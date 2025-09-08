Lục Nghị làm quen với điện ảnh vào năm 1988 khi tham gia bộ phim Tuyết hoang. Sau khi xuất sắc thi đỗ vào Học viện Hý kịch Thượng Hải và góp mặt trong bộ phim Huyết sắc đồng tâm (năm 1995), anh bắt đầu được khán giả nhớ mặt.

Danh tiếng của Lục Nghị được nhiều người biết tới hơn khi anh được chọn vào vai Bao Chửng trong bộ phim truyền hình Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên 2 (năm 2001).

Hình ảnh Bao Chửng điển trai, nghĩa khí và nam tính đã giúp Lục Nghị nổi tiếng tại châu Á. Đến nay, nhiều khán giả vẫn xem Lục Nghị là Bao Chửng đẹp trai nhất trên màn ảnh nhỏ.

Lục Nghị trong bộ phim "Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên" (Ảnh: Sina).

Năm 2002, Lục Nghị lọt danh sách 10 nam diễn viên xuất sắc của đài truyền hình Trung Quốc - CCTV. Đến nay, Lục Nghị là một trong những ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ với nhiều giải thưởng điện ảnh trong sự nghiệp.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Lục Nghị và vợ được cho là hai "đại gia ngầm". Tuy không tiết lộ về số tài sản hiện có nhưng, Lục Nghị và vợ hiện sở hữu căn biệt thự rộng lớn và những chiếc xe sang trọng.

Trong mắt người hâm mộ, nam diễn viên sinh năm 1976 là một nghệ sĩ toàn tài vừa có sắc, vừa có năng lực. Dù sở hữu vẻ ngoài điển trai và là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ nhưng Lục Nghị lại chỉ chung tình với một người duy nhất, nữ diễn viên Bào Lôi.

Cặp đôi quen nhau khi còn là sinh viên của Học viện Hý kịch Thượng Hải (Trung Quốc). Lục Nghị thừa nhận, anh trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp Bào Lôi và chủ động theo đuổi cô trong nhiều năm. Đối với bạn bè cùng trang lứa, Lục Nghị và Bào Lôi được coi như một đôi tình nhân kiểu mẫu.

Lục Nghi và Bào Lôi quen nhau từ thời đi học (Ảnh: Sina).

Sau khi Lục Nghị vụt sáng thành sao nhờ bộ phim Quyết không nhắm mắt, vượt xa Bào Lôi cả về danh tiếng lẫn sự nghiệp, tình cảm giữa hai người không nhạt phai. Bất chấp những cám dỗ của làng giải trí, Lục Nghị luôn xem Bào Lôi là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời.

Sau 9 năm hò hẹn, cặp đôi làm đám cưới vào năm 2005. Khi kết hôn, Bào Lôi chủ động rút khỏi làng giải trí để trở thành hậu phương cho chồng. Cặp đôi có hai cô con gái chung. Trên trang cá nhân, Bào Lôi và Lục Nghị thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Luôn coi trọng hôn nhân và niềm vui của vợ con

Lục Nghị từng bộc bạch, anh là người rất truyền thống trong chuyện tình cảm: "Tôi luôn có niềm tin rằng, bản thân có thể cùng bà xã bên nhau tới lúc răng long đầu bạc".

Do vậy, dù hoạt động trong làng giải trí hơn 20 năm và tiếp xúc với nhiều "bóng hồng" xinh đẹp, Lục Nghị chưa bao giờ dính ồn ào tình cảm.

Hôn nhân bền bỉ 20 năm của Lục Nghị và Bào Lôi khiến nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh: Sohu).

Năm 2018, truyền thông Hoa ngữ bất ngờ đưa tin về việc Phạm Băng Băng phải lòng và chủ động theo đuổi Lục Nghị khi hợp tác với anh trong Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên và Nhất Kiến chung tình.

