Ba “Đường Tăng” của Tây du ký: Người thừa kế tỷ USD, người vật vã mưu sinh

Ra mắt năm 1986 dưới bàn tay của cố đạo diễn Dương Khiết, Tây du ký nhanh chóng trở thành tượng đài của truyền hình Hoa ngữ. Hình ảnh 4 thầy trò Đường Tăng vượt qua “81 kiếp nạn” để thỉnh kinh không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng thông điệp sâu sắc về ý chí và niềm tin.

Trong đó, nhân vật Đường Tăng - vị sư phụ hiền lành, kiên định - giữ vai trò trung tâm, dẫn dắt cả hành trình. Điều đặc biệt là vai diễn này không do 1 mà tới 3 diễn viên đảm nhận, gồm Uông Việt, Từ Thiếu Hoa và Trì Trọng Thụy.

Uông Việt - “Đường Tăng đầu tiên” và lựa chọn rẽ hướng

Uông Việt (SN 1955) là diễn viên đầu tiên đảm nhận vai Đường Tăng trong bộ phim kinh điển Tây du ký do cố đạo diễn Dương Khiết thực hiện.

Năm 1982, trong quá trình tuyển chọn diễn viên, đạo diễn Dương Khiết phát hiện Uông Việt tại trường học và nhanh chóng bị thuyết phục bởi ngoại hình sáng, phong thái điềm đạm của ông. Bà nhận xét nam diễn viên có vẻ ngoài tuấn tú nhưng không ủy mị, rất phù hợp với hình tượng Đường Tăng.

Để nhập vai tốt hơn, Uông Việt được yêu cầu lên chùa sinh hoạt một thời gian. Ông lập tức cạo đầu, khoác tăng y và duy trì nếp sống của một nhà sư. Sự nghiêm túc này giúp ông xây dựng hình ảnh Đường Tăng chỉn chu, được đánh giá cao về cả ngoại hình lẫn diễn xuất.

Trong phiên bản phát sóng năm 1986, Uông Việt xuất hiện trong 4 tập phim, bao gồm cả tập quay thử. Dù thời lượng không dài, hình tượng Đường Tăng do ông thể hiện vẫn để lại ấn tượng tốt với khán giả.

Tuy nhiên, khi bộ phim đang trong quá trình sản xuất, Uông Việt bất ngờ rời đoàn. Lý giải quyết định này, ông cho biết mong muốn theo đuổi con đường điện ảnh chuyên nghiệp thay vì gắn bó với truyền hình. Việc chia tay sớm khiến đạo diễn Dương Khiết không khỏi tiếc nuối.

Sau khi rời Tây du ký, Uông Việt trở lại thành phố và tham gia nhiều dự án khác. Dù có thêm cơ hội thể hiện năng lực diễn xuất, các vai diễn điện ảnh của ông không tạo được dấu ấn mạnh. Trong mắt công chúng, Đường Tăng vẫn là vai diễn tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Từ năm 2004, Uông Việt chính thức rời xa màn ảnh, chuyển hướng sang công tác giảng dạy. Ông trở thành giảng viên, sau đó được phong hàm giáo sư, phó giáo sư tại khoa Đạo diễn của Học viện Sân khấu Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông còn tham gia viết kịch bản cho một số bộ phim truyền hình.

Chia sẻ về công việc, Uông Việt từng ví nghề diễn với hành trình thỉnh kinh: “Diễn kịch cũng giống như đi thỉnh kinh, đều phải trải qua 81 kiếp nạn”. Quan điểm này thường được ông sử dụng để truyền đạt kinh nghiệm cho học trò.

Về đời tư, nam nghệ sĩ sống kín tiếng. Ông kết hôn với ca sĩ Bạch Lộ và hiếm khi chia sẻ chuyện gia đình trước truyền thông. Những năm gần đây, Uông Việt chủ yếu xuất hiện trong các sự kiện giao lưu hoặc chương trình kỷ niệm liên quan đến Tây du ký.

Năm 2020, ông tái xuất màn ảnh với bộ phim Miser (Tham Tiền), hợp tác cùng các bạn diễn cũ như Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa và Lưu Đại Cương. Tuy nhiên, tác phẩm không nhận được nhiều phản hồi tích cực và không tạo được sức hút lớn.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 70, Uông Việt đã nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống bình lặng. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, ông vẫn được khán giả nhớ đến như “Đường Tăng đầu tiên” của màn ảnh Hoa ngữ.

