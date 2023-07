Money là ca khúc solo của Lisa, được trình làng từ 2 năm trước và nằm trong album solo đầu tay của Lisa. Tính đến tháng 7, ca khúc này đạt gần 870 triệu lượt nghe và trở thành bài hát có lượt nghe nhiều nhất trên nền tảng nghe nhạc lớn nhất thế giới Spotify.

Lisa vừa được Liên đoàn ngành xuất bản đĩa hát SNEP của Pháp trao danh hiệu nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên đạt chứng nhận Vàng (Ảnh: Instagram).

Money còn vượt qua lượt nghe của How You Like That do nhóm Blackpink thực hiện với hơn 823 triệu lượt nghe. Ca khúc chủ đề của album solo đầu tay của Lisa, Lalisa, cũng ghi nhận hơn 352 triệu lượt nghe trên nền tảng Spotify.

Ngoài ra, theo World Music Awards, ca khúc Money của Lisa đã giành chứng nhận Đĩa đơn Vàng đến từ Liên đoàn ngành xuất bản đĩa hát SNEP của Pháp, với 15 triệu lượt nghe và tải.

Trước đó, Lisa từng có một ca khúc đạt chứng nhận Đĩa đơn Vàng của SNEP, chính là SG mà cô hợp tác với DJ Snake, Megan Thee Stallion và Ozuna. Do vậy, Lisa hiện là nghệ sĩ solo đầu tiên của Hàn Quốc 2 lần được trao chứng nhận Vàng của SNEP.

Album Lalisa được em út nhóm Blackpink phát hành từ năm 2021 và nhanh chóng thu về loạt thành tích ấn tượng, đưa Lisa trở thành nữ nghệ sĩ solo thành công của nhạc trẻ xứ Hàn.

Thành viên của nhóm Blackpink đang nắm trong tay nhiều kỷ lục ấn tượng và hơn 96 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram (Ảnh: YG).

Những kỷ lục mà giọng ca Thái Lan đang nắm giữ chính là Người chiến thắng solo Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) đầu tiên tại giải thưởng MTV Video Music Awards, Người chiến thắng solo Kpop đầu tiên tại giải thưởng MTV Europe Music Awards, Nữ nghệ sĩ solo Kpop đạt 1 tỷ stream (lượt nghe) nhanh nhất trên Spotify, Nữ nghệ sĩ đầu tiên của Kpop có album đầu tay đạt 1 tỷ stream (lượt nghe) trên Spotify.

Cô cũng là nữ nghệ sĩ nhạc trẻ Hàn Quốc có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram với hơn 96,1 triệu lượt người đăng ký theo dõi. Lisa (SN 1997) sinh trưởng trong một gia đình tại Thái Lan nhưng chọn lựa hoạt động, phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc. Người đẹp Thái Lan hiện là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nhạc Blackpink, cô giữ vai trò vũ công và rapper cho nhóm.

Lisa là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu danh tiếng nhờ phong cách thời trang ấn tượng và lượng người hâm mộ đông đảo (Ảnh: Instagram).

Mỹ nhân sinh năm 1997 nhiều lần lọt vào các bảng xếp hạng về sắc đẹp nhờ thân hình cân đối và gương mặt "ăn hình". Lisa sở hữu gương mặt hài hòa, đôi mắt to đẹp cùng nụ cười rạng ngời. Với người hâm mộ, Lisa được xem là "búp bê sống" của nhóm.

Năm 2020, Lisa đứng đầu danh sách 100 mỹ nhân châu Á năm 2020 do chuyên trang TCC Asia bình chọn. Một năm sau, mỹ nhân thế hệ 9X được bình chọn là sao nữ đẹp nhất thế giới năm 2021 do TC Candler bình chọn.

Lisa đang là đại sứ toàn cầu của các thương hiệu lớn như Celine, Bulgari và MAC cũng như một số thương hiệu ở quê nhà Thái Lan. Theo truyền thông Hàn Quốc, mức thù lao của Lisa là 600.000 USD (hơn 14 tỷ đồng) cho mỗi lần hợp tác với các thương hiệu. Nữ thần tượng của nhóm Blackpink sở hữu khối tài sản khoảng 14 triệu USD.

