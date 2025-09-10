Cường Cá nói về vai chủ trang trại ở VTV: "Tôi nhịn đau để diễn"

Bộ phim Có anh, nơi ấy bình yên đang phát trên VTV do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng thực hiện, là câu chuyện gần gũi và đầy cảm xúc về cuộc sống, con người và những góc khuất trong đời sống nông thôn thời kỳ chuyển đổi.

Cường Cá trong tạo hình chủ trang trại lợn Hồng Phát phim "Có anh, nơi ấy bình yên" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bối cảnh phim đặt tại xã Tiên Phong, nơi làng quê tưởng chừng như bình yên nhưng thực chất đang âm ỉ hàng loạt bất ổn khiến người dân lo lắng. Người dân khiếu kiện, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn dòng họ và những bất ổn tiềm ẩn về an ninh trật tự.

Trong những tập gần đây, mâu thuẫn giữa dân làng và chủ trang trại lợn Hồng Phát (Cường Cá thủ vai) xảy ra căng thẳng khi mọi người cho rằng, chính hoạt động của trại lợn đã làm cá chết hàng loạt, yêu cầu Hồng Phát phải dừng hoạt động.

Hai bên đã xảy ra xô xát nghiêm trọng, có người bị thương. Ngay lập tức, công an xã đã điều động lực lượng, có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Trong những đoạn phim này, diễn viên Cường Cá được đánh giá diễn xuất duyên dáng, có màu sắc, tạo được tính cách nhân vật của mình.

Trên các Fanpage về phim, khán giả cũng cho rằng, sự xuất hiện của Cường Cá đã tạo được dấu ấn cho nhân vật, khiến khán giả cười nhiều hơn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Cường Cá cho biết, vai diễn chủ trang trại lợn Hồng Phát khá khó nhưng anh lại rất thích vì những vai phải có cách diễn đa dạng: Khi thì dữ dằn, khi mềm mỏng lúc lại khôn ngoan, hoặc tỏ vẻ ngu ngốc.

"Về sau, nhân vật này có một số cảnh đòi hỏi dùng nhiều sức. Tôi đi quay trong tình trạng đang bị rách bao xơ ở lưng. Nên đôi khi cũng phải nhịn đau để hoàn thiện tốt vai diễn...", Cường Cá thành thật.

Nam diễn viên cho biết, làm việc cùng các nghệ sĩ như: Vĩnh Xương, Bá Anh... cũng có đôi chút áp lực nhưng được các nghệ sĩ lớn tuổi yêu quý nên Cường Cá tự tin hơn và có nhiều kỷ niệm đẹp trong phim.

Khi quay Có anh, nơi ấy bình yên, ê-kíp đoàn phim đã phải di chuyển vào Thanh Hoá để làm việc. Cường Cá nói rằng, thời gian quay phim rơi vào những ngày có rất nhiều sự kiện lớn của đất nước nên anh được đoàn phim khéo léo sắp xếp, căn ke giữa các lịch của cơ quan và đoàn phim để có thể hoàn thành tốt công việc của hai bên.

Khi được hỏi: Vì thường đóng hài nên nhìn thấy anh ở phim Có anh, nơi ấy bình yên, dù vào đoạn nghiêm túc, khán giả “chỉ muốn cười”, theo anh đây là lời khen hay chê mình?

CườngCá cho rằng, đó là lời khen và cũng là thành công của mình. Bởi khán giả đã ghi nhớ hình ảnh của anh khi diễn hài nhiều tới mức nhìn thấy mặt ở đâu là thấy buồn cười.

"Thậm chí, không phải chỉ diễn mà khi tôi hát trong các sản phẩm âm nhạc, có khán giả cũng nói rằng "kể cả Cường nghiêm túc, tôi cũng buồn cười" hoặc "chỉ chờ tới đoạn bất ngờ nào đó để cười xoè...". Tôi vui vì được định danh trong lòng khán giả", anh nói.

Nghệ sĩ Thái Sơn (trái) và Cường Cá ở hậu trường phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong phim mới trên VTV, Cường Cá vui vì hội ngộ NSƯT Thái Sơn ở bối cảnh. Tuy nhiên, tuyến nhân vật của anh và Thái Sơn lại chỉ mới chạm trán nhau ở một phân đoạn trong phim.

"Cứ khi tôi vào Thanh Hoá để quay thì anh Sơn về Hà Nội và ngược lại nên hai anh em ít gặp và nói chuyện với nhau. Chắc khi xem lại phim chúng tôi mới biết mình đóng như thế nào thôi...", Cường Cá cho hay.

Khi được hỏi về cát-xê, nam diễn viên sinh năm 1987 cho biết, thu nhập chỉ là một phần trong công việc. Anh quan tâm hơn đến chất lượng vai diễn và sự phát triển bản thân trong từng dự án.

"Điều quan trọng là làm sao để bộ phim đến gần với khán giả hơn. Vai chính diện hay phản diện tôi đều thích. Tôi muốn được đóng các vai hài hoặc vai có tính cách dị dị để được thoả sức sáng tạo", Cường Cá tâm sự.

Ngoài NSƯT Thái Sơn, Cường Cá, phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên như: NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Thanh Bình, Tuấn Tú, Bá Anh, nghệ sĩ Vân Dung, Vĩnh Xương, Thu Quỳnh, Thanh Tú...

Đoạn diễn của Cường Cá trong vai chủ trang trại lợn Hồng Phát ở phim "Có anh, nơi ấy bình yên" (Ảnh: VTV).