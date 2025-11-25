Con trai Trọng Tấn không áp lực khi có bố là nghệ sĩ nổi tiếng

Trọng Tấn là giọng ca nổi bật trong làng nhạc đỏ Việt Nam. Ngoài sự nghiệp thành công, anh còn có một gia đình viên mãn.

Đặc biệt, Trọng Tấn có hai người con giỏi giang, đều có năng khiếu âm nhạc, trong đó con trai Vũ Tấn Đạt đang nhận được nhiều sự chú ý. Những đoạn clip hát cùng con trai được Trọng Tấn đăng tải có hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Con trai Trọng Tấn (trái) sở hữu vẻ ngoài điển trai, giọng hát nội lực (Ảnh: VTV)

Tấn Đạt sinh năm 2004, sở hữu ngoại hình điển trai, làn da sáng, sống mũi cao cùng phong cách trẻ trung. Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nhưng ban đầu anh không theo học thanh nhạc mà theo học khoa Trống Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đến năm thứ 3, Trọng Tấn tình cờ phát hiện con trai có năng khiếu ca hát và thử cho con luyện thanh.

Ngay sau đó, Tấn Đạt chuyển sang học hệ trung cấp Thanh nhạc tại cùng học viện, bước vào quá trình rèn luyện bài bản dưới sự hướng dẫn trực tiếp của bố. Theo Trọng Tấn, dù mới học chưa đầy một năm, Tấn Đạt đã bộc lộ sự bản lĩnh, tự tin và tố chất làm nghệ sĩ.

Năm 2021, trong chương trình Con đường âm nhạc, Trọng Tấn lần đầu đưa con trai lên sân khấu lớn. Phần biểu diễn ca khúc Áo mùa đông kết hợp giữa bố và con trai để lại ấn tượng với khán giả.

Mới đây, Tấn Đạt gây chú ý khi lọt vào vòng bán kết Tiếng hát Hà Nội 2025. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tấn Đạt cho biết, ban đầu anh định thi dòng nhạc nhẹ nhưng sau đó chuyển sang dòng nhạc thính phòng, phù hợp với chất của mình.

Ca sĩ trẻ lựa chọn ca khúc Sông Đăkrông mùa xuân về - ca khúc gắn liền với tên tuổi của bố mình.

"Khi biết tôi đi thi hát, bố mẹ rất ủng hộ và đầu tư. Bố nói đây là cuộc thi chất lượng, nhiều nghệ sĩ trẻ ở Hà Nội và khắp đất nước đã thành danh nên sẽ là cơ hội để tôi cọ xát với nghề", Tấn Đạt nói.

Tấn Đạt trẻ chia sẻ thêm, ca sĩ Trọng Tấn là một người tâm lý, luôn động viên các con trong cuộc sống: "Bố thường rất nhẹ nhàng, không bao giờ "lên gân lên cốt" nên chúng tôi rất nể phục.

Nhiều người nghĩ bố khó tính nhưng không phải, bố rất thoải mái. Tôi không áp lực khi bố nổi tiếng, sẽ cố gắng phấn đấu để có chỗ đứng riêng, để không bị gọi con trai của Trọng Tấn", Tấn Đạt tâm sự.

Trong khuôn khổ vòng bán kết, mới đây Tấn Đạt cùng các thí sinh Tiếng hát Hà Nội 2025 trải nghiệm văn hóa trên đoàn tàu Hà Nội 5 Cửa Ô, thưởng thức quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm và các nghề truyền thống tại Đền Đô (Bắc Ninh).

Tấn Đạt cho biết, dù kết quả cuộc thi thế nào, anh cũng vui vì mình đã cố gắng hết sức. Sau mỗi phần thi, anh thấy mình trưởng thành và tự tin đứng trên sân khấu hơn.