Từ Thiếu Hoa - “Đường Tăng điển trai nhất” và cuộc sống nhiều thăng trầm

Sau Uông Việt, vai Đường Tăng được giao cho Từ Thiếu Hoa. Sở hữu ngoại hình thư sinh, gương mặt sáng và phong thái điềm đạm, Từ Thiếu Hoa nhanh chóng ghi dấu ấn với khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng ông là phiên bản Đường Tam Tạng điển trai nhất trong 3 diễn viên đảm nhận vai này, đồng thời cũng là người nhận được nhiều thiện cảm từ người xem.

Từ Thiếu Hoa từng được cố đạo diễn Dương Khiết nhắm cho vai Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, thậm chí từng được cân nhắc cho vai Bạch Long Mã trong Tây du ký. Tuy nhiên, sau khi Uông Việt rời đoàn phim, ông được lựa chọn thay thế cho vai Đường Tăng.

Để phù hợp với tạo hình nhân vật, Từ Thiếu Hoa phải tăng cân cấp tốc do thể trạng ban đầu khá gầy. Trong vòng một tháng, ông tăng khoảng 20kg để đạt được diện mạo như yêu cầu của đoàn phim.

Trong Tây du ký phiên bản 1986, Từ Thiếu Hoa xuất hiện trong 8 tập phim. Tuy nhiên, đến năm 1985, khi quá trình ghi hình vẫn đang tiếp diễn, ông quyết định rời đoàn để tiếp tục việc học đại học. Sau này, khi đạo diễn Dương Khiết thực hiện phần 2 của bộ phim vào năm 1998, ông trở lại đảm nhận vai Đường Tăng trong một số tập đầu.

Bên cạnh lý do học tập, truyền thông Trung Quốc cho rằng vấn đề cát-xê cũng là một trong những nguyên nhân khiến Từ Thiếu Hoa rút lui. Sau khi ông rời đi, vai Đường Tăng được giao lại cho Trì Trọng Thụy.

Do những khúc mắc trong quá khứ, Từ Thiếu Hoa từng không giữ liên lạc với đoàn phim và vắng mặt trong nhiều cuộc hội ngộ. Phải đến năm 2018, sau khi đạo diễn Dương Khiết qua đời, ông mới tái hợp với các đồng nghiệp, chủ động trò chuyện và hóa giải những hiểu lầm kéo dài nhiều năm.

Ngoài Tây du ký, Từ Thiếu Hoa còn tham gia một số tác phẩm như Đường Huyền Trang, Tam quốc diễn nghĩa hay Bố y Khổng Tử. Tuy nhiên, giống như nhiều diễn viên gắn với vai diễn kinh điển, ông không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Đường Tăng trong sự nghiệp.

Ở tuổi xế chiều, Từ Thiếu Hoa vẫn phải đi diễn hội chợ, đám cưới, sự kiện nhỏ để lo cho gia đình

Dù không nổi bật về mặt danh tiếng sau này, Từ Thiếu Hoa lại sở hữu nền tảng học vấn đáng chú ý. Ông có 2 bằng đại học, từng giữ vị trí phó viện trưởng kiêm giám đốc nghệ thuật tại Viện Kịch nói Sơn Đông. Năm 1988, ông được trao danh hiệu diễn viên hạng nhất quốc gia Trung Quốc.

Những năm gần đây, cuộc sống của nam nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Ông quay trở lại biểu diễn, chủ yếu bằng cách tái hiện hình ảnh Đường Tăng và trình bày ca khúc Nữ nhi tình - bản nhạc gắn liền với bộ phim. Ở tuổi xế chiều, ông thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện nhỏ, hội chợ hoặc đám cưới để kiếm thêm thu nhập.

Hình ảnh một “Đường Tăng” từng được yêu mến nay đi hát tại các sân khấu bình dân khiến không ít khán giả chạnh lòng. Ngoại hình thư sinh ngày nào cũng dần thay đổi theo thời gian và tuổi tác.

Về đời tư, Từ Thiếu Hoa kết hôn với đạo diễn kịch Dương Côn - bạn học đại học của ông - vào năm 1983. Hai người có một con gái và duy trì cuộc sống gia đình kín tiếng.

Dù trải qua nhiều thăng trầm, Từ Thiếu Hoa giữ quan điểm sống bình thản. Ông từng chia sẻ: “Cuộc đời có thành công và thất bại. Nếu chỉ có thành công mà không có thất bại thì sẽ thiếu đi ý nghĩa. Điều quan trọng là nỗ lực vượt qua mọi thử thách”.

Ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ lựa chọn tiếp tục lao động nghệ thuật theo cách riêng, chấp nhận thực tế và giữ tinh thần lạc quan trước những biến động của cuộc sống.

