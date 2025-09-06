Mới đây, Madonna gây chú ý khi hẹn hò cùng bạn trai kém 29 tuổi Akeem Morris tại London (Anh). Madonna diện váy lụa đen kết hợp với ren gợi cảm, áo khoác nhung và boot. Akeem trông trẻ trung với áo khoác kẻ caro xanh kết hợp cùng quần da đen. Cặp đôi dành nhiều cử chỉ tình tứ cho nhau.

Madonna hẹn hò cùng bạn trai kém tuổi tại London (Anh) vào tháng 9 này (Ảnh: Click News and Media).

Madonna và Akeem gặp nhau lần đầu vào tháng 8/2022, nhưng phải gần hai năm sau, họ mới xác nhận hẹn hò.

Tháng 7/2024, Madonna công khai chuyện tình cảm trên Instagram bằng loạt ảnh thân mật với bạn trai kém 29 tuổi. Họ từng vướng tin đồn chia tay vào tháng 10/2024, nhưng chỉ vài tuần sau, cặp đôi tái hợp và xuất hiện bên nhau.

Đầu năm nay, có nghi vấn cho rằng, Madonna đã đính hôn khi bà để lộ chiếc nhẫn kim cương trong album ảnh chúc mừng năm mới trên tài khoản cá nhân Instagram. Trước thông tin này, giọng ca 67 tuổi không bình luận.

Một nguồn tin thân cận cho hay, Akeem có tác động đáng kể tới cuộc sống của Madonna lúc này.

Từ khi quen Akeem, nữ hoàng nhạc pop Madonna đã từ bỏ các biện pháp thẩm mỹ khiến khuôn mặt bị cứng đơ để tìm lại vẻ đẹp tự nhiên. Một nguồn tin nói với tờ People, Akeem giúp Madonna nhận ra giá trị thực sự của tuổi tác và khuyến khích bà chấp nhận bản thân ở tuổi 67.

Madonna và Akeem quen nhau từ năm 2022 nhưng phải tới năm 2024, họ mới công khai hẹn hò (Ảnh: Instagram).

“Madonna vốn không nghe lời ai, nhưng với Akeem thì khác. Giờ đây, cô ấy muốn chấp nhận tuổi 67 thay vì cố gắng trông như 27. Madonna chuyển sang các liệu pháp nhẹ nhàng để có vẻ ngoài tươi trẻ và tự nhiên. Gương mặt của cô ấy vốn mang tính biểu tượng nên cô muốn trở lại là chính mình”, nguồn tin nói.

Akeel Morris (SN 1992) là một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp tại Mỹ. Anh từng chơi cho nhiều câu lạc bộ nổi tiếng của Mỹ như: New York Mets, Atlanta Braves, Los Angeles Angels.

Trước đó khi hẹn hò Akeem, Madonna từng trải qua nhiều mối tình nổi tiếng. Bà từng kết hôn với tài tử Sean Penn từ năm 1985 đến 1989. Hai người hiện vẫn là bạn bè.

Năm 1996, Madonna sinh con gái đầu lòng Lourdes với huấn luyện viên thể hình Carlos Leon nhưng mối quan hệ này cũng nhanh chóng kết thúc.

Năm 2000, Madonna hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân với đạo diễn Guy Ritchie. Họ có với nhau con trai Rocco, trước khi ly hôn vào năm 2008. Ngoài ra, Madonna còn nhận nuôi 4 người con.

Akeem có ảnh hưởng tích cực tới Madonna (Ảnh: Instagram).

Cuộc sống tình cảm của Madonna vẫn sôi động khi bà bước qua tuổi 50. Từ năm 2008 đến nay, Madonna chỉ hẹn hò với những chàng trai kém mình từ 28 tuổi trở lên.

Nữ ca sĩ đạt đỉnh cao vào thập niên 1990. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thời đó nay không còn hoạt động, hoặc vẫn hoạt động ở một quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với thời đỉnh cao. Những năm qua, bà vẫn thực hiện các dự án âm nhạc mới, tổ chức các chương trình ca nhạc trên khắp thế giới.

Madonna được biết tới với danh xưng "nữ hoàng pop" và là một biểu tượng của văn hóa đại chúng trong thế kỷ 20 và 21. Bà liên tục làm mới hình ảnh bản thân qua các thời kỳ, cũng như tích cực thay đổi phong cách ca hát, biểu diễn, sáng tác và tạo dựng hình ảnh.

Madonna vẫn "cháy" trên sân khấu ca nhạc ở tuổi 67 (Ảnh: News).

Suốt sự nghiệp ca hát, Madonna được giới phê bình - công chúng khen ngợi và cũng là nhân vật gây tranh cãi. Với hơn 300 triệu đĩa hát bán ra trên khắp thế giới, Madonna là một trong những nữ ca sĩ ăn khách nhất mọi thời đại.

Ở tuổi 67, Madonna vẫn luôn thách thức và đập tan định kiến cho rằng phụ nữ lớn tuổi là hết giá trị. Tờ New York Times từng viết về bà: "Quyền lực. Sự đổi mới. Danh tính. Madonna đã kết hợp tất cả và nhiều hơn thế trong một sự nghiệp gồm âm nhạc, thời trang, điện ảnh và hơn thế".

Gần đây, bà gây chú ý với dự án phim tiểu sử. Trước đó, năm 2023, bà từng bắt tay vào một dự án phim tiểu sử mang tên Who’s That Girl, lấy cảm hứng từ bộ phim và ca khúc cùng tên ra mắt năm 1987.