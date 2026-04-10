Con trai Thành Long: Tài năng lu mờ, bê bối và cái giá của danh tiếng

Mới đây, hình ảnh Phùng Tổ Danh xuất hiện tại một sự kiện ở Singapore nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Ở tuổi 42, nam diễn viên để lộ dấu hiệu tuổi tác với gương mặt có nếp nhăn và đường chân tóc lùi dần.

Theo một số nguồn tin, Phùng Tổ Danh hiện không còn hoạt động nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật. Từ năm 2021, anh chuyển hướng sang kinh doanh với thương hiệu đồ uống riêng, tập trung vào thị trường Hong Kong (Trung Quốc).

Đầu năm nay, với sự hỗ trợ từ cha, anh được bổ nhiệm làm chủ tịch một sự kiện thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao điện tử toàn cầu (GEFestival) tại Los Angeles (Mỹ). Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc cho biết anh đã bí mật kết hôn và có con với người mẫu Diệp Tử Kỳ, kém anh 12 tuổi.

Thông tin về Phùng Tổ Danh nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của dư luận. Một số ý kiến cho rằng thành công của anh phần nào dựa vào danh tiếng của cha, trong khi nhiều người khác bày tỏ sự cảm thông trước áp lực mà anh phải chịu từ khi còn nhỏ.

Sinh năm 1982, Phùng Tổ Danh là con của Thành Long và nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều. Dù lớn lên trong điều kiện vật chất đầy đủ, anh lại thiếu sự gần gũi với cha.

Nam diễn viên từng chia sẻ, trong suốt 6 năm tuổi thơ, anh chỉ gặp cha 6 lần do ông quá bận rộn. Phùng Tổ Danh chủ yếu được nuôi dạy bởi mẹ, người luôn cố gắng bù đắp tình cảm cho con.

Sớm gia nhập làng giải trí, anh có khởi đầu thuận lợi nhờ danh tiếng gia đình. Phùng Tổ Danh tham gia nhiều dự án điện ảnh như Truy ảnh, Hoa Mộc Lan, đồng thời phát hành album và sáng tác nhạc.

Tuy nhiên, cái bóng quá lớn của người cha khiến anh gặp nhiều áp lực và khó tạo dấu ấn riêng. Bản thân anh cũng từng thừa nhận đây là rào cản lớn trong sự nghiệp.

Bước ngoặt tiêu cực xảy ra vào năm 2014, khi Phùng Tổ Danh bị bắt vì sử dụng và tàng trữ ma túy, nhận án phạt 6 tháng tù giam. Sự việc khiến hình ảnh của anh sụp đổ trong mắt công chúng.

Sau khi ra tù, anh sống kín tiếng và rút khỏi các hoạt động giải trí trong thời gian dài. Dù vậy, Phùng Tổ Danh vẫn nuôi tham vọng làm nghệ thuật, thử sức ở vai trò đạo diễn và nhà sản xuất.

Năm 2021, bộ phim Chúng ta đã từng yêu nhau do anh thực hiện gặp nhiều khó khăn khi phát hành, thậm chí suýt bị cấm chiếu. Cuối cùng, tên của anh phải bị gỡ khỏi dự án để phim có thể ra rạp.

Theo truyền thông Trung Quốc, bê bối đời tư khiến Phùng Tổ Danh gần như không còn cơ hội trở lại làng giải trí trong nước, do bị xếp vào nhóm nghệ sĩ có “vết nhơ”.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, anh cho biết vẫn ổn định và chủ yếu làm việc hậu trường, đồng thời phát triển kinh doanh. Đến năm 2023, anh thừa nhận từ bỏ ý định quay lại làng giải trí.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật, Phùng Tổ Danh vẫn có cuộc sống thoải mái nhờ khối tài sản gia đình. Thành Long từng cân nhắc dành phần lớn tài sản cho từ thiện, song sau đó quyết định để lại toàn bộ cho con trai.

Cuối năm 2025, trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Thành Long công khai xin lỗi con trai vì cách dạy dỗ hà khắc trong quá khứ. “Tôi từng quá khắt khe và bỏ bê con cái trong quá khứ. Trước đây tôi dạy nó bằng roi vọt, giờ tôi dạy nó bằng tình thương”, ông chia sẻ.

Hiện tại, nam diễn viên cho biết đang nỗ lực hàn gắn bằng cách dành nhiều thời gian trò chuyện và đi du lịch cùng con. Ở tuổi xế chiều, ông bày tỏ mong muốn trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình: “Nếu muốn làm gì, muốn nói gì, hãy nói ngay. Không ai biết trước tương lai sẽ ra sao”.