Con trai Thái Hòa: Cao 1,8m, đóng phim nhờ đoạn clip tập gym

Con trai của nghệ sĩ Thái Hòa và Cát Phượng - Hồ Thái Thiên Minh (tên thân mật là Bom, SN 2004) - đang nhận được nhiều chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Tử chiến trên không.

Trong phim, Thiên Minh đảm nhận vai một cảnh vệ xuất hiện ở đầu phim, đối đầu trực diện với không tặc và hy sinh khi làm nhiệm vụ. Tuy chỉ góp mặt trong phân đoạn ngắn, anh vẫn gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên.

Thiên Minh sở hữu chiều cao nổi bật, cùng gương mặt sáng (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Ở tuổi 21, Thiên Minh cao 1,8m, thừa hưởng nét đẹp của cả cha lẫn mẹ, thân hình vạm vỡ và phong thái trưởng thành. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Minh chạm ngõ điện ảnh.

Theo chia sẻ của Thái Hòa, vai diễn này đến với con trai hoàn toàn tình cờ. Trong một lần, Thiên Minh gửi cho bố xem đoạn clip tập gym. Thái Hòa mang khoe với ê-kíp, đúng lúc đạo diễn Hàm Trần đang cần một nhân vật có ngoại hình khỏe mạnh.

Sau vài buổi tập cùng cascadeur (diễn viên đóng thế), Thiên Minh được khen bắt nhịp nhanh và lập tức được giao vai.

Thiên Minh hiện sống cùng mẹ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thái Hòa cho biết anh để con hoàn toàn tự lập, không can thiệp vào quá trình diễn xuất.

"Tôi nói rõ với đạo diễn rằng: "Đây là lựa chọn của cậu, cậu phải chịu trách nhiệm". Tôi chỉ đứng ngoài quan sát, còn việc chỉ đạo là của Hàm Trần. Cảm giác khi lần đầu nhìn con trai trên màn ảnh thật khó diễn tả", Thái Hòa chia sẻ.

Sau dự án, Thiên Minh bắt đầu theo học diễn xuất bài bản ở lớp của Kathy Uyên. Điều khiến anh thích thú nhất sau lần thử sức không chỉ là trải nghiệm trên phim trường, mà còn là… cát-xê đầu tiên.

Theo Thái Hòa, Thiên Minh vốn có lối sống lành mạnh, chăm chỉ tập thể thao. Con trai Thái Hòa tự lập về kinh tế, đi làm trợ giảng tiếng Anh để kiếm tiền, thay vì dựa vào bố mẹ nổi tiếng. Anh còn quan tâm đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và thường cùng Thái Hòa trao đổi như những người bạn.

Thái Hòa chia sẻ: "Tôi xem Bom như một người bạn, có thể đi cà phê, đi ăn, thậm chí cùng nhau bàn chuyện đầu tư. Tôi rất yên tâm vì con không chỉ mạnh mẽ bề ngoài mà còn vững vàng trong tâm hồn".

Hình ảnh của Thiên Minh lúc nhỏ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi bố mẹ chia tay, Thiên Minh chủ yếu sống với mẹ. Cát Phượng nhiều lần khen con trai hiểu chuyện, có tính tự lập từ nhỏ. Nữ nghệ sĩ từng cho biết, năm 2022, Thiên Minh tốt nghiệp thủ khoa khối 12 tại một trường quốc tế. Hiện anh theo học ngành Công nghệ thông tin, song vẫn dành thời gian để trau dồi diễn xuất.

Thiên Minh từng để tóc dài lãng tử, có khi nuôi râu, khiến nhiều người nhận xét có nét giống bố. Thậm chí, Cát Phượng từng kể vui rằng nhiều lần hai mẹ con đi cùng nhau, cô bị hiểu lầm là đang sánh đôi với "trai trẻ". Dù đôi lúc không hài lòng với phong cách của Thiên Minh, nữ nghệ sĩ vẫn tôn trọng cá tính riêng của con.

Trong các buổi giao lưu cùng đoàn phim Tử chiến trên không, Thiên Minh xuất hiện giản dị. Dù còn chút rụt rè khi cầm micro, anh vẫn cho thấy sự gần gũi, hòa đồng và được các diễn viên khác nhận xét là dễ mến.