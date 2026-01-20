Cuộc cạnh tranh “ngầm” giữa Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Hai mỹ nhân đình đám luôn bị so kè

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều là những nữ diễn viên hàng đầu của thế hệ 8X, sở hữu nhiều tác phẩm gây tiếng vang và từng cạnh tranh quyết liệt danh hiệu “nữ hoàng rating (tỷ suất người xem)”.

Lượng người hâm mộ của cả hai cũng thuộc hàng “khủng” tại Trung Quốc. Dương Mịch hiện có hơn 100 triệu người theo dõi trên Weibo, trong khi Triệu Lệ Dĩnh cũng sở hữu khoảng 90 triệu người hâm mộ.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch thường xuyên bị người hâm mộ đặt lên bàn cân so sánh (Ảnh: Sina).

So với Dương Mịch, con đường sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá gian nan hơn. Xuất thân từ vùng nông thôn nghèo, cô từng nhiều lần bị mỉa mai về ngoại hình và phong cách chưa đủ “thời thượng”. Tuy nhiên, vượt qua những định kiến, Triệu Lệ Dĩnh dần vươn lên trở thành minh tinh hạng A của làng giải trí Hoa ngữ.

Theo NetEase, sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Triệu Lệ Dĩnh sở hữu khối tài sản đáng kể. Thu nhập trung bình mỗi năm của nữ diễn viên được ước tính khoảng 100 triệu NDT (khoảng 377 tỷ đồng). Cát-xê cho mỗi bộ phim truyền hình của cô dao động quanh mức 30 triệu NDT ( hơn 113 tỷ đồng). Từ năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh từng xếp thứ 4 trong danh sách sao gốc Hoa kiếm tiền nhiều nhất do Forbes bình chọn.

Những năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét có phần “nhỉnh” hơn Dương Mịch về diễn xuất. Nữ diễn viên chủ động rời xa các vai ngôn tình quen thuộc, thử sức với những nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Triệu Lệ Dĩnh vượt qua khó khăn trong sự nghiệp để trở thành ngôi sao hạng A (Ảnh: Sina).

Các dự án như Gió thổi Bán Hạ hay Hạnh phúc tới vạn gia đều nhận được phản hồi tích cực từ khán giả và giới chuyên môn. Cô cũng liên tiếp giành giải Diễn viên xuất sắc tại các giải thưởng điện ảnh của Trung Quốc, ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của mỹ nhân họ Triệu trong việc trau dồi diễn xuất.

Năm 2025, Sina đánh giá Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên bứt phá mạnh mẽ và thực lực nhất trong dàn nghệ sĩ 8X, cùng lứa với Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi và Angelababy.

Ở chiều ngược lại, Dương Mịch được cho là vẫn chưa thực sự thoát khỏi “vùng an toàn”. Trong nhiều năm, cô chủ yếu góp mặt trong các dự án ngôn tình hoặc cổ trang như Người đàm phán, Phù Dao hoàng hậu, Bạo phong nhãn, Hộc Châu phu nhân, Định luật tình yêu 80/20.

Năm 2022, Hộc Châu phu nhân gây tranh cãi khi Dương Mịch vào vai thiếu nữ 15 tuổi. Trong khi đó, Định luật tình yêu 80/20 chỉ đạt 5,8/10 điểm trên Douban, nhận nhiều ý kiến chê bai về diễn xuất cũng như “phản ứng hóa học” giữa cô và bạn diễn kém tuổi Hứa Khải. Không ít ý kiến cho rằng Dương Mịch sa sút phong độ vì chạy theo số lượng dự án thay vì chất lượng.

Dương Mịch là một trong những ngôi sao có lượng người hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc (Ảnh: Weibo).

Dù vậy, Dương Mịch vẫn là cái tên đáng gờm của làng giải trí Hoa ngữ. Bắt đầu sự nghiệp từ khi còn là diễn viên nhí, hiện cô vừa là diễn viên, vừa là bà chủ của nhiều công ty giải trí.

Khối tài sản của Dương Mịch được ước tính khoảng 4,5 tỷ NDT (gần 17.000 tỷ đồng). Cô cũng nằm trong top 4 diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất Trung Quốc, trong khi Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thực sự tạo dấu ấn ở mảng điện ảnh.

Cuộc chiến rating bất ngờ được khơi lại

Năm 2025, bộ phim Sinh vạn vật do Dương Mịch, Âu Hào, Nghê Đại Hồng, Tần Hải Lộ đóng chính được đánh giá cao cả về nội dung lẫn diễn xuất. Khi phát sóng, phim đạt tỷ suất người xem trung bình 2,388%, trong đó tập cao nhất chạm mốc 4,3535%.

Với bối cảnh lịch sử và thông điệp nhân văn, Sinh vạn vật khẳng định vị thế của dòng phim chính kịch trong lòng khán giả. Với Dương Mịch, sự thành công của Sinh vạn vật đưa cô trở lại đường đua với các đồng nghiệp và thể hiện sự bứt phá trong sự nghiệp.

Tối 17/1, đài CCTV-6 bất ngờ phát sóng lại bộ phim điện ảnh Tôi là nhân chứng (2015) do Dương Mịch đóng chính. Sau 10 năm, tác phẩm vẫn chứng minh sức hút mạnh mẽ khi đạt tỷ suất người xem 2,1293%, phá kỷ lục cũ của chính bộ phim và vươn lên vị trí dẫn đầu toàn quốc, vượt qua nhiều kênh và phim mới cùng thời điểm.

Dương Mịch trong phim "Tôi là nhân chứng" (Ảnh: Sina).

Thành tích này khiến cộng đồng mạng trầm trồ trước sức hút bền bỉ của Dương Mịch. Cùng thời điểm, bộ phim truyền hình Tiểu thành đại sự (hay Chuyện lớn nơi thành phố nhỏ) với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh cũng lên sóng.

Tuy nhiên, trái với dự đoán ban đầu, Tiểu thành đại sự lại không đạt được thành công như mong đợi. Tỷ suất người xem chỉ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, thậm chí có nguy cơ bị các phim chiếu mạng kinh phí thấp vượt mặt. Độ nóng trên nền tảng phát sóng cũng khá thấp.

Đáng chú ý, dù được phát sóng trong khung giờ vàng, tỷ suất người xem của phim vẫn giảm liên tiếp trong 4 ngày. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng trở thành tâm điểm tranh luận.

Triệu Lệ Dĩnh trong "Tiểu thành đại sự" (Ảnh: Sina).

Trong phim, cô vào vai một trí thức tinh hoa, từng du học nước ngoài, nói tiếng Pháp lưu loát. Dù được đánh giá là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cách nhả chữ và biểu đạt cảm xúc của Triệu Lệ Dĩnh lại bị nhận xét thiếu tự nhiên, đôi lúc gồng gượng, chưa hài hòa với lối diễn của các bạn diễn cùng lứa trong phim.

Theo Sina, giữa Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đang xuất hiện sự đảo chiều đáng chú ý. Nếu như vài năm trước Triệu Lệ Dĩnh là người bứt phá mạnh mẽ trên đường đua truyền hình khi dám thử sức trong những vai diễn khó, thì ở thời điểm hiện tại, Dương Mịch đang cho thấy dấu hiệu trở lại nhờ việc điều chỉnh chiến lược lựa chọn kịch bản và nhân vật, từng bước lấy lại vị thế của mình.