Trì Trọng Thụy - “Đường Tăng” có cuộc sống giàu có và kín tiếng

Trái ngược hoàn toàn với 2 đồng nghiệp, Trì Trọng Thụy - người đảm nhận vai Đường Tăng lâu nhất - lại có cuộc sống sung túc. Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh kịch tại Bắc Kinh, ông theo học Học viện Sân khấu Thượng Hải trước khi bước chân vào làng giải trí.

Năm 1984, ông được lựa chọn đảm nhận vai Đường Tăng trong bộ phim kinh điển Tây du ký và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trong 3 diễn viên từng hóa thân vào nhân vật này, Trì Trọng Thụy được xem là người góp phần định hình hình ảnh Đường Tăng quen thuộc trong lòng khán giả.

Dù đạt được thành công từ rất sớm, Trì Trọng Thụy không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất lâu dài. Sau khi kết hôn với nữ doanh nhân Trần Lệ Hoa vào năm 1990, ông quyết định rút lui khỏi làng giải trí để chuyển hướng sang kinh doanh, đồng thời trở thành cộng sự thân cận của vợ.

Cuộc hôn nhân của hai người từng gây nhiều chú ý khi Trì Trọng Thụy kém vợ 11 tuổi. Trong thời gian dài, ông không tránh khỏi những lời bàn tán xoay quanh việc “dựa vào gia thế” của vợ. Tuy nhiên, theo thời gian, mối quan hệ của họ được nhìn nhận tích cực hơn khi cả hai duy trì cuộc sống hôn nhân bền chặt và kín tiếng.

Trần Lệ Hoa được truyền thông Trung Quốc gọi là “nữ vương bất động sản”, là một trong những nữ doanh nhân giàu có hàng đầu. Theo công bố của tạp chí New Fortune năm 2025, bà nằm trong danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản ước tính gần 7 tỷ USD, chủ yếu đến từ lĩnh vực bất động sản và nội thất gỗ cao cấp.

Đầu tháng 4 này, bà Trần Lệ Hoa qua đời do tuổi cao và bệnh nặng. Theo thông tin được công bố, phần lớn tài sản của nữ doanh nhân được để lại cho chồng, trong đó có nhiều tài sản giá trị như bảo tàng gỗ đàn hương - công trình mà Trì Trọng Thụy đã dành nhiều năm quản lý và phát triển.

Dù không có con chung, cuộc hôn nhân kéo dài gần 40 năm của Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa được đánh giá là bền vững. Những năm cuối đời, nữ doanh nhân dần chuyển giao hoạt động kinh doanh cho con cháu để dành thời gian nghỉ ngơi và ở bên chồng.

Hiện tại, Trì Trọng Thụy hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ông thỉnh thoảng tham gia các chương trình giải trí nhỏ hoặc livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng. Dù đã rời xa nghệ thuật, hình ảnh Đường Tăng do ông thể hiện vẫn được nhiều khán giả nhớ đến.

Chia sẻ về cuộc sống và những định kiến từng gặp phải, nam nghệ sĩ cho biết ông không muốn bị gắn mác “ăn bám”. “Tôi sẽ hành động để chứng minh mọi thứ không phải như vậy. Ai rồi cũng già đi, và khi rời khỏi cuộc sống này, tôi sẽ để lại tất cả cho xã hội”, ông nói.

Từ một diễn viên nổi tiếng, Trì Trọng Thụy lựa chọn rẽ hướng sang kinh doanh và có cuộc sống sung túc. Con đường của ông được xem là khác biệt hoàn toàn so với 2 “Đường Tăng” còn lại, đồng thời phản ánh những lựa chọn riêng trong hành trình cuộc đời mỗi người.

Kết: Sau gần 40 năm kể từ khi Tây du ký lên sóng, 3 diễn viên từng hóa thân thành Đường Tăng đã có những ngã rẽ hoàn toàn khác biệt. Người trở thành giảng viên, sống kín tiếng; người chật vật mưu sinh bằng hình ảnh cũ; người lại bước sang lĩnh vực kinh doanh và sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Sự khác biệt ấy phản ánh rõ thực tế khắc nghiệt của ngành giải trí. Theo đó, một vai diễn có thể đưa nghệ sĩ lên đỉnh cao nhưng không đảm bảo thành công lâu dài. Đồng thời, số phận của 3 nam nghệ sĩ cũng là minh chứng cho việc mỗi lựa chọn trong cuộc đời đều dẫn đến những kết quả khác nhau.

Dù cuộc sống mỗi người một khác, điểm chung của họ vẫn là dấu ấn sâu đậm với nhân vật Đường Tăng - hình tượng đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Với công chúng, họ không chỉ là diễn viên mà còn là biểu tượng gắn liền với một thời kỳ rực rỡ của truyền hình Hoa ngữ.