Ngoài thành tích cá nhân ấn tượng, nhóm nhạc Blackpink của Lisa cũng là nhóm nhạc nữ duy nhất trên thế giới đạt hơn 2 tỷ lượt nghe trên nền tảng Spotify trong năm 2023.

Gia đình là nguồn động lực mạnh mẽ với Lisa

Theo Koreaboo, trước khi sang Hàn Quốc làm thực tập sinh và trở thành thành viên của nhóm Blackpink, Lisa từng theo học ngôi trường quốc tế Praphamontree II International School (Thái Lan) với học phí lên đến 19.500 USD/năm.

Lisa trưởng thành trong tình yêu thương và sự ủng hộ của gia đình (Ảnh: Instagram).

Mẹ của Lisa luôn đứng sau thành công của con gái dù bà ít tiếp xúc với truyền thông. Bố mẹ Lisa ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Khi mẹ tái hôn, nữ thần tượng được mẹ và bố dượng nuôi nấng. Bố dượng yêu thương và chăm sóc Lisa như con ruột.

Bố dượng của Lisa là Marco Brüschweiler. Ông được biết tới như một đầu bếp nổi tiếng thế giới người Thụy Điển và được mệnh danh là "Siêu đầu bếp Marco" hay Master Chef Marco. Ông được chứng nhận là Siêu đầu bếp toàn cầu (Global Master Chef) do Hiệp hội đầu bếp thế giới trao tặng. Ông Marco Brüschweilertừng công tác tại nhiều nhà hàng, khách sạn cao cấp trên thế giới.

Ông cũng chính là người ủng hộ Lisa theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và không ít lần xuất hiện bên cô trong các bức ảnh đời thường. Lisa từng tâm sự, cô thương bố dượng như bố ruột và hạnh phúc vì luôn cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp.

Lisa bên mẹ và bố dượng (Ảnh: Instagram).

Tương lai của Lisa với công ty YG Entertainment vẫn là "ẩn số"

Tối 28/7, Lisa và các chị em trong nhóm Blackpink đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội (Việt Nam) sẵn sàng cho 2 đêm diễn của nhóm tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. 2 buổi diễn nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink của nhóm bắt đầu từ tháng 7/2022.

Sau 2 đêm biểu diễn tại Hà Nội, tương lai của Lisa và Blackpink cũng sẽ được quyết định. Theo Naver, hợp đồng giữa Lisa và YG Entertainment (công ty quản lý nhóm Blackpink) sẽ hết hạn vào tháng 8.

Nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận gia hạn hợp đồng của Lisa không có kết quả và hai bên chưa thể đạt được thỏa thuận. Việc đi hay ở của Lisa có thể ảnh hưởng nhiều tới tương lai của nhóm nhạc xứ Hàn.

Lisa thừa nhận đang ở trong giai đoạn khó khăn của tuổi 26

LIsa thừa nhận đang trong giai đoạn khó khăn và cảm nhận được sự thay đổi tích cực của bản thân mỗi ngày (Ảnh: W).

Trong cuộc phỏng vấn với tờ W (Hàn Quốc), tháng 7/2023, Lisa thừa nhận việc đang "trong giai đoạn khó khăn ở tuổi 26" và nhận ra những sự thay đổi tích cực từ bản thân.

Khi được hỏi về phương châm sống, cô nói: "Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tôi cố gắng không bị rơi vào những suy nghĩ hoặc cảm xúc tiêu cực. Ngay cả khi mọi thứ không diễn ra tốt, tôi vẫn nói với bản thân: "Chuyện không vui xảy ra là bình thường" hoặc "Lần sau mình sẽ làm tốt hơn"".

Sau 7 năm hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc Blackpink, cô gái người Thái Lan nhắn nhủ chính mình: "Hãy luôn làm cho mình hạnh phúc. Hiện tại, tôi suy nghĩ về hạnh phúc của mình hơn là của ai khác. Vì vậy, tôi thành thật với hạnh phúc của mình miễn là nó không gây hại cho người khác".