Cục Điện ảnh xử lý hai công ty phát hành phim có “đường lưỡi bò”

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã có văn bản gửi 2 công ty phát hành bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" tại Việt Nam là Tencent Holdings Limited và Image Future Investment (HK) Limited (Trung Quốc), về việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam khi phổ biến phim trên không gian mạng.

Theo Cục Điện ảnh, việc làm này nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về hoạt động phát hành và phổ biến phim.

Các tổ chức phổ biến phim trực tuyến tại Việt Nam phải được công nhận đủ điều kiện phân loại phim hoặc được cấp giấy phép phân loại phim, quyết định phát sóng theo quy định của Luật Điện ảnh 2022.

Hình ảnh bản đồ chứa "đường lưỡi bò" xuất hiện ở tập 16 của bộ phim vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam khiến khán giả bức xúc (Ảnh: Chụp màn hình).

Đến sáng 5/10, Cục Điện ảnh cho biết vẫn chưa nhận được hồ sơ đăng ký hay đề nghị cấp phép từ Tencent Holdings hoặc các đơn vị liên kết (bao gồm Image Future Investment (HK) Limited).

“Để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về điện ảnh tại Việt Nam, Cục Điện ảnh đề nghị Công ty Tencent Holdings Limited, Công ty Image Future Investment (HK) Limited: Tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam cho đến khi được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng”, thông báo trên cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Trong văn bản gửi đi, Cục Điện ảnh đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp báo cáo về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, quan hệ pháp lý giữa Tencent và Image Future, cũng như kế hoạch cụ thể về việc xin công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam.

Hai công ty này được yêu cầu báo cáo, giải trình chi tiết và xác nhận việc tạm dừng phổ biến phim tại Việt Nam trước 12h ngày 6/10.

Phim "Hãy để tôi tỏa sáng" đã bị gỡ khỏi hàng loạt nền tảng Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Phim Hãy để tôi tỏa sáng (do Trung Quốc sản xuất) gây bức xúc trong dư luận Việt Nam những ngày qua khi xuất hiện hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào sáng 3/10, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết, Cục đã nắm được vụ việc và ban hành công văn yêu cầu các bên liên quan báo cáo, giải trình việc ban hành, phổ biến bộ phim nêu trên.

“Sau khi các đơn vị gửi báo cáo, Cục sẽ xem xét và xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Cường nhấn mạnh.

Đến 16h40 ngày 3/10, Cục Điện ảnh cho biết đã tiếp nhận báo cáo và bản giải trình từ 4 công ty liên quan.

Theo thông tin từ các đơn vị này, bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng hiện đã bị gỡ bỏ hoàn toàn khỏi các nền tảng chiếu phim trực tuyến trong nước.

Cùng ngày, nền tảng FPT Play cũng thông báo đã xóa vĩnh viễn toàn bộ nội dung phim khỏi hệ thống, dù tập 16 - nơi xuất hiện hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” vi phạm chủ quyền quốc gia - chưa kịp lên sóng.

Phim được phát hành song song với Trung Quốc, các đơn vị phát hành trong nước nhận dữ liệu theo từng tập.

FPT Play cho biết, Hãy để tôi tỏa sáng đang được phát tới tập 15. Trong quá trình kiểm duyệt các tập phim phát song song sắp lên sóng, phát hiện tập 16 có chứa hình ảnh, thông tin không phù hợp với quy định (nghi vấn liên quan đến “đường lưỡi bò”) nên đã ngay lập tức tiêu hủy toàn bộ nội dung này khỏi hệ thống dù chưa lên sóng tập phim này.

"Chúng tôi luôn đặt trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam và tôn trọng chủ quyền quốc gia lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết đảm bảo các nội dung được kiểm duyệt chặt chẽ, để mang đến cho khán giả những trải nghiệm giải trí an toàn, đúng quy định và ý nghĩa", FPT Play nhấn mạnh trong thông báo.

Cục Điện ảnh khẳng định việc tuân thủ pháp luật Việt Nam là điều kiện tiên quyết để bảo đảm môi trường phát hành và phổ biến phim lành mạnh, đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ chủ quyền quốc gia trước những nội dung sai lệch, vi phạm.

Phía Cục Điện ảnh cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và tiến hành các bước xử lý theo đúng quy định pháp luật.