Ngay khi có thông tin này, Bào Lôi đã lên tiếng khẳng định, cô và chồng ở bên nhau hơn 20 năm và cô luôn tin tưởng anh. Đây cũng là sóng gió hiếm hoi trong cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng Lục Nghị.

Tình yêu của Lục Nghị dành cho vợ được nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí ngưỡng mộ. Lục Nghị trân trọng sự hy sinh của vợ vì hạnh phúc gia đình còn Bào Lôi luôn tin tưởng chồng tuyệt đối. Đó là bí quyết giúp mối quan hệ của họ kéo dài hơn 20 năm.

Suốt 20 năm qua, Lục Nghị luôn trân trọng sự hy sinh của bạn đời và tổ ấm anh đang có hiện tại (Ảnh: Weibo).

Hôn nhân được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng và hy sinh

Khi được hỏi về quyết định giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp để lập gia đình, Bào Lôi giải thích: "Chia tay nghệ thuật có thể là mất mát nhưng tôi coi nó là cái giá xứng đáng để đổi lấy hạnh phúc hiện tại".

Lục Nghị luôn trân trọng sự hy sinh của "bà xã" và khen cô là người vợ chu toàn, là chỗ dựa vững chắc cho anh. Dù là một ngôi sao nổi tiếng, Lục Nghị cũng có những giai đoạn gặp khó khăn trong sự nghiệp.

Lục Nghị bên vợ và 2 con gái (Ảnh: Weibo).

Năm 2006, sự nghiệp của Lục Nghị có phần xuống dốc, Bào Lôi lặng lẽ khích lệ chồng. Mười năm sau đó, Lục Nghị lại rơi vào giai đoạn khủng hoảng về sự nghiệp. Bào Lôi thường xuyên đăng ảnh chồng và con gái vui đùa kèm những lời động viên gửi tới người bạn đời của mình.

Sự ủng hộ vô điều kiện của vợ và gia đình, Lục Nghị dần lấy lại tự tin và có động lực làm việc. Đến nay, tuy không còn đóng phim quá nhiều và chuyển sang làm đạo diễn, nhà sản xuất nhưng Lục Nghị vẫn luôn được giới chuyên môn đánh giá cao.

Lục Nghị tự hào nói về cuộc hôn nhân của mình: "Điều tuyệt vời nhất là chúng tôi luôn yêu và hiểu nhau. Chúng tôi đã ở bên nhau hàng chục năm và chứng kiến nhau trưởng thành. Giờ đây, chúng tôi cùng nhau nuôi dạy con gái".

Vợ chồng Lục Nghị và Bào Lôi được xem là cặp đôi đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sohu).

Trân trọng và thấu hiểu sự hy sinh của vợ, Lục Nghị luôn tìm mọi cách bù đắp cho Bào Lôi. Giai đoạn Bào Lôi mang bầu và sinh nở, anh sắp xếp công việc để có thể ở bên, chăm sóc vợ.

Bào Lôi nói rằng, chồng cô là một người đàn ông chu đáo và tình cảm. Điều đó khiến cô luôn có cảm giác an toàn và hạnh phúc khi ở bên anh.

Vào sinh nhật lần thứ 49 mới đây của Bào Lôi, Lục Nghị bất ngờ chuẩn bị cho vợ một bữa tiệc đáng nhớ. Cô kể, ở tuổi U50, cô vẫn được chồng gọi là “bảo bối” và cưng chiều hết mực.

Lục Nghị tâm sự: "Tôi thích những thứ bền chặt, nhẹ nhàng hơn là cảm giác sôi nổi tươi mới. Và Bào Lôi là người đã đem lại cho tôi cảm giác như vậy".

Sau gần 30 năm quen nhau, Lục Nghị và Bào Lôi vẫn giữ gìn được hôn nhân hạnh phúc, nhận được sự ngưỡng mộ của công chúng và đồng nghiệp. Nhờ cuộc hôn nhân hạnh phúc và lối sống "sạch", họ vẫn luôn được khán giả yêu mến dù không hoạt động thường xuyên.