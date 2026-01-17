Cục Điện ảnh chiếu miễn phí nhiều phim hay mừng Đại hội Đảng

Thông qua các tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn có chất lượng nghệ thuật cao, nội dung nhân văn và tính giải trí lành mạnh, tuần phim (do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp các hãng phim, công ty sản xuất phim cùng tổ chức) góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, phản ánh sinh động đời sống xã hội, lịch sử và truyền thống dân tộc; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi hướng tới các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Lễ khai mạc được tổ chức tối 17/1 tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh.

Bộ phim tài liệu Người giữ hồn di sản và phim truyện Thanh âm vượt đại dương là 2 bộ phim được chọn chiếu khai mạc.

Điểm nhấn nổi bật của tuần phim năm nay tại Bắc Ninh là hình thức tổ chức theo phương thức mới, trong đó các bộ phim được lựa chọn chiếu phục vụ nhân dân là những phim đạt giải thưởng Bông sen vàng, Bông sen bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 có sức lan tỏa xã hội rộng rãi, được khán giả đón nhận, đạt doanh thu tốt, đồng thời bảo đảm chất lượng nghệ thuật và giá trị tư tưởng.

Bộ phim "Tử chiến trên không" giành Bông sen bạc tại LHP Việt Nam lần thứ 24 được chọn chiếu miễn phí trong tuần phim mừng Đại hội Đảng (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp).

Thông qua việc đưa những tác phẩm điện ảnh hấp dẫn, gần gũi với công chúng đến phục vụ miễn phí cho nhân dân.

Tuần phim không chỉ nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính trị mà còn góp phần đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với đời sống xã hội, nhất là ở cơ sở.

Chương trình phim chiếu trong tuần phim tại Bắc Ninh bao gồm các phim truyện: Thanh âm vượt đại dương, Tử chiến trên không, Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối; phim tài liệu: Người giữ hồn di sản, Đảng cộng sản Việt Nam - vì dân tộc Việt Nam: Tư duy mới, cách làm đột phá.

Các phim hoạt hình: Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Chuyện ông Gióng, Bạch Đằng nổi sóng, Phật Hoàng.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim tại tỉnh Bắc Ninh với danh sách phim được tuyển chọn riêng cho tuần phim, Cục Điện ảnh phối hợp với các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cùng hệ thống Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa... các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến một số bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước theo danh sách riêng, phục vụ nhân dân trên phạm vi cả nước, chủ yếu thông qua hình thức chiếu phim lưu động.