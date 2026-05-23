Tây du ký (năm 1986) không chỉ là tác phẩm kinh điển gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả mà còn là bệ phóng đưa tên tuổi nhiều diễn viên thành ngôi sao. Thái Viễn Hàng - người đảm nhận vai Đường Tăng lúc nhỏ - là một trong số đó.

Anh từng được xem là một trong những sao nhí triển vọng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, khác với nhiều đồng nghiệp tiếp tục theo đuổi ánh đèn sân khấu, Thái Viễn Hàng lại lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Anh rời xa giới giải trí để dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh và trở thành doanh nhân thành đạt với khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Thái Viễn Hàng vào vai Đường Tăng nhí trong "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Trong phiên bản Tây du ký phát sóng năm 1986, Thái Viễn Hàng gây ấn tượng khi vào vai cậu bé Đường Tăng hiền lành, ôm cá chép đi phóng sinh. Gương mặt sáng, nụ cười hiền cùng nét diễn tự nhiên của cậu bé 8 tuổi khi ấy nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả.

Dù chỉ xuất hiện trong một phân đoạn ngắn, vai diễn của Thái Viễn Hàng vẫn để lại dấu ấn sâu đậm. Sau thành công của bộ phim, anh trở thành gương mặt sao nhí nổi tiếng tại Trung Quốc và nhận được hàng loạt lời mời đóng phim.

Những năm sau đó, Thái Viễn Hàng tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như The Last Emperor (Hoàng đế cuối cùng), Uyển Quân, Chuyện lưới tình hay Gia đình Tiểu Sướng. Không chỉ đóng phim, anh còn tham gia dẫn chương trình thiếu nhi và được đánh giá là gương mặt triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ.

Với nền tảng nghệ thuật từ sớm cùng ngoại hình sáng sân khấu, nhiều người tin rằng Thái Viễn Hàng sẽ tiếp tục theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp. Anh từng thi đỗ vào Học viện Sân khấu Trung ương - một trong những trường đào tạo nghệ thuật danh giá nhất Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, nam diễn viên lại khiến nhiều người bất ngờ khi không lựa chọn tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, anh quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh.

Thái Viễn Hàng trưởng thành điển trai và thành đạt trong sự nghiệp kinh doanh (Ảnh: Sina).

Trong các cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Thái Viễn Hàng cho biết anh từng rất yêu thích ánh đèn sân khấu nhưng dần nhận ra bản thân phù hợp với môi trường kinh doanh hơn. Theo nam diễn viên, nghệ thuật mang lại hào quang, nhưng thương trường mới là nơi giúp anh tìm thấy cảm giác thử thách và giá trị thực sự.

Dưới sự định hướng của gia đình, Thái Viễn Hàng bắt đầu tìm hiểu lĩnh vực kinh tế và nhanh chóng thể hiện khả năng nhạy bén. Nhờ tư duy linh hoạt cùng khả năng quản lý tốt, anh dần xây dựng được sự nghiệp ổn định và trở thành lãnh đạo của một tập đoàn lớn tại Trung Quốc.

Theo truyền thông Hoa ngữ, tài sản của Thái Viễn Hàng hiện ước tính vượt 100 triệu NDT (hơn 387 tỷ đồng). Anh được xem là một trong những sao nhí thành công nhất sau khi rời làng giải trí.

Không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, Thái Viễn Hàng có cuộc sống kín tiếng hơn trước. Dẫu vậy, mỗi lần xuất hiện trên truyền thông, anh vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng nhờ ký ức gắn liền với hình ảnh “Đường Tăng nhí” năm nào.

Thái Viễn Hàng có tổ ấm hạnh phúc bên vợ và con trai (Ảnh: Sohu).

Không chỉ có sự nghiệp thành công, Thái Viễn Hàng còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ diễn viên Tôn Tây. Cô nổi tiếng với vai Thôi Cẩn Tịch trong bộ phim cung đấu đình đám Chân Hoàn Truyện.

Năm 2013, Thái Viễn Hàng từng gây chú ý khi thực hiện màn cầu hôn lãng mạn dành cho Tôn Tây. Đám cưới của cặp đôi nhanh chóng trở thành chủ đề được truyền thông Trung Quốc quan tâm bởi sự ngọt ngào và kín đáo.

Sau khi kết hôn, cả hai duy trì cuộc sống hạnh phúc, tránh xa những ồn ào của giới giải trí. Năm 2017, gia đình nhỏ chào đón con trai đầu lòng. Sự xuất hiện của em bé giúp tổ ấm của cặp đôi thêm viên mãn.

Trên các trang cá nhân, Tôn Tây thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và con trai. Cặp đôi được nhận xét có cuộc sống giản dị dù sở hữu khối tài sản đáng kể. Những chuyến du lịch, buổi dạo phố hay các dịp kỷ niệm gia đình của họ luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, Thái Viễn Hàng đôi lúc vẫn tham gia một số chương trình truyền hình hoặc sự kiện liên quan tới Tây du ký. Mỗi lần xuất hiện, anh đều khiến khán giả thích thú khi nhắc lại những kỷ niệm thời còn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Gần 40 năm sau ngày bộ phim phát sóng, hình ảnh cậu bé Đường Tăng năm nào giờ đã trở thành doanh nhân thành đạt với cuộc sống giàu có và gia đình viên mãn. Cuộc đời của Thái Viễn Hàng được xem là một trong những cú rẽ hiếm hoi và thành công của các sao nhí nổi tiếng Trung Quốc.