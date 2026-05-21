Rapper Pháo bất ngờ thi hoa hậu ở tuổi 23

Mới đây, ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) gây chú ý khi công bố rapper Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, SN 2003) ghi danh tại cuộc thi năm nay. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ cũng xác nhận lại quyết định dự thi nhan sắc của mình.

Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi trước nay, Pháo chủ yếu hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực âm nhạc. Cô hiện cũng là một trong những rapper Gen Z nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả trẻ.

Chia sẻ về quyết định tham gia đấu trường nhan sắc, Pháo cho biết: “Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để sau này không phải tiếc nuối hay tự hỏi vì sao mình không thử sớm hơn.

Tôi may mắn được vào nghề từ sớm và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, song song với điều đó, tôi cũng từng có khoảng thời gian tự ti về ngoại hình cũng như những giới hạn của bản thân. Thay vì để những điều ấy cản bước, tôi chọn cách không ngừng thay đổi, học hỏi và phát triển để chứng minh năng lực bằng công việc và kết quả thực tế.

Vì vậy, đừng ngại những lời đánh giá hay hoài nghi. Hãy biến tất cả thành động lực để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Khi đủ nỗ lực và đủ bản lĩnh, bạn hoàn toàn xứng đáng với những cơ hội tốt đẹp dành cho mình”.

Trong hồ sơ đăng ký dự thi, ban tổ chức cũng nhắc lại nhiều dấu ấn nổi bật của Pháo trong hoạt động nghệ thuật. Nữ rapper từng gây chú ý với vai trò á quân King of rap, sở hữu nhiều bản hit đình đám và hợp tác với rapper quốc tế Tyga.

Ngoài âm nhạc, cô còn tham gia nhiều chương trình, lễ hội lớn trong và ngoài nước, đồng thời lấn sân điện ảnh với vai nữ chính trong phim Thỏ ơi đạt doanh thu ấn tượng.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, một số khán giả cũng cho rằng sự xuất hiện của Pháo tại Miss Grand Vietnam chủ yếu nhằm tạo hiệu ứng truyền thông. Không ít ý kiến nhận xét phong cách cá tính, gai góc của nữ rapper chưa thực sự phù hợp với hình mẫu hoa hậu truyền thống.

Đáng chú ý, trong bài giới thiệu thí sinh, ban tổ chức không đề cập đến chiều cao của nữ rapper, làm dấy lên sự tò mò từ công chúng.

Pháo được khán giả biết đến từ năm 2018 sau khi tham gia King of rap. Sau chương trình, cô trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều sân khấu âm nhạc, liên tục kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ và sở hữu loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích. Pháo được xem là một trong những nữ rapper Gen Z nổi bật với phong cách cá tính, nổi loạn.

Nữ rapper từng gây sốc khi xuất hiện với mái tóc đầu đinh trong chương trình Sao nhập ngũ 2024. Đến năm 2025, cô tiếp tục nhận được sự quan tâm khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Tại đây, Pháo cho thấy sự biến hóa đa dạng cả về hình ảnh lẫn âm nhạc qua nhiều tiết mục như Đi về, Quả chín quá, Duyên…

Sau chương trình, tên tuổi của Pháo ngày càng phủ sóng mạnh mẽ. Cô trở thành gương mặt trẻ đắt show, xuất hiện dày đặc tại nhiều sự kiện giải trí và âm nhạc.

Dịp Tết 2026, Pháo tiếp tục gây bất ngờ khi đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh Thỏ ơi do Trấn Thành làm đạo diễn. Đây cũng là lần đầu tiên cô lấn sân sang điện ảnh. Bộ phim nhận được phản hồi tích cực cùng doanh thu ấn tượng, giúp tên tuổi Pháo càng được chú ý hơn.

Hiện tại, nữ rapper theo đuổi hình tượng cá tính nhưng mềm mại, gợi cảm hơn trước. Cô thường diện các thiết kế ôm sát, khoe đường cong quyến rũ và được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ mũi vào tháng 2/2025.

Dù mang hình ảnh nổi loạn trên sân khấu, ngoài đời Pháo cho biết cô sống gần gũi với gia đình. Nữ rapper từng gây chú ý khi tiết lộ đã sở hữu nhà riêng tại Hà Nội, Tuyên Quang và TPHCM ở tuổi 22.

"Tôi may mắn khi nhận được sự yêu thương và ủng hộ của khán giả. Tôi không khoe nhưng cũng không giấu rằng ở Tuyên Quang, Hà Nội và TPHCM, tôi đều có một nơi để về", cô chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Tuy nhiên, nữ rapper thừa nhận bản thân không giỏi quản lý tài chính nên toàn bộ thu nhập hiện do mẹ giữ. “Tôi đưa hết tiền cho mẹ quản lý vì không có khả năng giữ tiền. Mỗi lần cần chi một khoản lớn, tôi đều phải báo với mẹ cần bao nhiêu tiền, dùng vào việc gì và bao lâu có thể hoàn vốn”, cô nói.