễn của NSND Bùi Công Duy và các nghệ sĩ Việt Nam mang lại dấu ấn riêng, cho thấy sự hòa quyện giữa nghệ thuật cổ điển thế giới và tài năng trong nước.

Được tổ chức tại không gian nghệ thuật của Nhà hát Hồ Gươm, The Light of Melody không chỉ là chương trình hòa nhạc, mà còn là sự kiện văn hóa góp phần tôn vinh những giá trị nghệ thuật đỉnh cao, lan tỏa tinh thần hội nhập, kết nối văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.