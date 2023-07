Chuyên cơ sang trọng tốn hàng chục tỷ đồng của Blackpink khi lưu diễn

Ngày 29 và 30/7 tới đây, nhóm nhạc nổi tiếng xứ Hàn - Blackpink - sẽ trình diễn 2 đêm tại Hà Nội. 2 đêm diễn này nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink của nhóm, khởi động từ tháng 10 năm ngoái tại Hàn Quốc. Trước khi tới Việt Nam, nhóm đã trình diễn tại Australia, Pháp, Thái Lan, Singapore...

Nhóm nhạc Blackpink sẽ diễn tại Hà Nội trong hai ngày 29/7 và 30/7 (Ảnh: YG).

Dự kiến chương trình thu hút khoảng 67.000 khán giả tham dự tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Được biết, toàn bộ trang thiết bị, máy móc phục vụ cho đêm nhạc chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan, Hàn Quốc và được lắp đặt trong nhiều ngày.

Khu vực sân khấu biểu diễn dần được hoàn thiện và sẵn sàng cho 2 đêm nhạc. Ngoài các yêu cầu về âm thanh, sân khấu, ánh sáng, 4 cô gái của nhóm nhạc nổi tiếng xứ Hàn còn di chuyển tới các địa điểm biểu diễn bằng chuyên cơ riêng.

Chiếc chuyên cơ chở nhóm Blackpink thuộc Korean Air, hãng hàng không đã ký thỏa thuận với YG Entertainment (công ty quản lý của Blackpink), để trở thành nhà tài trợ chính thức cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm.

Hãng hàng không Korean Air tài trợ chuyên cơ riêng cho nhóm Blackpink trong chuyến đi lưu diễn vòng quanh thế giới "Born Pink" (Ảnh: Allkpop).

Chiếc chuyên cơ mang gam màu xanh, có in hình 4 thành viên của nhóm nhạc trên thân máy bay. Chuyên cơ có 14 chỗ ngồi, phòng ngủ được trang bị TV nhằm phục vụ các cuộc họp trực tuyến.

Bên trong chuyên cơ bố trí sofa, phòng ngủ và các tiện nghi như vòi tắm cao cấp, thường được các chính trị gia, doanh nhân hoặc các người nổi tiếng sử dụng. Ngôi sao hàng đầu thế giới như Tom Cruise từng sử dụng chuyên cơ khi tới Hàn Quốc quảng bá cho bộ phim Top Gun Maverick vào năm 2022.

Những chiếc túi màu vàng và gấu bông có tên các thành viên nhóm Blackpink được trưng bày trên ghế ngồi của chuyên cơ. Ngoài ra, các thành viên của nhóm và ê kíp phục vụ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink cũng được hưởng những ưu đãi đặc biệt từ nhà tài trợ Korean Air như giảm vé máy bay, phí gửi hành lý.

Những chi tiết trang chí mang đậm hình ảnh của Blackpink trong chuyên cơ riêng (Ảnh: YG).

Bên trong chuyên cơ được trang bị tiện nghi, thoải mái (Ảnh: Korea Air).

Những chú gấu bông gắn tên các thành viên của nhóm Blackpink được trang trí trên hàng ghế ngồi (Ảnh: YG).

Để tiết kiệm thời gian, chuyên cơ cất cánh và hạ cánh tại Trung tâm Hàng không kinh doanh Gimpo, Seoul (Hàn Quốc) thay vì sân bay Incheon như các chuyến bay khác. Các thủ tục kiểm tra an ninh, nhập cảnh, kiểm dịch, thông quan cũng được rút ngắn còn khoảng 10 phút.

Hồi tháng 6 vừa rồi, Lisa (thành viên nhóm Blackpink) đã đăng tải hình ảnh bên trong chiếc chuyên cơ đặc biệt dành cho nhóm trong chuyến lưu diễn quanh thế giới. Loạt ảnh này lập tức thu hút sự quan tâm, lượt bình luận "khủng" từ những người hâm mộ nhóm nhạc xứ Hàn.

Theo Naver, mức giá cho 30 giờ sử dụng chiếc chuyên cơ riêng của nhóm Blackpink lên tới 844 triệu won (15 tỷ đồng), trong đó chi phí tiêu tốn cho một giờ sử dụng là 28,13 triệu won (hơn 523 triệu đồng). Những con số kể trên từng khiến người hâm mộ nhóm nhạc xứ Hàn xôn xao.

Tờ Korea Times cho biết, mức giá 844 triệu won (15 tỷ đồng) không cố định bởi với mỗi khách hàng, hãng sẽ tính toán chi phí vận hành, nhân công, nguyên liệu và phí sân bay địa phương để ra một con số phù hợp. Sau khi dùng hết 30 giờ, khách hàng có thể gia hạn tư cách thành viên để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Các thành viên của Blackpink đăng tải hình ảnh bên trong chuyên cơ sang trọng được dùng cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của họ (Ảnh: Instagram).

Blackpink là nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt từ năm 2016 và sau 7 năm hoạt động, Blackpink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Hiện, Blackpink đang sở hữu 5 video ca nhạc có hơn 1,3 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube. Trong đó, DDU-DU DDU-DU đạt 2 tỷ lượt xem, Kill This Love đạt 1,8 tỷ lượt xem, Boombayah đạt 1,6 tỷ lượt xem, How You Like That đạt 1,4 tỷ lượt xem, As If It's Your Last đạt 1,3 tỷ lượt xem.

Ngoài âm nhạc, nhóm còn nổi bật trong các hoạt động thời trang. Born Pink là chuyến lưu diễn lớn của nhóm nhạc 4 thành viên từ năm 2022 nhằm quảng cáo cho album mới của nhóm.

Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink mang lại khoản lợi nhuận không nhỏ cho công ty quản lý. Theo nguồn tin của Touring Data, tính tới tháng 7, tour diễn vòng quanh thế giới Born Pink của 4 cô gái xinh đẹp đã mang về hơn 163 triệu USD doanh thu.